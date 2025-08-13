Учёные проверили, помогают ли ванны с солью при болях в суставах

Ревматоидный артрит лечат препаратами, а в тяжёлых случаях — операциями. Но для облегчения боли в суставах часто используют немедикаментозные методы. Один из самых популярных и спорных — тёплые ванны с солью. Учёные из Университета Хаджеттепе (Турция) проверили, насколько они эффективны.

Исследователи провели эксперимент с участием 54 человек с ревматоидным артритом. Сначала участники заполнили анкеты и оценили боль, усталость, качество сна и функциональную активность, затем их разделили на три группы.

Первая, помимо основного лечения, три раза в неделю делала тёплые ванночки для рук и ног с обычной водой.

Вторая — такие же ванночки, но с каменной (природная, минеральная) солью.

(природная, минеральная) Третья была контрольной: участники получали лекарства, но ванночек не делали.

Через шесть недель опрос повторили. Выяснилось, что в обеих водных группах боль в суставах уменьшилась. А у тех, кто принимал солевые ванны, дополнительно улучшилась функциональная активность.

Почему это может работать

Авторы считают, что такой эффект даёт сочетание тепла и механического воздействия воды.

Тепло запускает каскад реакций, связанных с воспалением, и влияет на выработку гормонов (кортизола, пролактина, адренокортикотропного гормона).

Гидростатическое давление воды действует как мягкая компрессия — улучшает кровоток и венозно-лимфатический отток, уменьшает спазм мышц вокруг сустава.

Кроме того, возможно химическое воздействие соли. За счёт осмоса уходит лишняя жидкость и уменьшается отёк вокруг суставов. Двигать ими становится легче — этим можно объяснить прирост функциональной активности в группе солевых ванн.

Учёные объяснили, почему перед дождём ноют суставы

Многие люди с ревматоидным артритом отмечают ухудшение самочувствия при смене погоды и высокой влажности, поэтому тёплые ванны могут быть особенно востребованы осенью, в сезон дождей. Хотя научные данные здесь противоречивы: одни исследования находят связь между погодой и болью, другие — нет. Некоторые исследователи полагают, что главную роль играет психология. Пациенты, считающие себя метеочувствительным, заранее готовятся к плохому, а ожидание боли усиливает её восприятие.

Тем не менее турецкие учёные предлагают использовать тёплые ванны с солью в качестве дополнительного метода лечения ревматоидного артрита — это недорого и просто. При этом они подчёркивают, что никакие ванны не смогут заменить медикаментозного лечения.