Учёные научились прогнозировать ожирение ещё в детстве

Международная группа экспертов разработала генетические показатели риска ожирения. Новая система полигенных баллов позволяет с высокой точностью прогнозировать, кто может столкнуться с проблемой лишнего веса.

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Учёные изучили генетические данные 5 млн человек разных этнических групп и определили, какие комбинации вариантов генов повышают или понижают риск развития ожирения. Чем больше таких комбинаций, тем больше полигенных баллов и, соответственно, риск ожирения.

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Анализ показал, что у людей с высокими полигенными баллами ускоренный набор веса начинается уже в 2,5 года, а риск начала ожирения особенно велик между 20 и 50 годами. Вместе с тем такие пациенты обычно быстро худеют в первый год диеты, но потом снова набирают вес.

Это не значит, что набор веса определяется генетикой. Полигенные баллы показывают только вероятность. Люди с высокими полигенными баллами могут оставаться стройными, а с низкими — страдать от ожирения. Но авторы работы считают, что эти данные помогут врачам определять категорию пациентов, которым нужен усиленный контроль за весом.