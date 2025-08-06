Запор у пожилых: как наладить работу кишечника без слабительных

Запор вызывает не только физический, но и психологический дискомфорт. Разобрались, что именно влияет на работу кишечника после 60 лет и можно ли восстановить его функцию без слабительных.

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Хронический запор — частое явление среди пожилых. По разным данным, от 15 до 30% людей старше 60 лет сталкиваются с нарушением работы кишечника. Этому есть несколько объяснений.

Снижение физической активности. Малоподвижный образ жизни замедляет перистальтику (волнообразное сокращение стенок) кишечника.

Малоподвижный образ жизни замедляет перистальтику (волнообразное сокращение стенок) кишечника. Возрастная саркопения (потеря мышечной массы). С возрастом мышцы брюшного пресса и тазового дна, участвующие в процессе дефекации, тоже слабеют.

(потеря мышечной массы). С возрастом мышцы брюшного пресса и тазового дна, участвующие в процессе дефекации, тоже слабеют. Нарушения чувствительности и моторики прямой кишки. Возрастные изменения снижают реакцию кишечника на растяжение и позывы к дефекации.

прямой кишки. Возрастные изменения снижают реакцию кишечника на растяжение и позывы к дефекации. Приём лекарств. Некоторые препараты (например, обезболивающие, антидепрессанты, препараты от гипертензии, железо, средства от повышенной кислотности с алюминием или кальцием) могут вызывать запоры.

Некоторые препараты (например, обезболивающие, антидепрессанты, препараты от гипертензии, железо, средства от повышенной кислотности с алюминием или кальцием) могут вызывать запоры. Сопутствующие заболевания. Болезнь Паркинсона, диабет, гипотиреоз, инсульты и другие хронические болезни влияют на работу кишечника.

Болезнь Паркинсона, диабет, гипотиреоз, инсульты и другие хронические болезни влияют на работу кишечника. Недостаток жидкости и клетчатки в рационе. Нехватка пищевых волокон и воды ухудшает консистенцию стула и затрудняет его прохождение.

Нехватка пищевых волокон и воды ухудшает консистенцию стула и затрудняет его прохождение. Психологические факторы. Тревожность, депрессия, одиночество и стресс тоже могут влиять на работу ЖКТ.

Тревожность, депрессия, одиночество и стресс тоже могут влиять на работу ЖКТ. Операции или травмы в области таза. Особенно у женщин после гинекологических вмешательств, родов или при опущении органов малого таза.

Симптомы и признаки запора

Нарушение работы кишечника подозревают, если:

стул реже 3 раз в неделю;

в неделю; стул твёрдый, сухой или «комковатый»;

или «комковатый»; есть необходимость сильно тужиться при дефекации;

при дефекации; бывает ощущение неполного опорожнения кишечника;

кишечника; возникает чувство «блока» или затруднения при выходе стула;

или затруднения при выходе стула; для дефекации постоянно нужны вспомогательные средства (свечи, слабительные);

вспомогательные средства (свечи, слабительные); есть вздутие живота, чувство тяжести и дискомфорта.

Не стоит стесняться или откладывать визит к врачу — запор может быть не просто возрастной особенностью, а симптомом более серьёзной проблемы.

К врачу стоит обратиться, если:

запоры стали регулярными и продолжаются более 3 недель;

и продолжаются более 3 недель; привычные меры (питание, физическая активность) не помогают;

появились боли в животе, кровь в стуле, тошнота или резкая потеря веса;

кровь в стуле, тошнота или резкая потеря веса; запоры чередуются с диареей;

возникает длительное ощущение неполного опорожнения кишечника;

есть сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, гипотиреоз).

Пять способов улучшить здоровье кишечника

Как наладить работу кишечника

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Лечение запора обычно начинается с изменений в питании и образе жизни. Главная цель — помочь кишечнику работать активнее и ускорить продвижение каловых масс по толстой кишке. Для этого рекомендуют:

Ходить в туалет сразу после еды — так активируется гастроколический рефлекс, который помогает опорожнению. При этом стоит ставить ноги на небольшую подставку. Это облегчает прохождение стула, расправляя аноректальное соединение.

— так активируется гастроколический рефлекс, который помогает опорожнению. При этом стоит Это облегчает прохождение стула, расправляя аноректальное соединение. Соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки — она помогает увеличить объём и удерживать влагу в кале. Благодаря этому стул становится мягче и легче продвигается по кишечнику. Клетчатки много в фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновом хлебе, крупах и рисе. Важно увеличивать количество клетчатки постепенно, чтобы не было повышенного газообразования, спазмов или вздутия живота. Взрослым нужно съедать примерно от 25 до 34 граммов клетчатки в день, в зависимости от суточной нормы калорий.

— она помогает увеличить объём и удерживать влагу в кале. Благодаря этому стул становится мягче и легче продвигается по кишечнику. Клетчатки много в фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновом хлебе, крупах и рисе. Важно чтобы не было повышенного газообразования, спазмов или вздутия живота. Взрослым нужно съедать примерно клетчатки в день, в зависимости от суточной нормы калорий. Добавить в рацион чернослив и сливовый сок. Они помогают (ссылка открывается с VPN) при запорах благодаря своему особому составу. Помимо клетчатки, они содержат натуральный сахарный спирт — сорбит, который организм не переваривает. Когда он попадает в толстую кишку, то вызывает приток воды и стимулирует перистальтику, помогая избавиться от запора.

