Открытия недели: море продлевает жизнь, а сахар убивает пользу чая

А ещё учёные обнаружили, что литий защищает мозг от болезни Альцгеймера, разработали экспресс-тест на рак груди по слюне, а также выяснили, почему чай лучше пить без сахара.

Люди у моря живут дольше

Новое исследование показало, что продолжительность жизни людей, проживающих у моря или океана, выше, чем у жителей побережий озёр или рек. Примечательно, что ранее учёные считали, что любая близость к воде увеличивает продолжительность жизни. Результаты работы опубликованы в Environmental Research.

Учёные анализировали данные продолжительности жизни людей, проживающих в 66 тысячах районах США. Анализ показал, что жители, живущие рядом с крупными озерами и реками, в среднем жили меньше, чем те, кто вообще не имел доступа к водоемам. Одна из причин того, как считают исследователи — частые наводнения.

Однако дольше всех живут люди, проживающие у моря или океана. Объясняется это более стабильным климатом, меньшим количеством дней с экстремальными температурами и более чистым воздухом.

Учёные подчёркивают, что в данном исследовании нельзя исключать и социально-экономический фактор. Всё дело в том, что дома на морских побережьях стоят дороже. А более обеспеченные люди изначально имеют больше шансов прожить дольше.

Обнаружен ключевой элемент в развитии болезни Альцгеймера

Американские учёные обнаружили, что развитие и прогрессирование болезни Альцгеймера связано со снижением уровня лития в мозге. Приём солей лития защитил мозг лабораторных животных от повреждений мозга и потери памяти. Результаты исследования опубликованы в Nature.

Анализ образцов мозга людей показал, что у пациентов с болезнью Альцгеймера концентрация лития в префронтальной коре была значительно ниже, чем у здоровых. При этом в крови уровень металла не отличался. Литий накапливался внутри амилоидных бляшек — белковых скоплений, из-за которых отмирают нейроны. Это обстоятельство, вероятно, способствовало выведению металла из остальной ткани мозга, из-за чего снижались защитные функции.

В экспериментах на мышах диета с низким содержанием лития вызывала ускоренное накопление амилоида-β, воспаление в мозговых тканях, а также потерю нейронных связей и ухудшение памяти. Добавки оротата лития восстанавливали уровень элемента в мозге, снижали воспаление и замедляли формирование характерных для болезни изменений.

Авторы предполагают, что поддержание физиологического уровня лития в мозге может стать новым направлением профилактики болезни Альцгеймера. Однако для окончательных выводов нужны масштабные клинические исследования.

Сахар уничтожает полезные свойства чая

Регулярное употребление чая снижает риски смерти, а также развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако при добавлении в напиток сахара или подсластителей эффект существенно уменьшается. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 200 тысяч участников британского проекта UK Biobank. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Наиболее выраженный положительный эффект наблюдался при употреблении 3,5–4,5 чашек несладкого чая в день. Риск смерти от всех причин был на 20% ниже, от рака — на 14%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27% по сравнению с теми, кто чай не пил. А вот связи между употреблением чая с сахаром или подсластителями и снижением смертности выявлено не было.

Авторы отмечают, что в исследовании преобладал черный чай и подчёркивают, что добавление сахара или его заменителей может свести на нет часть защитных свойств напитка. Поэтому для максимальной пользы чай лучше пить без подсластителей.

Психотерапия на три года избавила пациентов от боли в пояснице

Речь идёт о когнитивно-функциональной терапии (КФТ). С её помощью можно снизить боль в спине и ограничение подвижности. Эффект сохраняется минимум три года. Такие выводы сделали австралийские учёные по итогам исследования RESTORE, результаты которого опубликованы в The Lancet.

В исследовании приняли участие 492 взрослых с болью в пояснице, которая беспокоила их более трёх месяцев и сопровождалась умеренным или сильным ограничением физической активности. Участников случайным образом распределили на три группы:

стандартное лечение,

КФТ в течение 12 недель,

КФТ в течение 12 недель с дополнительной биологической обратной связью от датчиков (которые помогали пациенту и врачу анализировать движения).

Спустя три года у участников обеих групп КФТ отмечалось значительное улучшение подвижности и снижение интенсивности боли по сравнению с пациентами, которым проводили стандартную терапию. Дополнительная обратная связь не дала заметного преимущества по сравнению с самой КФТ.

Авторы отмечают, что это одно из первых доказательств долговременного эффекта психотерапии. По их мнению, широкое внедрение метода помогут существенно улучшить ситуацию с болью в пояснице.

Разработан тест на рак груди по слюне

Учёные из Университета Флориды разработали портативное устройство, которое способно выявлять рак груди по анализу слюны. В небольшом исследовании с участием 29 образцов тест обнаружил заболевание во всех случаях, а в 86% верно определил его отсутствие. Результаты опубликованы в Biosensors.

Устройство представляет собой биосенсор с многоцелевыми тест-полосками, которые распознают специфические для рака груди биомаркеры в слюне. Образец помещают в стерильный контейнер, тест-полоску опускают в него на три секунды, затем вставляют в разъём на плате устройства. Результаты передаются в специальное приложение.

Разработчики предполагают, что такой тест можно будет использовать для скрининга. При положительном результате пациентку направят на маммографию или МРТ. Сейчас команда тестирует новые комбинации биомаркеров, чтобы повысить точность диагностики, и рассматривает возможность применения технологии для выявления других заболеваний.

Главное

Жизнь у моря оказалась полезнее, чем проживание у озёр и рек. Выявлен важный фактор в развитии болезни Альцгеймера — дефицит лития в мозге, который в экспериментах удалось компенсировать. Показано, что чай приносит наибольшую пользу без сахара, а когнитивно-функциональная терапия способна избавлять от боли в пояснице на годы. Кроме того, разработан портативный тест, определяющий рак груди по слюне, который показал высокую точность и в будущем может быть использован для скрининга.