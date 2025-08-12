Учёные выяснили, как стареют долгожители

Учёные проанализировали два крупных исследования с участием долгожителей. Оказалось, что они не просто легче переносят болезни, а стареют по другому сценарию.

© MEDITERRANEAN/iStock.com

Раскрыть секрет долгожителей пытаются давно. Есть даже международные реестры долгожителей, которые отслеживают и проверяют людей в возрасте 110+ лет. При этом объяснения феномена долгожительства нет. Генетические тесты, биомаркеры и изучение привычек дают разнородную картину.

Доцент кафедры эпидемиологии Каролинского института Карин Модиг предположила, что дело не в том, как они живут, а в том, как стареют. Модиг привела результаты двух крупных наблюдательных шведских исследований, которые пришли примерно к одному выводу. У тех, кто доживает до 100 лет, серьёзные диагнозы появляются реже и развиваются медленнее.

Например, в среднем к 85 годам инсульт бывает у 10% населения, а среди долгожителей он был только у 4%. То же самое с инфарктом: 24% людей, которые дожили до 80–89 лет, перенесли инфаркт, среди 100-летних жителей показатель почти в два раза меньше — 12,5%.

Есть ещё одна особенность, которую заметили авторы исследований. У долгожителей обычно страдает одна конкретная система органов. У них редко встречается букет заболеваний и не бывает «обвала» здоровья в последние годы жизни.

Эти работы показывают, что долгожители стареют по-другому, но, чтобы понять почему, нужны дополнительные исследования.

На этот счёт есть много гипотез. Например, исследователь Дэн Бюттнер выделил шесть общих для долгожителей черт:

они много ходят пешком;

знают свою цель в жизни;

умеют переключаться и справляться со стрессом;

едят мало и не страдают от переедания;

едят растительную пищу;

верят в Бога.

Как дожить до 100 лет: правда и мифы о долгожителях из голубой зоны

Бюттнер построил свою концепцию на основе данных жителей «голубых зон» — так называют регионы, где концентрация людей старше 100 лет превышает общемировую статистику. Всего таких мест пять: остров Икария в Греции, Окинавские острова в Японии, провинция Нуоро в Италии, община адвентистов в городе Лома-Линда в США и полуостров Никоя в Коста-Рике.

Часть учёных относится к «голубым зонам» скептически. Например, Сол Ньюман из Оксфордского университета указывает на отсутствие доказательств долгожительства этих людей. У большинства 100-летних из «голубых зон» нет документов, они не могут подтвердить свой возраст. Поэтому делать однозначные выводы, исходя из этих данных, рискованно.

Вероятно, единой причины, почему некоторые люди доживают до 100 лет, нет, и важна совокупность факторов. На сегодняшний день достоверно известно, что на продолжительность жизни влияют: