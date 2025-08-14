Россиянам рассказали, как головная боль связана с высоким давлением

Многие уверены, что могут почувствовать повышение давления по головной боли или покраснению лица. Действительно ли это так? Разобрались, что говорят исследования и врачи.

Взаимосвязь головной боли и давления

Врачи Гарвардской медицинской школы предупреждают, что в большинстве случаев гипертензия протекает без заметных признаков, из-за чего её называют «тихим убийцей». Поэтому единственный надёжный способ узнать свой показатель — измерить его тонометром, а не полагаться на ощущения.

Что говорят исследования

Ранние исследования связывали утренние головные боли с высоким давлением, но более поздние работы этого не подтвердили. При умеренном повышении давления головная боль бывает редко.

Однако при гипертоническом кризе, когда показатели достигают 180/120 мм рт. ст. и выше, она может быть выраженным симптомом. В одном иранском исследовании такие боли описывали как двусторонние, пульсирующие и усиливающиеся при физической активности. Авторы предположили, что причина в нарушении работы гематоэнцефалического барьера («фильтра» между кровеносными сосудами и тканью мозга) и развитии отёка мозга при резком скачке давления.

Американская кардиологическая ассоциация и Cleveland Clinic также отмечают: лёгкая или умеренная гипертензия редко сопровождается болью, но при кризе, помимо головной боли, возможны и другие симптомы:

боль или давление в груди;

одышка;

двоение в глазах;

онемение или слабость в конечностях;

затруднённая речь;

судороги.

В долгосрочном наблюдении, опубликованном в American Journal of Hypertension, учёные в течение 30 лет следили за 1914 людьми с гипертензией и оценивали, влияет ли частота головных болей на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Связи между регулярными болями и повышенной смертностью не выявили.

Отдельно стоит отметить мигрень. Исследование 2024 года показало, что высокое давление может способствовать развитию хронической мигрени. Это состояние диагностируют, если в течение трёх и более месяцев у человека бывает как минимум 15 дней с головной болью в каждом месяце и не менее 8 из этих дней — это отдельные приступы мигрени.

При этом сами мигрени могут повышать вероятность развития гипертензии. В исследовании 2018 года с участием 29 040 женщин риск гипертензии оказался выше у тех, кто страдал мигренью, чем у тех, у кого её не было. Учёные предполагают, что это связано с общими механизмами заболеваний или генетической предрасположенностью.

Лечение и самопомощь

При сочетании головной боли и высокого давления нужно учитывать две вещи: причину боли и уровень давления.

Если это гипертонический криз, нельзя снижать показатели самостоятельно, даже если под рукой есть лекарства. Резкое падение давления может нарушить кровоток в мозге и вызвать осложнения. В такой ситуации нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи, где врачи будут снижать давление постепенно и под контролем.

Если давление повышено умеренно, а головная боль не связана с кризом, допустимо принять безрецептурное обезболивающее. Стоит обратить внимание на образ жизни: вести дневник, чтобы выявить продукты или ситуации, которые провоцируют боль. У некоторых людей её вызывают продукты с высоким содержанием соли, кофеина, искусственных подсластителей.

Кроме лекарств облегчить состояние могут немедикаментозные методы — отдых в тихой тёмной комнате, холодный компресс на лоб, дыхательные упражнения, техники релаксации и лёгкая физическая активность после улучшения самочувствия.

Главное

Головная боль редко бывает признаком высокого давления и почти никогда не указывает на его умеренное повышение. Симптом становится значимым только при гипертоническом кризе, когда показатели достигают опасных значений. В таких случаях, особенно при появлении других тревожных признаков, нужно срочно обратиться к врачу. Не стоит полагаться только на ощущения, давление лучше проверять тонометром.

