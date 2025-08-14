Зубная паста с альтернативным составом замедлила развитие кариеса

Учёные нашли альтернативу фтору для борьбы с кариесом. Исследователи из Китая выяснили, что зубные пасты с аргинином дают такой же эффект, а при высоких концентрациях работают даже лучше.

В эксперименте участвовали 6 тысяч подростков от 10 до 14 лет с двумя или более кариозными поражениями. В течение двух лет они чистили зубы разными пастами:

первая группа использовала обычную пасту с фтором (0,32%);

вторая — пасту с аргинином в концентрации 1,5%;

третья чистила зубы пастой с 8%-ным аргинином.

Аргинин — аминокислота, которую любят бактерии во рту. Они перерабатывают её и выделяют аммиак, который нейтрализует кислоты, разрушающие эмаль. Проще говоря, аргинин поддерживает здоровую микробиоту полости рта.

Эффективность средств оценивали по двум шкалам: DMFS (поражённые кариесом, отсутствующие и запломбированные поверхности) и DMFT (поражённые кариесом, отсутствующие и запломбированные зубы).

Оказалось, что у подростков из группы 8%-ного аргинина кариес развивался на 25% медленнее, чем у подростков из группы фтора. Эффективность пасты с 1,5%-ным аргинином была сопоставима с действием фторидных паст.

Авторы пришли к выводу, что аргинин может стать альтернативой для пациентов, которые по тем или иным причинам ищут пасты без фтора, хотя они считаются основной домашней профилактикой кариеса.

Фтор тормозит вымывание минералов из эмали и ускоряет реминерализацию зубов. Кокрейновский обзор подтвердил: пасты, содержащие более 1000 ppm (единица измерения) этого вещества, лучше защищают от кариеса, чем безфторовые аналоги.

Основные опасения по поводу использования фторидных паст в том, что это вещество токсично. Фторид в больших концентрациях действительно может быть опасен для человека и вызывать флюороз — поражение зубной эмали. Однако во время чистки зубов в организм попадает мизерное количество. Для токсического эффекта нужно намеренно съесть несколько тюбиков пасты.

Теоретически накопительный эффект возможен у детей — они обычно проглатывают пасту во время чистки зубов. Однако в детских пастах содержание фтора меньше, и при соблюдении рекомендаций даже в этом случае отравление маловероятно. Поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний в США и Американская стоматологическая ассоциация рекомендуют пасты с фтором для ежедневной гигиены полости рта.

Для защиты от кариеса паста для детей должна содержать 1000 ppm фтора, а для взрослых — 1350–1500 ppm. В лечебных составах содержание фтора может быть больше, но такие дозы может назначить только врач.

Пасты с фтором рекомендуют использовать с осторожностью в регионах с высоким уровнем фторида в питьевой воде (больше 1,5 мг на литр), чтобы не увеличивать общую нагрузку. Однако в России таких мест немного. Проверить адресно качество воды можно на интерактивной карте Роспотребнадзора.