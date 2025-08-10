Семь фактов о менопаузе, которые нужно знать каждой женщине
Период менопаузы можно прожить с комфортом, если знать, что именно происходит с организмом. Разобрались, что меняется во время климакса и на что нужно обратить внимание.
Она не начинается внезапно
Менопауза развивается постепенно. В большинстве случаев она начинается после 40 лет, когда уровень гормонов эстрогена и прогестерона начинает снижаться. Этот период называют перименопаузой — цикл становится нерегулярным, а затем менструации исчезают полностью.
Но это ещё не менопауза. О ней говорят, если менструации отсутствуют 12 месяцев подряд. Чаще всего это происходит в возрасте от 40 до 58 лет, а средний возраст наступления менопаузы — 51 год.
Случаи, когда менопауза наступает резко, бывают, но редко. Например, такое возможно после хирургического удаления яичников.
В большинстве случаев женщина ощущает неприятные симптомы
Гормональные изменения в период менопаузы часто вызывают различные симптомы. Они могут быть от едва заметных до очень выраженных, мешающих повседневной жизни. Чаще всего это:
- Приливы — внезапные ощущения жара в верхней части тела. С ними сталкивается 80% женщин менопаузального возраста. Они обычно длятся от полугода до двух лет, но у некоторых женщин сохраняются до десяти лет и дольше.
- Ночная потливость,
- Нарушения сна,
- Сухость влагалища, из-за чего половой акт может стать болезненным,
- Снижение либидо (связано с падением уровня половых гормонов),
- Перепады настроения.
Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса
Ухудшается состояние костей
Снижение уровня эстрогена приводит к уменьшению количества кальция в костях. Из-за этого снижается их плотность и повышается риск остеопороза, когда кости становятся хрупкими. При этом существенно возрастает опасность переломов.
Минимизировать потери можно, если:
- включать в рацион пищу, богатую кальцием (молочные продукты, зелёные листовые овощи),
- следить за уровнем витамина D (и принимать его, если это рекомендует врач),
- заниматься физической активностью (минимум 150 минут занятий в неделю),
- уменьшить потребление алкоголя,
- отказаться от курения.
Менопауза и секс
Некоторых женщин беспокоит, что в менопаузу они станут менее привлекательными или потеряют интерес к сексу. Проблем добавляет и сухость влагалища, из-за чего половой акт может причинить боль.
Важно не стесняться обсуждать все эти вопросы не только с партнёром, но и врачом. Например, специалист может помочь подобрать подходящий лубрикант. Примечательно, что у секса после менопаузы есть и свои преимущества — не нужно думать о менструациях и беременности.
Секс в менопаузу: что делать с либидо
Кстати, о беременности — она возможна
В период перименопаузы, которая начинается за 4-8 лет до менопаузы (когда менструации нерегулярные, но ещё есть) зачатие возможно естественным путём. С каждым годом вероятность снижается, но не исключается.
С помощью вспомогательных репродуктивных технологий забеременеть можно и в менопаузальный период. Например, с помощью донорских яйцеклеток или заранее замороженных эмбрионов.
Менопауза и лишний вес
Исследования показывают, что в период менопаузы женщина склонна к набору веса. Причинами могут быть:
- усиление чувства голода из-за гормональных перестроек,
- замедление обмена веществ,
- снижение физической активности,
- возрастные изменения и особенности образа жизни.
Важно обратить на эту проблему внимание как можно раньше. Коррекция питания (снижение суточной калорийности рациона), а также физические нагрузки позволят исправить ситуацию. При этом женщине нужно учитывать тот факт, что избавиться от лишнего веса в 45 сложнее, чем в 25.
Варианты лечения при менопаузе
Если симптомы менопаузы ухудшают качество жизни, женщине нужно обратиться к врачу. Чаще всего назначают гормональное лечение, направленное на восстановление баланса гормонов. При этом нужно помнить, что гормональная терапия не рекомендуется, если есть высокий риск:
- тромбоза,
- рака груди,
- инсульта,
- заболеваний желчного пузыря.
Для облегчения приливов иногда назначают низкие дозы антидепрессантов. При перепадах настроения и тревожных расстройствах эффективна психотерапия.
Главное
Менопауза — естественный, но сложный этап, сопровождающийся гормональными изменениями и возможными неприятными ощущениями. Знание особенностей этого периода помогает вовремя распознать изменения, скорректировать образ жизни и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
Сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и выполнение рекомендаций врача позволяют избежать многих неприятностых проявлений менопаузы.
Важные исследования
- Хирургическая менопауза — о том, что удаление обоих яичников вызывает резкое снижение половых гормонов, что требует назначения гормональной терапии как минимум до наступления естественной менопаузы.
- Менопауза — обзорная статья о менопаузе.
- Приливы при менопаузе — о том, что приливы связаны с нарушением терморегуляции из-за дефицита эстрогенов.
- Увеличение висцерального жира и замедление обмена веществ в период менопаузы — о том, что наступление менопаузы сопровождается ростом общего и абдоминального жира, снижением энергозатрат и окисления жиров, что повышает риск ожирения.