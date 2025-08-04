Раскрыта вся правда о кофе без кофеина

Кофе без кофеина — альтернатива обычному напитку для тех, кто ограничивает его потребление. У этого напитка репутация потенциально вредного из-за использования химических растворителей при обработке. Разобрались, чем на самом деле отличается декаф от обычного кофе, какие у него плюсы и минусы и стоит ли его бояться.

© Sanlad/iStock.com

Что это такое

Декаф — это кофе, из которого удалили почти весь кофеин. Полностью избавиться от него невозможно: даже после обработки в напитке остаётся от 2 до 15 мг кофеина на чашку (250 мл). Для сравнения: в обычной порции содержится около 80–100 мг.

Процесс декофеинизации проводят на необжаренных кофейных зёрнах. Есть несколько способов:

водная обработка;

обработка углекислым газом под давлением;

использование органических растворителей, например метиленхлорида или этилацетата.

Водные и углекислотные технологии считают более щадящими. Органические растворители позволяют быстрее удалить кофеин и сохранить вкус, но вызывают споры из-за возможных рисков.

После удаления кофеина зёрна сушат, обжаривают и перемалывают. По вкусу и внешнему виду декаф почти не отличается от обычного кофе, хотя может быть чуть мягче и светлее.

Полезные свойства

Кофе — ценный источник антиоксидантов. Это касается и обычного, и кофе без кофеина. В зёрнах содержатся полифенолы и гидроксикоричные кислоты, которые защищают клетки от окислительного стресса и могут снижать риск хронических заболеваний.

Исследования показывают, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска диабета 2-го типа. Каждая дополнительная чашка декафа в день может уменьшать риск на 6%. Точный механизм пока не установлен, но в нём, вероятно, участвует не только кофеин, но и другие вещества, например хлорогеновая кислота.

Согласно метаанализу британских учёных, кофе может снижать общую смертность, а также риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако большинство работ посвящено обычному кофе, а не декафу, поэтому эти выводы пока нельзя считать окончательными. Чтобы подтвердить пользу именно кофе без кофеина, нужны дополнительные исследования.

Некоторые работы показывают, что кофе может снижать риск тревожности и депрессии. В эксперименте на животных кофе с кофеином и без него уменьшал симптомы депрессии, вызванной нехваткой сна, а также снижал уровень воспаления.

Кофейные полифенолы теоретически могут защищать клетки мозга и уменьшать уровень окислительного стресса, но исследований на людях пока немного. В обзоре за 2018 год авторы пришли к выводу, что удаление кофеина не лишает кофе возможного антидепрессивного эффекта, но для точных выводов нужны дополнительные данные.

© Freepik

Что такое оксидативный стресс, чем он вреден и как его снизить

Есть ли вред

Чтобы удалить кофеин из зёрен, производители используют органические растворители, например метиленхлорид. Это вещество позволяет сохранить вкус, ускоряет процесс обработки, его широко применяют в пищевой промышленности.

При этом метиленхлорид вызывает беспокойство у части потребителей: в высоких дозах он может влиять на работу нервной системы и классифицируется как вероятный канцероген. Такие эффекты наблюдали в экспериментах на животных при вдыхании больших концентраций вещества.

Однако уровень метиленхлорида в декафе крайне низкий. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешает использовать этот растворитель, если его остаточное содержание не превышает 0,001% от объёма. Такой уровень считают безопасным.

Кому подойдёт кофе без кофеина

Людям, которые плохо переносят кофеин. Декаф помогает сохранить вкус напитка без выраженного стимулирующего эффекта.

Также его рекомендуют тем, кому нужно ограничить кофеин по медицинским причинам, например при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), аритмиях, тревожных расстройствах, а также во время приёма препаратов, взаимодействующих с кофеином (некоторые антибиотики и антидепрессанты).

Беременным, кормящим и женщинам, планирующим беременность, врачи советуют контролировать дозу. По данным ВОЗ, безопасный максимум — 300 мг кофеина в сутки, но для некоторых людей даже меньшие количества могут быть нежелательны.

Цикорий против кофе: что полезнее на самом деле

Главное

Кофе без кофеина сохраняет почти все свойства обычного кофе, в том числе антиоксидантные, и может снижать риски некоторых заболеваний. Побочные эффекты, связанные с кофеином, при его употреблении возникают реже. При этом декаф не всегда полностью лишён кофеина и может содержать следовые количества. А используемые при обработке растворители, например метиленхлорид, присутствуют в настолько низких концентрациях, что не считаются опасными. Если кофе вызывает у вас тревожность, бессонницу или проблемы с желудком, декаф — хороший выбор.

Важные исследования