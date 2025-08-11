Россиянам рассказали, как исправить осанку

Частые головные боли и мышечное напряжение могут быть связаны с нарушениями осанки. Из нового видео “Открытой клиники” вы узнаете, как исправить ситуацию, как и где спать, какую мебель купить, чтобы не было проблем со спиной и другие лайфхаки.

© VK bro/Unsplash

