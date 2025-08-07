Учёные назвали бесполезные медицинские анализы – в списке 35 пунктов

Аделина Ахунова

Врачи вновь поднимают тему необоснованных и малоценных обследований пациентов. В свежем номере журнала Clinical Chemistry and Laboratory Medicine вышла статья профессора Михаэля Фогезера из Института лабораторной медицины Университетской клиники Людвига-Максимилиана (Германия).

Доктор подчёркивает, что тенденция применять высокотехнологичные и дорогостоящие тесты без показаний искажает потенциал лабораторной медицины Практика назначать сложные и дорогие исследования «на всякий случай»:

  • раздувает расходы;
  • перегружает лаборатории,
  • запускает цепочку лишних процедур, которые могут навредить.
«Мы должны признать, что лабораторная диагностика таит в себе значительный потенциал для причинения вреда. Чем шире мы тестирует здоровое население, тем выше шанс случайно „выловить“ отклонение от нормы, не имеющее клинического значения. Пациент тревожится, врач назначает дообследования, и начинается спираль ненужных расходов без пользы для здоровья», — считает профессор.

В качестве примера Фогезер приводит анализы на микроэлементы, вирусы, микробиом и генетические маркеры, которые выявляют даже незначительные отклонения. Клинически такие показатели ничего не значат, но повышают тревогу у здоровых пациентов и вынуждают проходить ненужное лечение.

Это уже не первый призыв врачей отказаться от малоценных лабораторных тестов.

Ещё в 2012 году Фонд ABIM Foundation (при Американском совете по внутренней медицине) запустил кампанию Choosing Wisely. Профессиональные общества медиков составляют перечень исследований или процедур, которые следует обсуждать с пациентом и избегать, если нет убедительных показаний. Сейчас в таком списке 35 пунктов.

Важно. Список носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению. Некоторые пункты не совпадают с клиническим рекомендациям разных стран, в том числе Минздрава России.

35 лабораторных практик, которые часто оказываются лишними

  1. Уровень витамина D у здоровых: дефицит легче профилактировать, чем массово искать.
  2. Анализы на гормоны щитовидной железы при нормальном уровне ТТГ.
  3. Расширенные липидные панели без особой необходимости. Для стандартной оценки липидного профиля достаточно показателей общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов.
  4. Анализ крови на антитела к Helicobacter pylori: дыхательный тест или анализ кала на антиген точнее.
  5. Ежегодный анализ на ТТГ у бессимптомных пациентов.
  6. Цитология мочи как первичный тест при гематурии (кровь в моче).
  7. Анализ на IgM-антитела редких инфекций при низкой вероятности заболевания.
  8. Уровень амилазы при панкреатите: липаза информативнее.
  9. ВПЧ-скрининг низкоонкогенных типов: не влияет на риск рака.
  10. Полное обследование перед малорискованными операциями без показаний.
  11. Кал на «все патогены» при диарее у стационарных пациентов после 72 часов после госпитализации (исключение составляет C. difficile).
  12. Повторный тест на антитела к вирусу гепатита С, если первый результат положительный. Рациональнее сделать тест на вирусную нагрузку — HCV-RNA.
  13. Широкие респираторные панели, когда они не меняют тактику. Лучше использовать экспресс-тесты на часто встречающиеся патогены.
  14. Кровь на SEPT9 вместо колоноскопии: применяют только если стандартные методы невозможны.
  15. Тест «время кровотечения» (когда прокалывают небольшой участок кожи и считают время, за которое свернулась кровь) — он устарел, его заменила коагулограмма.
  16. СОЭ при остром воспалении: быстрее и точнее измерить С-реактивный белок.
  17. Уровень витамин K при повышенном МНО (показатель, отражающий работу системы свёртывания крови): ответ на терапию важнее цифры.
  18. Анализ на тестостерон всем мужчинам: нужен только при стойких симптомах дефицита.
  19. Анализ на CK-MB (креатинкиназа-МВ) или миоглобин при инфаркте: надёжнее ориентироваться на сердечный тропонин.
  20. Анализ только креатинина при диабете/гипертонии. Нужны более подробные данные о состоянии почек, в том числе анализ на соотношение альбумина и креатинина в моче.
  21. Биопсия сторожевого узла (это первый лимфоузел, в который с током лимфы оттекают клетки из опухоли) при меланоме in situ (ранняя стадия) — не меняет прогноз.
  22. FISH-панель для миелодиспластического синдрома, если кариотип костного мозга нормальный ( 20 клеток без нарушений).
  23. Экспресс-анализ тканей во время хирургического вмешательства (экстренный криосрез), если результат не повлияет на ход операции.
  24. Повторный электрофорез гемоглобина без потребности в лечении.
  25. Уровень белков C/S, антитромбин во время острого тромбоза.
  26. Эритроцитарный фолат: при макроцитозе проще дать фолиевую кислоту.
  27. Цитология мокроты для периферической опухоли лёгкого.
  28. Переливание плазмы ради выравнивания незначительных изменений МНО (показатель, отражающий работу системы свёртывания крови).
  29. Проточная цитометрия крови при единичном повышении одного вида клеток.
  30. Прокальцитонин без прописанного алгоритма использования результата.
  31. Гиперкоагуляционный скрининг у пациентов на прямых антикоагулянтах.
  32. Анализ на катехоламины при подозрении на феохромоцитому (редкий вид опухоли). Рациональнее оценивать метанефрины — они стабильнее.
  33. Анализ образцов мазков для микробиологических посевов из операционной: желательно исследовать саму ткань или жидкость.
  34. Type&Cross-match (определение группы крови и совместимости с донорской кровью), если операция сопровождается минимальной кровопотерей; достаточно знать только группу крови.
  35. Тесты на эффективность антиагрегантов (лекарств, препятствующих тромбообразованию): не улучшают исходы.