Что такое второе мнение в медицине и как его получить

Верный диагноз и правильная тактика играют решающую роль в успехе лечения. Ошибки бывают даже у хороших врачей, поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы пройти консультацию у нескольких специалистов и убедиться в правильности назначений. Разобрались, когда нужно второе мнение в медицине и как его получить.

© Freepik

Freepik

Когда нужно второе врачебное мнение

Получить второе мнение — значит обратиться к разным врачам с одним и тем же медицинским вопросом. Такая практика может быть полезна, даже если речь идёт о хорошо изученных и распространённых болезнях. К тому же бывают ситуации, когда получить ещё одно мнение особенно важно.

Вот наиболее типичные ситуации, когда может потребоваться второе мнение:

Подозревают сложный диагноз

Есть болезни, которые трудно диагностировать, потому что у них неспецифичные симптомы. Например, аутоиммунные заболевания, когда иммунитет ошибочно атакует здоровые ткани и вызывает каскад реакций. Из-за разнообразия и неоднородности симптомов диагностика может быть трудной.

В случае с орфанными заболеваниями, которые бывают у одного человека из сотен тысяч, распознать симптомы тоже бывает непросто. Не каждый врач сталкивается с ними на практике, поэтому может ошибиться.

Есть несколько вариантов лечения болезни

Сложности могут возникнуть и с выбором терапии. Тактика лечения может отличаться — многое зависит от состояния пациента, его индивидуальных особенностей и даже возможностей и ресурсов медучреждения. Если врач настаивает на одном методе, стоит запросить мнение другого специалиста и узнать, есть ли альтернатива.

Предлагают рискованное или дорогое лечение

Ещё одна консультация будет нелишней, если предстоит сложное или агрессивное лечение. Например, терапия токсичными, дорогими препаратами или операция. Это поможет принять осознанное решение, взвесив все за и против.

© erdikocak/iStock.com

Лечение не помогает

Если лечение не помогает, это не обязательно говорит о врачебной ошибке. Иногда нужно пересмотреть схему и дозировку. Однако если терапия не даёт результатов даже после корректировки, это повод обратиться к другому врачу.

Чем полезно второе мнение

Практика консультироваться у нескольких специалистов снижает риск врачебных ошибок и повышает качество медицинской помощи. Если два (или больше) специалиста решили придерживаться одинаковой тактики, вероятность, что это оптимальное решение, выше.

Есть ещё психологический аспект — второе мнение повышает уверенность пациента в правильности лечения и снижает тревожность.

Если заключения врачей вдруг расходятся, это не повод для паники. В таких случаях можно обратиться к третьему специалисту, провести консилиум или попросить врачей обосновать свою точку зрения. Так пациент получает всестороннюю оценку ситуации.

Как получить второе мнение

© Freepik

Не обязательно обращаться в частную клинику: закон позволяет пациенту обратиться к другому специалисту из государственной поликлиники. Хотя есть вариант ещё проще — обратиться к врачу дистанционно. Онлайн–консультации идеально подходят для этого, так как пациент уже прошёл первичный осмотр вживую, и врач понимает, в каком направлении нужно работать.

На платформе СберЗдоровье дистанционно консультируют тысячи врачей по разным специальностям, даже самым узким. Пациент может изучить отзывы, образование и опыт работы врача, прежде чем записываться на консультацию.

С подпиской СберПрайм на сервисе действует скидка:

25% на онлайн-консультации;

10% скидки и кешбэк 15% бонусами — на исследования в партнёрских лабораториях.

Одной подпиской могут пользоваться до четырёх человек. Это значит, что они будут получать врачебные консультации и проходить обследования на выгодных условиях. Ещё можно подключить пробный период СберПрайма на 30 дней за 1 рубль, а потом продлевать подписку за бонусы «Спасибо».

К онлайн-консультации желательно подготовиться:

найти выписку и заключение первого врача;

приложить к ней результаты анализов и обследований;

расписать текущую схему лечения и список принимаемых препаратов;

составить вопросы врачу.

4 случая, когда визит к врачу можно заменить онлайн-консультацией

Главное

Второе мнение в медицине позволяет снизить риск врачебных ошибок и уровень тревоги пациента: например, если есть подозрение на редкое заболевание или врач предложил сложное или дорогое лечение. Не обязательно проходить очный осмотр ещё раз, можно взять онлайн-консультацию. Например, на площадке

СберЗдоровье врач дистанционно изучит анамнез пациента и заключение предыдущего специалиста и даст свои рекомендации.

Реклама

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва). ООО «СберЗдоровье», ОГРН 1197746310618, г. Москва. CберЗдоровье 0+.

Erid: F7NfYUJCUneTRyYjnofQ