Учёные научили клетки сердца восстанавливаться после инфаркта

Исследователи из Медицинской школы Льюиса Каца при Университете Темпл смогли реактивировать ген, который отвечает за регенерацию кардиомиоцитов — мышечных клеток сердечной ткани.

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Результаты работы опубликованы в журнале Theranostics. Авторы работали с геном PSAT1, который помогает клеткам производить аминокислоту серин, нужную для деления клеток. На ранних стадиях эмбрионального развития PSAT1 активен, но у взрослых он почти не экспрессируется, то есть не работает. Учёные предположили, что, если этот ген доставить к тканям сердца с помощью мРНК-вакцины, он сможет пробудить регенерацию кардиомиоцитов и заставит их делиться и замещать повреждённые инфарктом клетки.

Чтобы подтвердить гипотезу, провели эксперимент на грызунах. У мышей искусственно вызвали сердечный приступ, а затем поделили на две группы. Первая получала вакцину с PSAT1, а вторая оставалась без лечения.

Анализ показал, что деление кардиомиоцитов у мышей из первой группы значительно усилилось, а рубцевание тканей, наоборот, уменьшилось. Общая выживаемость среди них тоже была выше.

Один из авторов статьи заявил, что активация гена PSAT1 через мРНК-вакцину может запустить регенеративные программы сердца и в будущем стать новым революционным методом лечения сердечной недостаточности и восстановления после инфаркта.

Однако это только доклинические исследования. Неизвестно, будет ли работать такой метод на людях.

Поэтому пока тактика восстановления после инфаркта остаётся прежней:

восстановить кровоток;

уменьшить повреждение в сердце;

предотвратить повторный приступ.

Для этого нужно не только пить лекарства, но и изменить образ жизни. Исследования показывают, что пациенты, которые регулярно делают упражнения и следят за питанием, восстанавливаются быстрее.

Как восстановиться после инфаркта: инструкция на первые 3 месяца

Уровень нагрузки должен определять врач, но полная гиподинамия не показана никому.

Что касается диеты, после инфаркта рекомендуют придерживаться средиземноморского режима питания или соблюдать специальный рацион для гипертоников — DASH-диету.

Также после сердечных катастроф важно следить за психоэмоциональным состоянием. По статистике, клиническая депрессия развивается у 20% пациентов с сердечным приступом, а тревожные расстройства — у 30%.