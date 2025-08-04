Россиянам рассказали, как замедлить старение
Что кроме здорового образа жизни нужно, чтобы оставаться молодым? Есть ли препараты, которые замедляют старение? Можно ли исправить гены старения? На эти и другие вопросы в новом видео «Открытой клиники» ответила профессор системной биологии Анча Баранова.
Смотрите здесь, как долго оставаться здоровым и бодрым.
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