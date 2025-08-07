Учёные назвали бесполезные медицинские анализы – в списке 35 пунктов
Врачи вновь поднимают тему необоснованных и малоценных обследований пациентов. В свежем номере журнала Clinical Chemistry and Laboratory Medicine вышла статья профессора Михаэля Фогезера из Института лабораторной медицины Университетской клиники Людвига-Максимилиана (Германия).
Доктор подчёркивает, что тенденция применять высокотехнологичные и дорогостоящие тесты без показаний искажает потенциал лабораторной медицины Практика назначать сложные и дорогие исследования «на всякий случай»:
- раздувает расходы;
- перегружает лаборатории,
- запускает цепочку лишних процедур, которые могут навредить.
«Мы должны признать, что лабораторная диагностика таит в себе значительный потенциал для причинения вреда. Чем шире мы тестирует здоровое население, тем выше шанс случайно „выловить“ отклонение от нормы, не имеющее клинического значения. Пациент тревожится, врач назначает дообследования, и начинается спираль ненужных расходов без пользы для здоровья», — считает профессор.
В качестве примера Фогезер приводит анализы на микроэлементы, вирусы, микробиом и генетические маркеры, которые выявляют даже незначительные отклонения. Клинически такие показатели ничего не значат, но повышают тревогу у здоровых пациентов и вынуждают проходить ненужное лечение.
Это уже не первый призыв врачей отказаться от малоценных лабораторных тестов.
Ещё в 2012 году Фонд ABIM Foundation (при Американском совете по внутренней медицине) запустил кампанию Choosing Wisely. Профессиональные общества медиков составляют перечень исследований или процедур, которые следует обсуждать с пациентом и избегать, если нет убедительных показаний. Сейчас в таком списке 35 пунктов.
Важно. Список носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению. Некоторые пункты не совпадают с клиническим рекомендациям разных стран, в том числе Минздрава России.
35 лабораторных практик, которые часто оказываются лишними
- Уровень витамина D у здоровых: дефицит легче профилактировать, чем массово искать.
- Анализы на гормоны щитовидной железы при нормальном уровне ТТГ.
- Расширенные липидные панели без особой необходимости. Для стандартной оценки липидного профиля достаточно показателей общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов.
- Анализ крови на антитела к Helicobacter pylori: дыхательный тест или анализ кала на антиген точнее.
- Ежегодный анализ на ТТГ у бессимптомных пациентов.
- Цитология мочи как первичный тест при гематурии (кровь в моче).
- Анализ на IgM-антитела редких инфекций при низкой вероятности заболевания.
- Уровень амилазы при панкреатите: липаза информативнее.
- ВПЧ-скрининг низкоонкогенных типов: не влияет на риск рака.
- Полное обследование перед малорискованными операциями без показаний.
- Кал на «все патогены» при диарее у стационарных пациентов после 72 часов после госпитализации (исключение составляет C. difficile).
- Повторный тест на антитела к вирусу гепатита С, если первый результат положительный. Рациональнее сделать тест на вирусную нагрузку — HCV-RNA.
- Широкие респираторные панели, когда они не меняют тактику. Лучше использовать экспресс-тесты на часто встречающиеся патогены.
- Кровь на SEPT9 вместо колоноскопии: применяют только если стандартные методы невозможны.
- Тест «время кровотечения» (когда прокалывают небольшой участок кожи и считают время, за которое свернулась кровь) — он устарел, его заменила коагулограмма.
- СОЭ при остром воспалении: быстрее и точнее измерить С-реактивный белок.
- Уровень витамин K при повышенном МНО (показатель, отражающий работу системы свёртывания крови): ответ на терапию важнее цифры.
- Анализ на тестостерон всем мужчинам: нужен только при стойких симптомах дефицита.
- Анализ на CK-MB (креатинкиназа-МВ) или миоглобин при инфаркте: надёжнее ориентироваться на сердечный тропонин.
- Анализ только креатинина при диабете/гипертонии. Нужны более подробные данные о состоянии почек, в том числе анализ на соотношение альбумина и креатинина в моче.
- Биопсия сторожевого узла (это первый лимфоузел, в который с током лимфы оттекают клетки из опухоли) при меланоме in situ (ранняя стадия) — не меняет прогноз.
- FISH-панель для миелодиспластического синдрома, если кариотип костного мозга нормальный ( 20 клеток без нарушений).
- Экспресс-анализ тканей во время хирургического вмешательства (экстренный криосрез), если результат не повлияет на ход операции.
- Повторный электрофорез гемоглобина без потребности в лечении.
- Уровень белков C/S, антитромбин во время острого тромбоза.
- Эритроцитарный фолат: при макроцитозе проще дать фолиевую кислоту.
- Цитология мокроты для периферической опухоли лёгкого.
- Переливание плазмы ради выравнивания незначительных изменений МНО (показатель, отражающий работу системы свёртывания крови).
- Проточная цитометрия крови при единичном повышении одного вида клеток.
- Прокальцитонин без прописанного алгоритма использования результата.
- Гиперкоагуляционный скрининг у пациентов на прямых антикоагулянтах.
- Анализ на катехоламины при подозрении на феохромоцитому (редкий вид опухоли). Рациональнее оценивать метанефрины — они стабильнее.
- Анализ образцов мазков для микробиологических посевов из операционной: желательно исследовать саму ткань или жидкость.
- Type&Cross-match (определение группы крови и совместимости с донорской кровью), если операция сопровождается минимальной кровопотерей; достаточно знать только группу крови.
- Тесты на эффективность антиагрегантов (лекарств, препятствующих тромбообразованию): не улучшают исходы.