Они помогают (ссылка открывается с VPN) при запорах благодаря своему особому составу. Помимо клетчатки, они содержат натуральный сахарный спирт — который организм не переваривает. Когда он попадает в толстую кишку, то вызывает приток воды и помогая избавиться от запора. Пить больше воды. Научных доказательств эффективности этого метода недостаточно — исследования на эту тему не проводились. Тем не менее есть данные, что употребление 1,5–2 литров воды в день может улучшить частоту стула, особенно у тех, кто соблюдает диету с высоким содержанием клетчатки. Вода помогает клетчатке работать эффективно, размягчая стул и облегчая его прохождение по кишечнику.

Научных доказательств эффективности этого метода недостаточно — исследования на эту тему не проводились. Тем не менее есть данные, что употребление 1,5–2 литров воды в день особенно у тех, кто соблюдает диету с высоким содержанием клетчатки. эффективно, размягчая стул и облегчая его прохождение по кишечнику. Поддерживать регулярную физическую активность. Простые движения, такие как ходьба или лёгкие упражнения, стимулируют перистальтику кишечника и помогают быстрее продвигать каловые массы. Особенно важно оставаться активным людям зрелого и пожилого возраста, так как снижение двигательной активности часто становится одной из причин запоров. Даже короткая ежедневная прогулка или регулярные разминки могут значительно облегчить состояние и улучшить работу кишечника.

Диета при проблемах с кишечником: что нужно знать

Когда и какие слабительные средства можно использовать

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Слабительные назначают, если справиться с запором с помощью изменений в питании не получается. Но такие средства лучше подбирать с врачом — с учётом состояния здоровья, хронических болезней, других принимаемых лекарств и результатов анализов. Важно проверить, как работают почки и печень и не нарушен ли водно-солевой баланс. Это помогает выбрать безопасное и подходящее средство.

Виды слабительных и их механизмы действия

Объёмные (балластные). Увеличивают объём и мягкость стула за счёт впитывания воды, стимулируя естественную перистальтику кишечника.

Увеличивают объём и мягкость стула за счёт впитывания воды, стимулируя естественную перистальтику кишечника. Осмотические. Задерживают воду в просвете кишечника, размягчая кал и стимулируя его продвижение.

Задерживают воду в просвете кишечника, размягчая кал и стимулируя его продвижение. Смягчающие (эмульсионные). Снижают плотность каловых масс, делая стул мягче.

Снижают плотность каловых масс, делая стул мягче. Стимулирующие. Воздействуют на нервные окончания кишечника, усиливая мышечные сокращения и ускоряя опорожнение.

Хотя слабительные могут быть полезны, регулярное или бесконтрольное их применение может вызвать побочные эффекты:

Привыкание: слабительные могут снижать способность толстой кишки к сокращению, а это усугубляет запор.

слабительные могут снижать способность толстой кишки к сокращению, а это усугубляет запор. Обезвоживание: особенно при приёме осмотических и стимулирующих средств.

особенно при приёме осмотических и стимулирующих средств. Потеря электролитов (калия, натрия): может спровоцировать слабость, аритмию, головокружение.

может спровоцировать слабость, аритмию, головокружение. Раздражение слизистой и боли в животе.

и боли в животе. Нарушение естественного ритма дефекации.

Общие рекомендации по безопасному использованию слабительных

Применяйте слабительные средства только при необходимости и после консультации с врачом, особенно если запор хронический или сопровождается другими симптомами.

особенно если запор хронический или сопровождается другими симптомами. Для длительного использования предпочтительны осмотические или объёмные слабительные, так как они действуют мягче и реже вызывают побочные эффекты.

так как они действуют мягче и реже вызывают побочные эффекты. Частое применение стимулирующих слабительных может привести к привыканию и снижению естественной моторики кишечника.

слабительных может привести к привыканию и снижению естественной моторики кишечника. Дозу и продолжительность использования нужно согласовать с врачом.

использования нужно согласовать с врачом. При появлении болей в животе, диареи, головокружения или других необычных симптомов нужно прекратить использование слабительного и обратиться к врачу.

диареи, головокружения или других необычных симптомов нужно Некоторые слабительные могут взаимодействовать с другими лекарствами , что может повысить риск побочных эффектов. Обсудите с врачом все принимаемые препараты.

, что может повысить риск побочных эффектов. Обсудите с врачом все принимаемые препараты. Если есть заболевания почек, печени или кишечника, проконсультируйтесь с врачом перед использованием слабительных средств.

Главное

С возрастом работа кишечника может замедляться по разным причинам: снижение физической активности, возрастная потеря мышечной массы, приём лекарств, хронические заболевания, дефицит клетчатки и воды, психологические факторы. Всё это повышает риск запоров, которые часто становятся хроническими и значительно снижают качество жизни.

Чтобы наладить работу кишечника, соблюдайте режим: ходите в туалет после еды, ставьте ноги на подставку, ешьте больше клетчатки, пейте достаточно воды, добавьте физическую активность. Используйте слабительные только при необходимости — лучше после консультации с врачом. Предпочтительны мягкие средства (объёмные или осмотические), стимулирующие — с осторожностью. Запор — это не просто «возрастная особенность». Если он продолжается больше 3 недель, сопровождается болью, кровью, потерей веса, изменение образа жизни не помогает, обязательно обратитесь к врачу.

Важные исследования