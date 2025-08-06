В лаборатории США вырастили человеческий мини-мозг для опытов

Учёные из Университета Джонса Хопкинса вырастили мини-мозг, который частично воспроизводит строение и работу человеческого органа. Это первый образец, в котором одновременно сформировались зачатки кровеносных сосудов и электрически активные нейронные сети.

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Органоиды — это трёхмерные массивы клеток, выращенные в чашках Петри. У них нет сознания и чувств, но они позволяют моделировать отдельные функции мозга и наблюдать ранние этапы его развития. Подобные структуры постепенно заменяют лабораторных животных в испытаниях лекарств.

Главное отличие нового образца — его многорегиональность. Раньше учёные выращивали органоиды, отражавшие только одну зону, например кору больших полушарий или средний мозг. Теперь же исследователи вырастили несколько отделов, «сшили» их белками и добились обмена сигналами между ними.

По характеристикам новый органоид соответствует мозгу 40-дневного человеческого эмбриона. В нём даже появились первые признаки гематоэнцефалического барьера — фильтра, который в настоящем мозге пропускает или задерживает вещества на пути к нейронам.

Прививку от деменции испытали на людях

Авторы рассчитывают, что их разработка станет этичной площадкой для изучения заболеваний мозга, в том числе шизофрении, аутизма и эпилепсии. Многорегиональный органоид позволяет наблюдать, как клетки зарождающегося мозга мигрируют, соединяются и формируют барьер, не прибегая к экспериментам на эмбрионах.

Далее исследователи планируют обеспечить созревание сосудов и вырастить более зрелый органоид. Это позволит моделировать болезни взрослого мозга, в том числе деменцию.