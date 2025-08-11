Что означают белые полосы на ногтях и когда нужны анализы

Аделина Ахунова
Ирина Комароваэксперт

Белые пятна на ногтях обычно безобидны, но могут быть признаком системного нарушения. Дерматолог Ирина Комарова рассказала «Рамблеру», почему на ногтевой пластине появляются белые точки и полосы и когда их нужно показать врачу.

© Olga Shefer/iStock.com

Белые вкрапления на ногтях называют общим термином лейконихия. Существуют разные виды этого состояния.

Истинная

Пятна образуются в матриксе — зоне роста, которая располагается под кутикулой и отвечает за формирование ногтевого ложа. В этом случае ногти сразу растут с белыми вкраплениями. Они не исчезают при надавливании и движутся по ходу роста. Истинная лейконихия может быть в виде пятен или поперечных полос.

Кажущаяся

Белые пятна образуются на коже под ногтем (в ногтевом ложе). Такие пятна обычно не смещаются при росте и исчезают при надавливании. Могут быть в виде пятен и пары параллельных полос.

Псевдолейконихия

В этом случае цвет меняет сама поверхность ногтя, а не ткани под ней. Такое происходит, когда ногтевые клетки онихоциты разрушаются и уже не так плотно прилегают друг к другу. Ключевой признак псевдолейконихии — белые участки соскабливаются в виде порошка.

Что означают белые пятна

«Изменение цвета говорит о том, что ногти подверглись какому-то негативному воздействию. Причины можно разделить на две большие группы. Внешние — экзогенные, они встречаются чаще всего, и внутренние — эндогенные факторы».

Ирина Комарова
Ирина Комароваврач-дерматовенеролог, косметолог медицинского центра «UNI Клиник»

Травмы

Чаще всего белые пятна и полосы появляются из-за них. Повредить ногти довольно просто. Основные причины:

  • глубокий маникюр;
  • привычка грызть ногти;
  • ушиб ногтя;
  • слишком тесная обувь;
  • агрессивная бытовая химия.

Описаны случаи, когда лейконихия развивалась из-за косметики для ногтей: лаков и жидкости для их снятия.

© Freepik

Инфекции

Грибковые инфекции могут поражать ногти, особенно на ногах, меняя их цвет. Это так называемый белый онихомикоз. В этом случае бывают дополнительные симптомы: утолщение или трещины ногтевой пластины.

При грибковой инфекции речь обычно идёт о псевдолейконихии, когда поражается сама ногтевая пластина. Хотя микозы могут затрагивать и ногтевое ложе, и матрикс. Например, такую картину дают грибы вида Fusarium.

Металлы и лекарства

Ногти могут побелеть из-за тяжёлых металлов, например мышьяка или свинца.

«Одним из проявлений отравления тяжёлыми металлами могут быть как раз белые полосы на ногтях — линии Миса и Мюрке. Хотя некоторые заболевания внутренних органов тоже дают такую симптоматику», — уточняет врач.

Ещё ногти могу поменять цвет из-за лекарств, например тетрациклиновых антибиотиков или ретиноидов.

© Jaap2/iStock.com

Системные заболевания

Лейконихия иногда развивается на фоне системных заболеваний. Изменение цвета могут спровоцировать псориаз, красная волчанка, сердечная недостаточность, инфекции, в том числе COVID-19. Однако в этих случаях побеление ногтей, как правило, далеко не единственный симптом.

Отдельно стоить упомянуть гипоальбуминемию — нехватку альбумина в крови. Это основной белок плазмы крови, который синтезируется в печени. Низкий уровень альбумина может говорить о печёночной недостаточности, и как раз цвет ногтей считается одним из внешних признаков, указывающих на это. При затяжной гипоальбуминемии на ногтях появляются белые дугообразные полосы.

Впервые эту закономерность заметил доктор Роберт Мюрке в 1956 году, поэтому такие полосы называют линиями Мюрке — это одна из форм кажущейся лейконихии.

Позже стало понятно, что проблемы с печенью и низкий уровень альбумина не единственная причина появления линий Мюрке. Заболевания почек, ревматоидный артрит, операции на сердце, приём лекарств тоже могут провоцировать их.

Дефицит нутриентов

Мнение, что дефицит каких-то витаминов или минералов приводит к изменению цвета ногтей, довольно распространено. Однако убедительных научных данных, подтверждающих это, нет. Отдельные небольшие исследования находят связь между некоторыми нутриентами и состоянием ногтей. Например, нехватка селена встречается у людей с кажущейся лейконихией. Но обычно, помимо дефицита, есть ещё дополнительные факторы.

Многие описанные случаи касаются вегетарианцев, людей в регионах с изначальным дефицитом нутриентов и пациентов с тяжёлыми диагнозами на гемодиализе (аппарате «искусственная почка») или парентеральном питании (через зонд).

Поэтому международные сообщества и клиники с осторожностью включают дефицит витаминов или минералов в список возможных причин.

Что делать

Тактика зависит от длительности и тяжести лейконихии.

«В большинстве случаев белые пятна и полосы проходят сами собой по мере отрастания ногтевой пластины. Особенно если причина была в травме или разовых внешних факторах», — говорит дерматолог Ирина Комарова.

Если белые пятна проходят по мере роста ногтей, такую лейконихию можно просто наблюдать. Насторожиться стоит, если:

  • пятна на ногтях появляются регулярно;
  • область поражения увеличивается;
  • ногти начали деформироваться;
  • появились дополнительные общие симптомы, например головокружение или одышка.

Тогда могут потребоваться дополнительные обследования. Чаще всего назначают общий анализ крови, чтобы исключить системные заболевания, и посев на грибковую инфекцию.

Главное

Появление белых вкраплений на ногтях называется лейконихией. Такие пятна и полосы чаще всего бывают из-за травмы ногтевой пластины или матрикса — участка под кутикулой, откуда растёт ноготь и ложе. Могут быть и другие причины, например заболевания печени и почек, грибковая инфекция или отравление тяжёлыми металлами и лекарствами. Дефицит нутриентов как причина лейконихии остаётся спорной темой. Единого мнения в научных кругах на этот счёт нет. Как правило, белые пятна безвредны и проходят по мере отрастания ногтя. Дополнительное обследование и лечение могут потребоваться, если причина кроется в грибковой инфекции или системных заболеваниях.

