Учёные назвали бесполезные медицинские анализы – в списке 35 пунктов

Врачи вновь поднимают тему необоснованных и малоценных обследований пациентов. В свежем номере журнала Clinical Chemistry and Laboratory Medicine вышла статья профессора Михаэля Фогезера из Института лабораторной медицины Университетской клиники Людвига-Максимилиана (Германия).

© DC Studio/Freepik

Доктор подчёркивает, что тенденция применять высокотехнологичные и дорогостоящие тесты без показаний искажает потенциал лабораторной медицины Практика назначать сложные и дорогие исследования «на всякий случай»:

раздувает расходы;

перегружает лаборатории,

запускает цепочку лишних процедур, которые могут навредить.

«Мы должны признать, что лабораторная диагностика таит в себе значительный потенциал для причинения вреда. Чем шире мы тестирует здоровое население, тем выше шанс случайно „выловить“ отклонение от нормы, не имеющее клинического значения. Пациент тревожится, врач назначает дообследования, и начинается спираль ненужных расходов без пользы для здоровья», — считает профессор.

В качестве примера Фогезер приводит анализы на микроэлементы, вирусы, микробиом и генетические маркеры, которые выявляют даже незначительные отклонения. Клинически такие показатели ничего не значат, но повышают тревогу у здоровых пациентов и вынуждают проходить ненужное лечение.

Это уже не первый призыв врачей отказаться от малоценных лабораторных тестов.

Ещё в 2012 году Фонд ABIM Foundation (при Американском совете по внутренней медицине) запустил кампанию Choosing Wisely. Профессиональные общества медиков составляют перечень исследований или процедур, которые следует обсуждать с пациентом и избегать, если нет убедительных показаний. Сейчас в таком списке 35 пунктов.

Важно. Список носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению. Некоторые пункты не совпадают с клиническим рекомендациям разных стран, в том числе Минздрава России.

35 лабораторных практик, которые часто оказываются лишними