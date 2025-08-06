Моё сердце за Мерло: почему наука сомневается в пользе красного вина для сердца

Есть мнение, что бокал красного вина за ужином полезен для здоровья. Но что говорят исследования? Разобрались, действительно ли вино защищает сердце и есть ли у алкоголя безопасная доза.

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Откуда пошло утверждение о пользе вина

Популярность идеи о пользе красного вина выросла после появления так называемого французского парадокса. Исследователи обратили внимание, что во Франции уровень сердечно-сосудистых заболеваний относительно низкий, несмотря на жирную пищу, курение и регулярное потребление алкоголя. Это совпадение объяснили (ссылка открывается с VPN) тем, что французы часто пьют красное вино, богатое полифенолами.

Однако врачи подчёркивают: наблюдательные исследования не доказывают причинно-следственную связь. Возможно, дело вовсе не в вине, а в образе жизни, размере порций, меньшем потреблении фастфуда и более высокой физической активности.

Кроме того, данные из Японии ставят (ссылка открывается с VPN) под сомнение саму идею парадокса. Там уровень болезней сердца ещё ниже, но красное вино почти не пьют.

Что говорят исследования

Красное вино содержит ресвератрол — антиоксидант, который может защищать сосуды, снижать воспаление и уровень «плохого» холестерина. Эти эффекты показали лабораторные эксперименты и исследования на животных, где ресвератрол активировал защитные клеточные ферменты.

Однако в реальности человек не может получить нужную дозу ресвератрола из вина: для этого потребовалось бы выпивать десятки или сотни бокалов в день. Такое количество алкоголя опасно для здоровья. Добавки тоже не решают проблему, они плохо усваиваются и могут вызывать побочные эффекты.

Попытки оценить влияние ресвератрола на здоровье дали неоднозначные результаты. В исследовании 2014 года с участием пожилых жителей итальянского региона Кьянти, где ресвератрол поступает из рациона в естественных количествах, не обнаружили связи между его уровнем в организме и частотой болезней сердца, рака или смертности.

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Более свежие данные опубликовали в European Heart Journal в 2024 году. В исследовании приняли участие 1232 человека с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, соблюдавших средиземноморскую диету. Вместо анкет учёные использовали уровень винной кислоты в моче — объективный биомаркер потребления вина. Результаты показали: у тех, кто выпивал от половины до одного бокала в день, риск сердечно-сосудистых событий снижался на 50%. При умеренном потреблении (менее половины бокала в день) снижение составило 38%.

Однако эффект исчезал, если количество вина превышало один бокал в день. Авторы подчёркивают: результаты не означают, что нужно начинать пить ради пользы. Тем более что даже умеренные дозы алкоголя несут риски.

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Польза под вопросом

Ресвератрол есть не только в красном вине, но и в кожуре винограда, виноградном соке, чернике, арахисе и клюкве. Некоторые источники предполагают, что красный или фиолетовый виноградный сок может оказывать похожее влияние на сердце, однако это не доказано. Точно так же нет данных, которые бы подтвердили, что ресвератрол из натуральных продуктов даёт такой же эффект, как в лабораторных экспериментах. Кроме того, ни одно исследование не определило, сколько именно вещества нужно, чтобы получить защитный эффект.

Некоторые исследования показали, что небольшие дозы алкоголя (не только вина) могут повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), улучшать состояние сосудистой стенки и снижать образование тромбов.

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Однако такая связь может объясняться не самим алкоголем, а образом жизни. Люди, которые пьют вино умеренно, как правило, чаще следят за питанием, больше двигаются и получают качественную медицинскую помощь. Ни одно крупное клиническое исследование не доказало, что алкоголь напрямую снижает риск инфаркта или инсульта. Все данные носят наблюдательный характер и не позволяют установить причинно-следственную связь.

В то же время негативные последствия алкоголя подтверждены надёжно. Американская кардиологическая ассоциация подчёркивает: алкоголь не стоит воспринимать как способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Начинать пить ради пользы для сердца — небезопасное решение. Даже небольшие дозы могут со временем привести к зависимости.

Помимо этого, алкоголь повышает риск:

некоторых видов рака, в том числе молочной железы, кишечника, печени и пищевода;

сердечной недостаточности и нарушений ритма;

инсульта и повышения артериального давления;

заболеваний печени и поджелудочной железы;

набора веса и ожирения;

несчастных случаев, травм и психических расстройств.

Риски увеличиваются по мере роста дозы, но полностью безопасного уровня алкоголя не существует.

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Главное

Красное вино действительно содержит полезные соединения, но их влияние на здоровье сердца пока не подтверждено. Исследования показывают, что даже умеренное употребление алкоголя не гарантирует пользы, а вот вред при регулярном потреблении доказан. Чтобы поддержать здоровье сердца, лучше сделать выбор в пользу физических нагрузок, сбалансированного питания и отказа от курения — эти меры подтверждены наукой и не имеют побочных эффектов.

Важные исследования