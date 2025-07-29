Помогает и вредит: что важно знать о витамине Е

Он помогает коже выглядеть лучше, укрепляет иммунитет и защищает клетки от старения. В больших дозах витамин может повысить риск инсульта и даже рака. Разобрались, кому действительно нужен витамин Е, как его получить и когда добавки не лучшая идея.

© vaaseenaa/iStock.com

Чем полезен

Витамин Е — это группа жирорастворимых соединений с антиоксидантными свойствами. Всего известно восемь форм: четыре токоферола и четыре токотриенола. Но только одну из них — альфа-токоферол — организм активно использует.

Антиоксиданты, в том числе витамин Е, защищают клетки от действия свободных радикалов — нестабильных молекул, которые повреждают ткани и способствуют развитию хронических заболеваний.

Поддерживает иммунную систему

Иммунные клетки особенно чувствительны к дефициту витамина Е. Он помогает им справляться с воспалением и бороться с инфекциями. Исследование учёных из Бостона показывает, что у людей с пониженным уровнем витамина Е иммунный ответ может быть слабее.

Защищает и увлажняет кожу

Витамин Е есть (ссылка открывается с VPN) в кожном сале — естественном жировом слое, который увлажняет и защищает кожу. Он помогает укрепить защитный барьер и снижает вред от ультрафиолета, загрязнённого воздуха и других внешних факторов.

В уходовой косметике витамин Е используют в кремах и солнцезащитных средствах за счёт его антиоксидантных и смягчающих свойств. Однако не меньшее значение имеет питание: продукты, богатые витамином Е, поддерживают состояние кожи.

Некоторые работы показывают, что добавки с витамином Е могут быть полезны при кожных заболеваниях, например при экземе и псориазе, но убедительных доказательств пока недостаточно. Чтобы подтвердить эти эффекты, нужны более масштабные и качественные клинические исследования.

Чем полезен Витамин С для кожи, каким бывает и как его использовать

Снижает риск катаракты

Витамин Е может замедлять прогрессирование возрастных нарушений зрения. Однако доказательства пользы самого витамина Е без дополнительных компонентов ограниченны.

Влияет на здоровье сердца

Высокое давление, повышенный уровень «плохого» холестерина и триглицеридов увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования указывают, что витамин Е может влиять на эти показатели. Например, в метаанализе 18 рандомизированных исследований учёные обнаружили, что добавки с витамином Е немного снижали систолическое (верхнее) давление, но не влияли на диастолическое (нижнее).

Также есть данные, что приём витамина Е в сочетании с омега-3 может улучшать липидный профиль у людей с метаболическим синдромом. Однако большинство исследований не подтверждают, что витамин Е в форме добавок снижает риск инфаркта, инсульта или смертности от сердечно-сосудистых причин. При этом употребление цельных продуктов, богатых витамином Е, например орехов и семян, действительно связано с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и снижением риска метаболического синдрома.

Диета для гипертоников: что можно и нельзя есть при высоком давлении

Сколько нужно витамина Е и где его искать

Взрослым нужно 15 мг витамина Е в день. Дефицит у здоровых людей бывает редко: необходимое количество легко получить с едой. Больше всего витамина Е в масле зародышей пшеницы — всего одна столовая ложка покрывает суточную норму. Также много его в подсолнечных семечках и миндале — около 7 мг в 28 граммах. Чуть меньше — в арахисе, арахисовой пасте, шпинате, брокколи, киви, манго и помидорах. Витамин Е разрушается при сильном нагревании, поэтому овощи и фрукты лучше есть сырыми.

Что будет, если витамина слишком много

Витамин Е — жирорастворимый, поэтому организм не выводит его с мочой, как водорастворимые витамины. Избыток накапливается в тканях и печени, особенно если принимать высокие дозы добавок. Главный риск — повышенная склонность к кровотечениям. Витамин Е снижает свёртываемость крови и в больших дозах может увеличить вероятность геморрагического инсульта. Некоторые исследования также связывают длительный приём высоких доз витамина Е с повышением риска рака предстательной железы у мужчин.

Допустимая верхняя граница для взрослых — 1000 мг витамина Е в день. Но побочные эффекты могут возникать уже при меньших дозах. Передозировка провоцирует:

кровоизлияния;

головную боль и слабость;

расстройства желудка;

нарушение зрения.

С едой получить опасное количество витамина Е практически невозможно. Все случаи передозировки связаны (ссылка открывается с VPN) именно с приёмом добавок.

Также витамин Е может взаимодействовать с лекарствами:

С антикоагулянтами (например, варфарином) повышает риск кровотечений.

(например, варфарином) повышает риск кровотечений. Со статинами может ослаблять эффект препаратов, особенно в комбинации с другими антиоксидантами.

может ослаблять эффект препаратов, особенно в комбинации с другими антиоксидантами. С витамином К мешает усвоению, что тоже влияет на свёртываемость.

мешает усвоению, что тоже влияет на свёртываемость. С отдельными препаратами, например омепразолом.

Учёные назвали витамин, без которого страдает память, сердце и нервы

Главное

Витамин Е важен для иммунитета, защиты клеток и здоровья кожи. Его дефицит бывает редко, потому что нужное количество легко получить с едой — орехами, семечками, маслами и зелёными овощами. Польза от приёма добавок не доказана, а вот риски есть: высокие дозы витамина Е могут вызывать кровотечения, снижать эффективность лекарств и повышать риск рака. Если вы хотите укрепить здоровье, безопаснее всего получать витамин Е с едой, а любые добавки или лекарственные препараты нужно согласовывать с врачом.

Важные исследования