Неврологи назвали 4 признака того, что вы имеете дело с психопатом

Четыре признака в повседневной жизни указывают на психопатию. К такому выводу пришла группа неврологов из Института исследований мозга в Китае. Результаты работы опубликованы в Европейском журнале нейронауки.

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В рамках эксперимента они попросили 82 добровольцев, которые отмечали у себя отклонения в поведении, пройти тест на «тёмную триаду». Это опросник из 27 вопросов, который выявляет психопатические черты. В частности, оценивает склонность к агрессии или нарушению границ. Чем больше баллов, тем выше вероятность того, что перед вами психопат.

По результатам опроса авторы исследования выявили четыре признака, которые могут указывать на психопатию:

импульсивность и склонность к необдуманным решениям;

безразличие к чувствам других людей;

игнорирование социальных норм и правил;

стремление к манипулированию и контролю.

Более того, МРТ-сканирование показало: мозг людей с таким поведением отличается от среднестатистического. Одни нейронные пути, по которым проходят нервные импульсы, у них перегружены, а другие, наоборот, ослаблены.

Самые сильные нейронные связи у потенциальных психопатов группируются в областях мозга, отвечающих за принятие решений и эмоции. В то же время в структурах, которые важны для самоконтроля, эта связь слабее.

Проще говоря, мозг психопатов буквально запрограммирован на то, чтобы проявлять агрессию и нарушать правила, и это влияет на их поведение.