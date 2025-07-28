Названо неожиданное последствие употребления алкоголя

Алкоголь влияет не только на печень, но и на мозг. Даже небольшие дозы связаны с изменениями, которые затрагивают память и мышление. Разобрались, чем опасно регулярное употребление и может ли оно привести к деменции.

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Что происходит с мозгом

У людей, которые регулярно пьют, головной мозг меняется функционально и структурно. По данным исследования, проведённого на 1781 человеке, у таких участников риск сосудистых изменений был на 133% выше, чем у тех, кто не употреблял алкоголь. Также у них чаще выявляли нейрофибриллярные клубки — повреждённые белки, связанные с болезнью Альцгеймера.

Кроме сосудистых изменений, у злоупотребляющих алкоголем чаще выявляют снижение объёма мозга, особенно в лобных долях. Это может проявляться нарушением внимания, ухудшением памяти и снижением способности к планированию.

Также известно, что регулярное употребление алкоголя может приводить к дефициту витамина B1 (тиамина), который необходим для нормальной работы мозга. Его нехватка нарушает обмен веществ в нервных клетках и может вызывать серьёзные когнитивные расстройства. Такие последствия объединяют под общим термином — повреждение головного мозга, связанное с употреблением алкоголя (ARBD). В него входят разные состояния: от обратимых форм до тяжёлых когнитивных нарушений.

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Что такое алкогольная деменция

Она может проявляться ухудшением памяти, снижением концентрации, потерей мотивации и трудностями в повседневной жизни, например при приготовлении еды или управлении деньгами.

Меняется и поведение: человек становится раздражительным, апатичным или, наоборот, импульсивным. В некоторых случаях появляются проблемы с равновесием и координацией даже в трезвом состоянии из-за поражения отделов мозга, отвечающих за движение.

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Энцефалопатия Вернике и синдром Корсакова

Эти два состояния часто развиваются при тяжёлом дефиците витамина B1 (тиамина), который характерен для людей с алкогольной зависимостью. Хотя это разные расстройства, они часто идут вместе, поэтому их называют синдромом Вернике — Корсакова.

Энцефалопатия Вернике — острое состояние, которое развивается внезапно. Оно проявляется спутанностью сознания, потерей координации, нарушением походки и движений глаз. Без лечения может привести к необратимому повреждению мозга.

Если лечение не начато вовремя, энцефалопатия может перейти в синдром Корсакова — хроническое нарушение долговременной памяти. Он повреждает клетки мозга, вызывает микрокровоизлияния и образование рубцовой ткани. Это мешает передаче сигналов в мозге и затрудняет сохранение и извлечение воспоминаний. Люди с этим синдромом плохо запоминают новую информацию и могут заполнять пробелы вымышленными деталями, даже не замечая этого. При этом речь и навыки общения могут почти не страдать.

Важно помнить: при резком прекращении употребления алкоголя у человека, который долгое время пил, может развиться тяжёлая абстиненция с судорогами, спутанностью сознания и другими опасными симптомами. Это состояние требует обязательного медицинского наблюдения. Детоксикация должна проходить под контролем врача.

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Можно ли восстановиться

Некоторые формы алкогольного повреждения мозга можно частично компенсировать, особенно если вмешаться на ранней стадии. Главное условие — постепенный, но полный отказ от алкоголя и начало лечения.

Что помогает:

Тиамин (витамин B1). Витамин вводят внутривенно или внутримышечно, это помогает предотвратить или смягчить симптомы энцефалопатии и синдрома Корсакова.

Сбалансированное питание. Хроническое употребление алкоголя нарушает всасывание витаминов и ухудшает общее состояние организма.

Психосоциальная поддержка. Консультации, группы взаимопомощи и когнитивная терапия могут помочь человеку сохранить навыки и вернуться к привычной жизни.

Улучшения чаще всего происходят в течение первых трёх месяцев после отказа от алкоголя, но процесс может продолжаться до двух лет. Чем раньше начинается лечение, тем выше шансы восстановиться.

Сколько — это слишком

Полностью безопасного уровня потребления алкоголя для мозга не существует. Даже умеренное количество может быть связано с изменениями, которые повышают риск когнитивных нарушений.

Особенно опасно употребление большого количества алкоголя за короткий промежуток времени — это так называемое запойное употребление. Оно особенно вредно для сосудов мозга и повышает риск деменции.

Женщины и пожилые люди более чувствительны к действию алкоголя: у женщин это связано с особенностями обмена веществ, а у пожилых — с замедленным выведением спирта из организма и повышенной уязвимостью мозга.

Кроме того, если есть хронические заболевания, например гипертензия или инсульт, даже небольшие дозы алкоголя могут быть небезопасны.

Главное

Алкоголь серьёзно влияет на работу мозга даже при умеренном употреблении: нарушает кровоснабжение, уменьшает объём мозга, провоцирует дефицит витаминов и повышает риск когнитивных нарушений. При длительном злоупотреблении возможны тяжёлые состояния, в том числе алкогольная деменция, энцефалопатия Вернике и синдром Корсакова. Некоторые из этих нарушений можно частично компенсировать, особенно если вовремя отказаться от алкоголя и начать лечение. Но главный вывод экспертов остаётся прежним: безопасной дозы алкоголя не существует — чем меньше, тем лучше.

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