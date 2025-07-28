Как отличить обычную забывчивость от первых признаков деменции: гайд

Не всегда забывчивость — повод для тревоги. Хотя с возрастом сложнее запомнить имена, даты или где лежат очки, чаще всего это норма. Разобрались, какие изменения памяти естественны, а какие — повод обратиться к врачу.

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Как меняются мозг и память

Раньше считалось, что мозг активно развивается только в детстве и молодости. К 20 годам его ресурсы достигают пика, затем в среднем возрасте наступает период относительной стабильности, после чего начинается постепенный спад. Однако позже выяснилось, что мозг меняется и развивается всю жизнь.

С возрастом действительно происходят определённые изменения. Некоторые участки мозга могут уменьшаться в объёме, защитная оболочка нервных волокон (миелин) — истончаться, из-за чего сигналы между клетками передаются медленнее. Кроме того, может ухудшаться кровообращение в мозге, что снижает поступление кислорода и питательных веществ к нейронам. Это влияет на способность быстро запоминать новую информацию или извлекать уже сохранённую.

Есть и другая сторона: усиливаются связи между отдалёнными участками мозга. Это помогает лучше видеть взаимосвязи, понимать контекст, предвидеть последствия. Можно сказать, что молодой мозг замечает отдельные листья, а зрелый — видит весь лес.

Возраст и болезни, которые влияют на память

Возраст повышает риск развития нарушений, которые могут повлиять на работу мозга. Например, при деменции в мозге накапливаются аномальные белки. Они слипаются, образуя бляшки и клубки, которые мешают нейронам обмениваться сигналами и со временем разрушают мозговую ткань.

Кроме деменции на когнитивные способности могут влиять и другие факторы и состояния, которые часто встречаются у пожилых:

диабет,

гипертония и болезни сердца,

депрессия,

нарушение сна,

ухудшение слуха и зрения,

побочные эффекты от некоторых лекарств.

Одиночество, алкоголь и ещё 7 факторов, которые приближают деменцию

Всё это может вызывать проблемы с вниманием, запоминанием, речью и мышлением. Например, может быть сложно вспомнить имя знакомого, подобрать нужное слово или быстро переключиться между задачами. Подобные эпизоды часто вызывают тревогу.

Стрессовые события, такие как выход на пенсию или утрата близкого, могут также временно ухудшить память. Грусть и тревога снижают концентрацию и становятся причиной забывчивости. Обычно это проходит, когда эмоциональное состояние стабилизируется.

В норме с возрастом забывчивость может возникать время от времени. Вы можете забыть, куда положили пульт от телевизора или не сразу вспомнить фамилию актёра из старого фильма.

Деменция развивается иначе. Сначала она может проявляться как лёгкие проблемы с памятью, но со временем затрагивает мышление, речь и ориентацию. Один из характерных признаков — трудности с запоминанием недавних событий. Человек может не вспомнить, о чём говорил всего час назад, или не узнать знакомого, с которым только что общался.

Деменция — это не только потеря памяти. Она также вызывает спутанность сознания, трудности в быту, проблемы с речью и пониманием, а также заметные изменения в поведении и личности. Со временем эти проблемы мешают человеку выполнять повседневные задачи и лишают его самостоятельности.

Возрастные изменения vs деменция: как отличить

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Есть способы выявить признаки более серьёзных когнитивных нарушений. И хотя они не заменяют полноценное неврологическое обследование, эти симптомы позволяют понять, когда следует обратиться к врачу.

Норма: иногда сложно подобрать нужные слова.

Признак нарушения: путать понятия и предметы, например говорить «плита» вместо «стол».

Норма: выполнение рабочих или бытовых задач занимает немного больше времени, чем раньше, но человек всё равно справляется.

Признак нарушения: становится трудно выполнять привычные обязанности. Человек теряется, если нужно следовать нескольким пунктам или выполнять инструкцию поэтапно.

Норма: человек не может найти ключи от машины. Забыл, куда положил, но после поисков или подсказки вспоминает.

Признак нарушения: не может вспомнить, как водить машину. Теряется навык, который раньше был автоматическим. Это может быть сигналом серьёзного нарушения памяти и мышления.

Норма: нужно больше усилий, чтобы сосредоточиться на разговоре в шумной обстановке. Может просить собеседника повторить или старается прислушиваться внимательнее, особенно в общественных местах, в магазине или в толпе.

Признак нарушения: совсем не может следить за разговором, если вокруг шумно или много отвлекающих факторов. Теряет нить беседы, не понимает, о чём говорят, даже если разговаривают рядом.

Четыре фразы, по которым можно заподозрить деменцию у близкого

Норма: во время ссоры немного быстрее выходит из себя. Сильнее реагирует на стресс или обиду, но быстро успокаивается.

Признак нарушения: часто кричит на партнёра или близких без причины. Не контролирует вспышки гнева, легко раздражается, а затем не помнит, почему рассердился. Это может быть связано с изменениями в работе мозга.

Норма: время от времени теряет ключи от дома или другие мелкие предметы. Забывает, куда положил, но спустя время находит их в привычном месте — в сумке, кармане, на полке.

Признак нарушения: часто теряет ключи и другие вещи, а находит их в странных местах, например в холодильнике или в мусорном ведре. Это может указывать на проблемы с пространственной памятью и нарушением логического мышления.

Норма: человек может забыть, что ел на ужин вчера, но память восстанавливается, если кто-то об этом напомнит.

Признак нарушения: забывает, что ел на ужин вчера, и никакие подсказки или напоминания не помогают вспомнить. Это может говорить о нарушениях кратковременной памяти, характерных для деменции.

Норма: иногда бывает сложно выбрать, что купить в магазине или новый маршрут для прогулки. Некоторая неуверенность в принятии решений — это нормально.

Признак нарушения: сложно принять даже простые повседневные решения — что съесть, что надеть или как выполнить обычные дела. Такое состояние может указывать на снижение способности к планированию и оценке ситуации.

Советы по борьбе с забывчивостью

Время от времени старайтесь осваивать новые навыки.

Соблюдайте распорядок дня.

Планируйте задачи: используйте списки, календари и заметки.

используйте списки, календари и заметки. Храните важные вещи в одном месте (ключи, телефон, очки).

(ключи, телефон, очки). Регулярно занимайтесь физической активностью.

По возможности принимайте участие в общественных мероприятиях.

в общественных мероприятиях. Больше общайтесь с родными.

Спите 7–8 часов в сутки.

в сутки. Питайтесь полноценно.

Контролируйте давление и другие хронические болезни.

и другие хронические болезни. Ограничьте или исключите алкоголь.

Обратитесь к врачу при депрессии или ухудшении памяти.

Главное

Забывчивость в пожилом возрасте — это нормальное явление. Нормально, если иногда трудно вспомнить имя, дату или где оставил вещи. Деменция — это серьёзное нарушение, которое сопровождается потерей памяти, навыков, ориентации, речи и изменениями в поведении. Отличить их можно по степени нарушений: если человек постоянно что-то теряет и находит, это норма, если теряет и находит в не подходящих для этого местах — тревожный звонок. Проблемы с памятью могут быть вызваны и другими факторами — болезнями, травмами или стрессом. Чтобы сохранить память, полезно учиться новому, соблюдать режим, планировать дела, хранить важные вещи на привычных местах, заниматься физической активностью, общаться с близкими, спать 7–8 часов, правильно питаться, контролировать здоровье и ограничивать алкоголь. При длительных проблемах с памятью или настроением следует обратиться к врачу.

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