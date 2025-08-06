Запор у пожилых: как наладить работу кишечника без слабительных

Мария Муссова

Запор вызывает не только физический, но и психологический дискомфорт. Разобрались, что именно влияет на работу кишечника после 60 лет и можно ли восстановить его функцию без слабительных.

Запор у пожилых: как наладить работу кишечника без слабительных
© Jun/iStock.com

Хронический запор — частое явление среди пожилых. По разным данным, от 15 до 30% людей старше 60 лет сталкиваются с нарушением работы кишечника. Этому есть несколько объяснений.

  • Снижение физической активности. Малоподвижный образ жизни замедляет перистальтику (волнообразное сокращение стенок) кишечника.
  • Возрастная саркопения (потеря мышечной массы). С возрастом мышцы брюшного пресса и тазового дна, участвующие в процессе дефекации, тоже слабеют.
  • Нарушения чувствительности и моторики прямой кишки. Возрастные изменения снижают реакцию кишечника на растяжение и позывы к дефекации.
  • Приём лекарств. Некоторые препараты (например, обезболивающие, антидепрессанты, препараты от гипертензии, железо, средства от повышенной кислотности с алюминием или кальцием) могут вызывать запоры.
  • Сопутствующие заболевания. Болезнь Паркинсона, диабет, гипотиреоз, инсульты и другие хронические болезни влияют на работу кишечника.
  • Недостаток жидкости и клетчатки в рационе. Нехватка пищевых волокон и воды ухудшает консистенцию стула и затрудняет его прохождение.
  • Психологические факторы. Тревожность, депрессия, одиночество и стресс тоже могут влиять на работу ЖКТ.
  • Операции или травмы в области таза. Особенно у женщин после гинекологических вмешательств, родов или при опущении органов малого таза.

Симптомы и признаки запора

Нарушение работы кишечника подозревают, если:

  • стул реже 3 раз в неделю;
  • стул твёрдый, сухой или «комковатый»;
  • есть необходимость сильно тужиться при дефекации;
  • бывает ощущение неполного опорожнения кишечника;
  • возникает чувство «блока» или затруднения при выходе стула;
  • для дефекации постоянно нужны вспомогательные средства (свечи, слабительные);
  • есть вздутие живота, чувство тяжести и дискомфорта.

Не стоит стесняться или откладывать визит к врачу — запор может быть не просто возрастной особенностью, а симптомом более серьёзной проблемы.

К врачу стоит обратиться, если:

  • запоры стали регулярными и продолжаются более 3 недель;
  • привычные меры (питание, физическая активность) не помогают;
  • появились боли в животе, кровь в стуле, тошнота или резкая потеря веса;
  • запоры чередуются с диареей;
  • возникает длительное ощущение неполного опорожнения кишечника;
  • есть сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, гипотиреоз).

Пять способов улучшить здоровье кишечника

Как наладить работу кишечника

© marilyna/iStock.com

Лечение запора обычно начинается с изменений в питании и образе жизни. Главная цель — помочь кишечнику работать активнее и ускорить продвижение каловых масс по толстой кишке. Для этого рекомендуют:

  • Ходить в туалет сразу после еды — так активируется гастроколический рефлекс, который помогает опорожнению. При этом стоит ставить ноги на небольшую подставку. Это облегчает прохождение стула, расправляя аноректальное соединение.
  • Соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки — она помогает увеличить объём и удерживать влагу в кале. Благодаря этому стул становится мягче и легче продвигается по кишечнику. Клетчатки много в фруктах, овощах, бобовых, цельнозерновом хлебе, крупах и рисе. Важно увеличивать количество клетчатки постепенно, чтобы не было повышенного газообразования, спазмов или вздутия живота. Взрослым нужно съедать примерно от 25 до 34 граммов клетчатки в день, в зависимости от суточной нормы калорий.
  • Добавить в рацион чернослив и сливовый сок. Они помогают (ссылка открывается с VPN) при запорах благодаря своему особому составу. Помимо клетчатки, они содержат натуральный сахарный спирт — сорбит, который организм не переваривает. Когда он попадает в толстую кишку, то вызывает приток воды и стимулирует перистальтику, помогая избавиться от запора.
  • Пить больше воды. Научных доказательств эффективности этого метода недостаточно — исследования на эту тему не проводились. Тем не менее есть данные, что употребление 1,5–2 литров воды в день может улучшить частоту стула, особенно у тех, кто соблюдает диету с высоким содержанием клетчатки. Вода помогает клетчатке работать эффективно, размягчая стул и облегчая его прохождение по кишечнику.
  • Поддерживать регулярную физическую активность. Простые движения, такие как ходьба или лёгкие упражнения, стимулируют перистальтику кишечника и помогают быстрее продвигать каловые массы. Особенно важно оставаться активным людям зрелого и пожилого возраста, так как снижение двигательной активности часто становится одной из причин запоров. Даже короткая ежедневная прогулка или регулярные разминки могут значительно облегчить состояние и улучшить работу кишечника.

