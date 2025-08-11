Что означают белые полосы на ногтях и когда нужны анализы

Белые пятна на ногтях обычно безобидны, но могут быть признаком системного нарушения. Дерматолог Ирина Комарова рассказала «Рамблеру», почему на ногтевой пластине появляются белые точки и полосы и когда их нужно показать врачу.

Белые вкрапления на ногтях называют общим термином лейконихия. Существуют разные виды этого состояния.

Истинная

Пятна образуются в матриксе — зоне роста, которая располагается под кутикулой и отвечает за формирование ногтевого ложа. В этом случае ногти сразу растут с белыми вкраплениями. Они не исчезают при надавливании и движутся по ходу роста. Истинная лейконихия может быть в виде пятен или поперечных полос.

Кажущаяся

Белые пятна образуются на коже под ногтем (в ногтевом ложе). Такие пятна обычно не смещаются при росте и исчезают при надавливании. Могут быть в виде пятен и пары параллельных полос.

Псевдолейконихия

В этом случае цвет меняет сама поверхность ногтя, а не ткани под ней. Такое происходит, когда ногтевые клетки онихоциты разрушаются и уже не так плотно прилегают друг к другу. Ключевой признак псевдолейконихии — белые участки соскабливаются в виде порошка.

Что означают белые пятна

«Изменение цвета говорит о том, что ногти подверглись какому-то негативному воздействию. Причины можно разделить на две большие группы. Внешние — экзогенные, они встречаются чаще всего, и внутренние — эндогенные факторы». Ирина Комарова врач-дерматовенеролог, косметолог медицинского центра «UNI Клиник»

Травмы

Чаще всего белые пятна и полосы появляются из-за них. Повредить ногти довольно просто. Основные причины:

глубокий маникюр;

привычка грызть ногти;

ушиб ногтя;

слишком тесная обувь;

агрессивная бытовая химия.

Описаны случаи, когда лейконихия развивалась из-за косметики для ногтей: лаков и жидкости для их снятия.

Инфекции

Грибковые инфекции могут поражать ногти, особенно на ногах, меняя их цвет. Это так называемый белый онихомикоз. В этом случае бывают дополнительные симптомы: утолщение или трещины ногтевой пластины.

При грибковой инфекции речь обычно идёт о псевдолейконихии, когда поражается сама ногтевая пластина. Хотя микозы могут затрагивать и ногтевое ложе, и матрикс. Например, такую картину дают грибы вида Fusarium.

Металлы и лекарства

Ногти могут побелеть из-за тяжёлых металлов, например мышьяка или свинца.

«Одним из проявлений отравления тяжёлыми металлами могут быть как раз белые полосы на ногтях — линии Миса и Мюрке. Хотя некоторые заболевания внутренних органов тоже дают такую симптоматику», — уточняет врач.

Ещё ногти могу поменять цвет из-за лекарств, например тетрациклиновых антибиотиков или ретиноидов.

Системные заболевания

Лейконихия иногда развивается на фоне системных заболеваний. Изменение цвета могут спровоцировать псориаз, красная волчанка, сердечная недостаточность, инфекции, в том числе COVID-19. Однако в этих случаях побеление ногтей, как правило, далеко не единственный симптом.

Отдельно стоить упомянуть гипоальбуминемию — нехватку альбумина в крови. Это основной белок плазмы крови, который синтезируется в печени. Низкий уровень альбумина может говорить о печёночной недостаточности, и как раз цвет ногтей считается одним из внешних признаков, указывающих на это. При затяжной гипоальбуминемии на ногтях появляются белые дугообразные полосы.

Впервые эту закономерность заметил доктор Роберт Мюрке в 1956 году, поэтому такие полосы называют линиями Мюрке — это одна из форм кажущейся лейконихии.

Позже стало понятно, что проблемы с печенью и низкий уровень альбумина не единственная причина появления линий Мюрке. Заболевания почек, ревматоидный артрит, операции на сердце, приём лекарств тоже могут провоцировать их.

Дефицит нутриентов

Мнение, что дефицит каких-то витаминов или минералов приводит к изменению цвета ногтей, довольно распространено. Однако убедительных научных данных, подтверждающих это, нет. Отдельные небольшие исследования находят связь между некоторыми нутриентами и состоянием ногтей. Например, нехватка селена встречается у людей с кажущейся лейконихией. Но обычно, помимо дефицита, есть ещё дополнительные факторы.

Многие описанные случаи касаются вегетарианцев, людей в регионах с изначальным дефицитом нутриентов и пациентов с тяжёлыми диагнозами на гемодиализе (аппарате «искусственная почка») или парентеральном питании (через зонд).

Поэтому международные сообщества и клиники с осторожностью включают дефицит витаминов или минералов в список возможных причин.

Что делать

Тактика зависит от длительности и тяжести лейконихии.

«В большинстве случаев белые пятна и полосы проходят сами собой по мере отрастания ногтевой пластины. Особенно если причина была в травме или разовых внешних факторах», — говорит дерматолог Ирина Комарова.

Если белые пятна проходят по мере роста ногтей, такую лейконихию можно просто наблюдать. Насторожиться стоит, если:

пятна на ногтях появляются регулярно;

область поражения увеличивается;

ногти начали деформироваться;

появились дополнительные общие симптомы, например головокружение или одышка.

Тогда могут потребоваться дополнительные обследования. Чаще всего назначают общий анализ крови, чтобы исключить системные заболевания, и посев на грибковую инфекцию.

Главное

Появление белых вкраплений на ногтях называется лейконихией. Такие пятна и полосы чаще всего бывают из-за травмы ногтевой пластины или матрикса — участка под кутикулой, откуда растёт ноготь и ложе. Могут быть и другие причины, например заболевания печени и почек, грибковая инфекция или отравление тяжёлыми металлами и лекарствами. Дефицит нутриентов как причина лейконихии остаётся спорной темой. Единого мнения в научных кругах на этот счёт нет. Как правило, белые пятна безвредны и проходят по мере отрастания ногтя. Дополнительное обследование и лечение могут потребоваться, если причина кроется в грибковой инфекции или системных заболеваниях.

