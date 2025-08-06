Запор у пожилых: как наладить работу кишечника без слабительных
Запор вызывает не только физический, но и психологический дискомфорт. Разобрались, что именно влияет на работу кишечника после 60 лет и можно ли восстановить его функцию без слабительных.
Хронический запор — частое явление среди пожилых. По разным данным, от 15 до 30% людей старше 60 лет сталкиваются с нарушением работы кишечника. Этому есть несколько объяснений.
- Снижение физической активности. Малоподвижный образ жизни замедляет перистальтику (волнообразное сокращение стенок) кишечника.
- Возрастная саркопения (потеря мышечной массы). С возрастом мышцы брюшного пресса и тазового дна, участвующие в процессе дефекации, тоже слабеют.
- Нарушения чувствительности и моторики прямой кишки. Возрастные изменения снижают реакцию кишечника на растяжение и позывы к дефекации.
- Приём лекарств. Некоторые препараты (например, обезболивающие, антидепрессанты, препараты от гипертензии, железо, средства от повышенной кислотности с алюминием или кальцием) могут вызывать запоры.
- Сопутствующие заболевания. Болезнь Паркинсона, диабет, гипотиреоз, инсульты и другие хронические болезни влияют на работу кишечника.
- Недостаток жидкости и клетчатки в рационе. Нехватка пищевых волокон и воды ухудшает консистенцию стула и затрудняет его прохождение.
- Психологические факторы. Тревожность, депрессия, одиночество и стресс тоже могут влиять на работу ЖКТ.
- Операции или травмы в области таза. Особенно у женщин после гинекологических вмешательств, родов или при опущении органов малого таза.
Симптомы и признаки запора
Нарушение работы кишечника подозревают, если:
- стул реже 3 раз в неделю;
- стул твёрдый, сухой или «комковатый»;
- есть необходимость сильно тужиться при дефекации;
- бывает ощущение неполного опорожнения кишечника;
- возникает чувство «блока» или затруднения при выходе стула;
- для дефекации постоянно нужны вспомогательные средства (свечи, слабительные);
- есть вздутие живота, чувство тяжести и дискомфорта.
Не стоит стесняться или откладывать визит к врачу — запор может быть не просто возрастной особенностью, а симптомом более серьёзной проблемы.
К врачу стоит обратиться, если:
- запоры стали регулярными и продолжаются более 3 недель;
- привычные меры (питание, физическая активность) не помогают;
- появились боли в животе, кровь в стуле, тошнота или резкая потеря веса;
- запоры чередуются с диареей;
- возникает длительное ощущение неполного опорожнения кишечника;
- есть сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, гипотиреоз).
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Как наладить работу кишечника
Лечение запора обычно начинается с изменений в питании и образе жизни. Главная цель — помочь кишечнику работать активнее и ускорить продвижение каловых масс по толстой кишке. Для этого рекомендуют:
- Ходить в туалет сразу после еды — так активируется гастроколический рефлекс, который помогает опорожнению. При этом стоит ставить ноги на небольшую подставку. Это облегчает прохождение стула, расправляя аноректальное соединение.
- Соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки — она помогает увеличить объём и удерживать влагу в кале. Благодаря этому стул становится мягче и легче продвигается по кишечнику. Клетчатки много в фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновом хлебе, крупах и рисе. Важно увеличивать количество клетчатки постепенно, чтобы не было повышенного газообразования, спазмов или вздутия живота. Взрослым нужно съедать примерно от 25 до 34 граммов клетчатки в день, в зависимости от суточной нормы калорий.
- Добавить в рацион чернослив и сливовый сок. Они помогают (ссылка открывается с VPN) при запорах благодаря своему особому составу. Помимо клетчатки, они содержат натуральный сахарный спирт — сорбит, который организм не переваривает. Когда он попадает в толстую кишку, то вызывает приток воды и стимулирует перистальтику, помогая избавиться от запора.
