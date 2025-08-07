Гормоны не виноваты: почему у мужчин растёт «пивной» живот и как его убрать
О том, что живот растёт из-за пива, слышали многие, но так ли это на самом деле? Разобрались, откуда берётся живот у мужчин и при чём тут пенный напиток.
Как появляется «пивной» живот
Под «пивным» животом у мужчин подразумевают состояние, когда жир скапливается в области живота и талии, хотя руки и ноги остаются относительно стройными. Такой тип фигуры часто ассоциируют именно с употреблением пива. Принято считать, что всё дело в содержащихся в пиве фитоэстрогенах — растительных аналогах женских гормонов.
Хмель, который используют при производстве пива, действительно содержит фитоэстрогены — 8-пренилнарингенин (8-PN). Это одно из самых мощных растительных соединений с эстрогенной активностью. Однако концентрация этого вещества в пиве очень низкая и не оказывает значимого влияния на мужской гормональный фон.
Исследования подтверждают, что употребление пива приводит к увеличению объёма талии, но дело не в самом пиве, а в общем наборе веса. И этому есть объяснение.
С пивом поступают дополнительные калории
В стандартном бокале объёмом 300 мл содержится всего 120–150 калорий (в зависимости от сорта и крепости). Однако с пивом часто едят калорийные закуски: орешки, сухарики, чипсы и другие снеки. Они значительно увеличивают общее потребление калорий.
К тому же пиво (как и любой другой алкоголь) стимулирует аппетит. Спирт влияет на центры голода в мозге и снижает самоконтроль, заставляя съедать больше. Сочетание алкоголя с высококалорийными закусками и малоподвижным образом жизни — главная причина появления «пивного» живота.
Алкоголь препятствует сжиганию жира
Алкоголь мешает организму эффективно сжигать жир. Печень отвечает за обмен белков, углеводов и жиров, но при поступлении алкоголя она ставит его на первое место в очереди на переработку. Проще говоря, если в организме есть алкоголь, печень предпочитает сначала сжигать его, а жир откладывает «на потом» — так он накапливается. При эпизодическом и умеренном употреблении алкоголя этот эффект не так заметен. Но когда пиво пьют регулярно и в большом количестве, печень часто занята переработкой алкоголя, из-за чего обмен жиров значительно замедляется.
Почему именно у мужчин?
Пол влияет на то, где организм накапливает жир. Мужчины генетически склонны откладывать жировые запасы преимущественно в области живота. У женщин же под воздействием эстрогенов жир чаще откладывается в области бёдер и ягодиц. Именно поэтому у мужчин все погрешности в питании, включая калории из пива и закусок, формируют «пивной» живот, или абдоминальный тип ожирения.
Висцеральный жир, который откладывается вокруг органов в брюшной полости, со временем выталкивает брюшную стенку наружу, визуально увеличивая живот. Так как сама брюшная стенка состоит из мышц и плотных волокон, она сохраняет упругость, из-за чего живот может казаться твёрдым на ощупь.
В чём опасность для здоровья
Абдоминальное ожирение связано с высоким риском многих болезней и проблем со здоровьем. Если объём талии больше 100 см, это может со временем вызвать:
- эректильную дисфункцию;
- жировую болезнь печени;
- болезни сердца и сосудов;
- высокое артериальное давление;
- высокий уровень холестерина;
- метаболический синдром;
- сахарный диабет 2-го типа.
Раньше считалась, что жировая ткань — это просто хранилище энергии, но сегодня известно (ссылка открывается с VPN), что она биологически активна. Висцеральный жир действует подобно эндокринному органу, вырабатывая гормоны и молекулы, которые влияют на весь организм. Он синтезирует больше белков-цитокинов, которые могут вызывать вялотекущее воспаление — фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний. И также он выделяет предшественник ангиотензина — белка, из-за которого сужаются кровеносные сосуды и повышается артериальное давление.
Как избавиться от «пивного» живота
Похудеть точечно в определённом месте нельзя. Чтобы убрать живот, нужно создать устойчивый дефицит калорий, больше двигаться и отказаться от регулярных перееданий и алкоголя. Врачи рекомендуют:
- Ограничить или исключить пиво. Заменить его можно на более лёгкие варианты или пить алкоголь реже и в меньших объёмах.
- Сократить калории. Резкое голодание не нужно. Достаточно уменьшить порции и отказаться от поздних перекусов. Желательно увеличить долю овощей, белка и цельнозерновых продуктов.
- Больше двигаться. Жир уходит, когда калорий тратится больше, чем поступает. Лучше всего работает комбинация: силовые тренировки + кардио. Например, 2–3 тренировки с собственным весом в неделю плюс ходьба, бег, велосипед или плавание. Главное — регулярность.
- Контролировать стресс и высыпаться. Повышенный уровень кортизола (гормона стресса) способствует перееданию. Сон должен быть не менее 7 часов — без него любые усилия менее эффективны.
- Отказаться от привычки «заедать» или «запивать» усталость. Пиво после работы — не способ расслабиться, а ежедневная нагрузка на печень и лишние калории. Есть альтернатива: прогулка, музыка, тренировка, встреча с друзьями без алкоголя.
- Запастись терпением. «Пивной» живот растёт годами и не исчезнет за пару дней. Висцеральный жир уходит первым, изменения станут заметны через 3–4 недели при системном подходе.
Главное
Пиво само по себе не содержит опасных для мужчин гормонов, но оно усиливает аппетит и обычно сочетается с жирной закуской. При регулярном потреблении организм получает избыток калорий, которые откладываются в животе, особенно у мужчин — из-за природной склонности к накоплению висцерального жира. Алкоголь замедляет сжигание жира, так как печень в первую очередь перерабатывает спирт. В итоге формируется твёрдый «пивной» живот, за которым скрывается жир вокруг внутренних органов. Это не только эстетическая проблема: абдоминальное ожирение увеличивает риск диабета, артериальной гипертензии, заболеваний сердца и других хронических состояний. Избавиться от него можно только системно: снизить калории, ограничить алкоголь, регулярно двигаться и нормализовать сон.