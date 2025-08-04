Россиянам рассказали, как замедлить старение

Что кроме здорового образа жизни нужно, чтобы оставаться молодым? Есть ли препараты, которые замедляют старение? Можно ли исправить гены старения? На эти и другие вопросы в новом видео «Открытой клиники» ответила профессор системной биологии Анча Баранова.

© Cecilie_Arcurs/iStock.com

<img class="" src=""/>

Смотрите здесь, как долго оставаться здоровым и бодрым.

Реклама. 12+. ООО «Открытая клиника». г. Москва. ОГРН:1147746568573.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Идентификатор ОРД: F7NfYUJCUneTRySAoLAV