Диета при проблемах с кишечником: что нужно знать

Когда и какие слабительные средства можно использовать

© Oleg Elkov/iStock.com

Слабительные назначают, если справиться с запором с помощью изменений в питании не получается. Но такие средства лучше подбирать с врачом — с учётом состояния здоровья, хронических болезней, других принимаемых лекарств и результатов анализов. Важно проверить, как работают почки и печень и не нарушен ли водно-солевой баланс. Это помогает выбрать безопасное и подходящее средство.

Виды слабительных и их механизмы действия

  • Объёмные (балластные). Увеличивают объём и мягкость стула за счёт впитывания воды, стимулируя естественную перистальтику кишечника.
  • Осмотические. Задерживают воду в просвете кишечника, размягчая кал и стимулируя его продвижение.
  • Смягчающие (эмульсионные). Снижают плотность каловых масс, делая стул мягче.
  • Стимулирующие. Воздействуют на нервные окончания кишечника, усиливая мышечные сокращения и ускоряя опорожнение.

Хотя слабительные могут быть полезны, регулярное или бесконтрольное их применение может вызвать побочные эффекты:

  • Привыкание: слабительные могут снижать способность толстой кишки к сокращению, а это усугубляет запор.
  • Обезвоживание: особенно при приёме осмотических и стимулирующих средств.
  • Потеря электролитов (калия, натрия): может спровоцировать слабость, аритмию, головокружение.
  • Раздражение слизистой и боли в животе.
  • Нарушение естественного ритма дефекации.

Общие рекомендации по безопасному использованию слабительных

  • Применяйте слабительные средства только при необходимости и после консультации с врачом, особенно если запор хронический или сопровождается другими симптомами.
  • Для длительного использования предпочтительны осмотические или объёмные слабительные, так как они действуют мягче и реже вызывают побочные эффекты.
  • Частое применение стимулирующих слабительных может привести к привыканию и снижению естественной моторики кишечника.
  • Дозу и продолжительность использования нужно согласовать с врачом.
  • При появлении болей в животе, диареи, головокружения или других необычных симптомов нужно прекратить использование слабительного и обратиться к врачу.
  • Некоторые слабительные могут взаимодействовать с другими лекарствами, что может повысить риск побочных эффектов. Обсудите с врачом все принимаемые препараты.
  • Если есть заболевания почек, печени или кишечника, проконсультируйтесь с врачом перед использованием слабительных средств.

Главное

С возрастом работа кишечника может замедляться по разным причинам: снижение физической активности, возрастная потеря мышечной массы, приём лекарств, хронические заболевания, дефицит клетчатки и воды, психологические факторы. Всё это повышает риск запоров, которые часто становятся хроническими и значительно снижают качество жизни.

Чтобы наладить работу кишечника, соблюдайте режим: ходите в туалет после еды, ставьте ноги на подставку, ешьте больше клетчатки, пейте достаточно воды, добавьте физическую активность. Используйте слабительные только при необходимости — лучше после консультации с врачом. Предпочтительны мягкие средства (объёмные или осмотические), стимулирующие — с осторожностью. Запор — это не просто «возрастная особенность». Если он продолжается больше 3 недель, сопровождается болью, кровью, потерей веса, изменение образа жизни не помогает, обязательно обратитесь к врачу.

Важные исследования

  1. Запор у пожилых людей: причина в возрасте, замедленном транзите по толстой кишке, дисфункции дефекации или во всём вышеперечисленном?
  2. Физическая активность и запоры: систематический обзор когортных исследований
  3. Безрецептурные слабительные средства от запоров: используйте с осторожностью