- Пить больше воды. Научных доказательств эффективности этого метода недостаточно — исследования на эту тему не проводились. Тем не менее есть данные, что употребление 1,5–2 литров воды в день может улучшить частоту стула, особенно у тех, кто соблюдает диету с высоким содержанием клетчатки. Вода помогает клетчатке работать эффективно, размягчая стул и облегчая его прохождение по кишечнику.
- Поддерживать регулярную физическую активность. Простые движения, такие как ходьба или лёгкие упражнения, стимулируют перистальтику кишечника и помогают быстрее продвигать каловые массы. Особенно важно оставаться активным людям зрелого и пожилого возраста, так как снижение двигательной активности часто становится одной из причин запоров. Даже короткая ежедневная прогулка или регулярные разминки могут значительно облегчить состояние и улучшить работу кишечника.
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Когда и какие слабительные средства можно использовать
Слабительные назначают, если справиться с запором с помощью изменений в питании не получается. Но такие средства лучше подбирать с врачом — с учётом состояния здоровья, хронических болезней, других принимаемых лекарств и результатов анализов. Важно проверить, как работают почки и печень и не нарушен ли водно-солевой баланс. Это помогает выбрать безопасное и подходящее средство.
Виды слабительных и их механизмы действия
- Объёмные (балластные). Увеличивают объём и мягкость стула за счёт впитывания воды, стимулируя естественную перистальтику кишечника.
- Осмотические. Задерживают воду в просвете кишечника, размягчая кал и стимулируя его продвижение.
- Смягчающие (эмульсионные). Снижают плотность каловых масс, делая стул мягче.
- Стимулирующие. Воздействуют на нервные окончания кишечника, усиливая мышечные сокращения и ускоряя опорожнение.
Хотя слабительные могут быть полезны, регулярное или бесконтрольное их применение может вызвать побочные эффекты:
- Привыкание: слабительные могут снижать способность толстой кишки к сокращению, а это усугубляет запор.
- Обезвоживание: особенно при приёме осмотических и стимулирующих средств.
- Потеря электролитов (калия, натрия): может спровоцировать слабость, аритмию, головокружение.
- Раздражение слизистой и боли в животе.
- Нарушение естественного ритма дефекации.
Общие рекомендации по безопасному использованию слабительных
- Применяйте слабительные средства только при необходимости и после консультации с врачом, особенно если запор хронический или сопровождается другими симптомами.
- Для длительного использования предпочтительны осмотические или объёмные слабительные, так как они действуют мягче и реже вызывают побочные эффекты.
- Частое применение стимулирующих слабительных может привести к привыканию и снижению естественной моторики кишечника.
- Дозу и продолжительность использования нужно согласовать с врачом.
- При появлении болей в животе, диареи, головокружения или других необычных симптомов нужно прекратить использование слабительного и обратиться к врачу.
- Некоторые слабительные могут взаимодействовать с другими лекарствами, что может повысить риск побочных эффектов. Обсудите с врачом все принимаемые препараты.
- Если есть заболевания почек, печени или кишечника, проконсультируйтесь с врачом перед использованием слабительных средств.
Главное
С возрастом работа кишечника может замедляться по разным причинам: снижение физической активности, возрастная потеря мышечной массы, приём лекарств, хронические заболевания, дефицит клетчатки и воды, психологические факторы. Всё это повышает риск запоров, которые часто становятся хроническими и значительно снижают качество жизни.
Чтобы наладить работу кишечника, соблюдайте режим: ходите в туалет после еды, ставьте ноги на подставку, ешьте больше клетчатки, пейте достаточно воды, добавьте физическую активность. Используйте слабительные только при необходимости — лучше после консультации с врачом. Предпочтительны мягкие средства (объёмные или осмотические), стимулирующие — с осторожностью. Запор — это не просто «возрастная особенность». Если он продолжается больше 3 недель, сопровождается болью, кровью, потерей веса, изменение образа жизни не помогает, обязательно обратитесь к врачу.