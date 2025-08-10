Семь фактов о менопаузе, которые нужно знать каждой женщине

Период менопаузы можно прожить с комфортом, если знать, что именно происходит с организмом. Разобрались, что меняется во время климакса и на что нужно обратить внимание.

Она не начинается внезапно

Менопауза развивается постепенно. В большинстве случаев она начинается после 40 лет, когда уровень гормонов эстрогена и прогестерона начинает снижаться. Этот период называют перименопаузой — цикл становится нерегулярным, а затем менструации исчезают полностью.

Но это ещё не менопауза. О ней говорят, если менструации отсутствуют 12 месяцев подряд. Чаще всего это происходит в возрасте от 40 до 58 лет, а средний возраст наступления менопаузы — 51 год.

Случаи, когда менопауза наступает резко, бывают, но редко. Например, такое возможно после хирургического удаления яичников.

В большинстве случаев женщина ощущает неприятные симптомы

Гормональные изменения в период менопаузы часто вызывают различные симптомы. Они могут быть от едва заметных до очень выраженных, мешающих повседневной жизни. Чаще всего это:

Приливы — внезапные ощущения жара в верхней части тела. С ними сталкивается 80% женщин менопаузального возраста. Они обычно длятся от полугода до двух лет, но у некоторых женщин сохраняются до десяти лет и дольше.

Ночная потливость,

Нарушения сна,

Сухость влагалища, из-за чего половой акт может стать болезненным,

Снижение либидо (связано с падением уровня половых гормонов),

Перепады настроения.

Ухудшается состояние костей

Снижение уровня эстрогена приводит к уменьшению количества кальция в костях. Из-за этого снижается их плотность и повышается риск остеопороза, когда кости становятся хрупкими. При этом существенно возрастает опасность переломов.

Минимизировать потери можно, если:

включать в рацион пищу, богатую кальцием (молочные продукты, зелёные листовые овощи),

следить за уровнем витамина D (и принимать его, если это рекомендует врач),

заниматься физической активностью (минимум 150 минут занятий в неделю),

уменьшить потребление алкоголя,

отказаться от курения.

Некоторых женщин беспокоит, что в менопаузу они станут менее привлекательными или потеряют интерес к сексу. Проблем добавляет и сухость влагалища, из-за чего половой акт может причинить боль.

Важно не стесняться обсуждать все эти вопросы не только с партнёром, но и врачом. Например, специалист может помочь подобрать подходящий лубрикант. Примечательно, что у секса после менопаузы есть и свои преимущества — не нужно думать о менструациях и беременности.

Кстати, о беременности — она возможна

В период перименопаузы, которая начинается за 4-8 лет до менопаузы (когда менструации нерегулярные, но ещё есть) зачатие возможно естественным путём. С каждым годом вероятность снижается, но не исключается.

С помощью вспомогательных репродуктивных технологий забеременеть можно и в менопаузальный период. Например, с помощью донорских яйцеклеток или заранее замороженных эмбрионов.

Менопауза и лишний вес

Исследования показывают, что в период менопаузы женщина склонна к набору веса. Причинами могут быть:

усиление чувства голода из-за гормональных перестроек,

замедление обмена веществ,

снижение физической активности,

возрастные изменения и особенности образа жизни.

Важно обратить на эту проблему внимание как можно раньше. Коррекция питания (снижение суточной калорийности рациона), а также физические нагрузки позволят исправить ситуацию. При этом женщине нужно учитывать тот факт, что избавиться от лишнего веса в 45 сложнее, чем в 25.

Варианты лечения при менопаузе

Если симптомы менопаузы ухудшают качество жизни, женщине нужно обратиться к врачу. Чаще всего назначают гормональное лечение, направленное на восстановление баланса гормонов. При этом нужно помнить, что гормональная терапия не рекомендуется, если есть высокий риск:

тромбоза,

рака груди,

инсульта,

заболеваний желчного пузыря.

Для облегчения приливов иногда назначают низкие дозы антидепрессантов. При перепадах настроения и тревожных расстройствах эффективна психотерапия.

Главное

Менопауза — естественный, но сложный этап, сопровождающийся гормональными изменениями и возможными неприятными ощущениями. Знание особенностей этого периода помогает вовремя распознать изменения, скорректировать образ жизни и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и выполнение рекомендаций врача позволяют избежать многих неприятностых проявлений менопаузы.

