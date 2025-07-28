Секс вместо лекарства — узнали у врача, работает ли это

Секс может быть полезен, но иногда ему приписывают лечебные (и даже чудодейственные) свойства, которыми он не обладает. Гинеколог-репродуктолог Елена Кряжева рассказала «Рамблеру», как половая активность влияет на женское здоровье и когда она может помочь.

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Нерегулярный цикл

Менструальный цикл зависит от работы оси гипоталамус — гипофиз — яичники, которая регулирует синтез половых гормонов. Если в работе этой системы происходит сбой, случаются задержки. Такое возможно из-за воспаления в малом тазу, заболеваний щитовидной железы, синдроме поликистозных яичников (когда яичники вырабатывают слишком много мужских гормонов) и ещё из-за десятка других причин.

Ещё гормональная система чувствительна к внешним факторам: вредные привычки, сильный стресс, изнуряющие тренировки тоже могут привести к нарушению цикла. Теоретически половой акт тоже должен влиять на менструации за счёт выброса гормонов окситоцина и эндорфинов. Однако на практике всё не так однозначно.

«В целом научных данных, подтверждающих прямое влияние половой жизни на цикл, немного. Регулярная сексуальная активность способствует снижению уровня стресса благодаря выработке эндорфинов — гормонов счастья. Стресс же негативно влияет на гормональный баланс и может приводить к нарушениям цикла или его нерегулярности. Поэтому можно сказать, что здоровая сексуальная жизнь при правильном психологическом состоянии способствует более стабильному менструальному циклу». Елена Кряжева акушер-гинеколог, репродуктолог Международного центра репродуктивной медицины

Крупное исследование на эту тему провели учёные из Калифорнийского университета. В 2024 году они опубликовали результаты 10-месячного наблюдения за 16 тысячами женщин, которые пользовались приложением для отслеживания менструального цикла (там же они отмечали дни, когда был секс).

Оказалось, что женщины с регулярными и короткими месячными чаще занимаются сексом, чем женщины с нерегулярными и длительными менструациями. Но связь оказалась незначительной — меньше 1%. Более того, нет доказательств, что именно половые контакты повлияли на особенности менструаций. Авторы предполагают, что всё наоборот — это продолжительность цикла влияет на желание заниматься сексом.

«Длительность менструального цикла в основном определяется индивидуальными особенностями организма и состоянием здоровья. Секс сам по себе не влияет на продолжительность напрямую. Однако регулярная интимная жизнь способствует хорошему кровообращению в органах малого таза», — комментирует врач.

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Болезненные месячные

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Немного другая ситуация с дисменореей — болезненной менструацией. Она бывает из-за избытка простагландинов. Это химические вещества-сигналы, которые помогают организму реагировать на повреждения и другие изменения. Они вызывают сильные сокращения в матке и локальную боль.

Половая активность, особенно оргазм, могут временно облегчить спазмы. Такой эффект объясняется выбросом естественных анальгетиков — тех самых эндорфинов и окситоцина. Однако половая активность не устраняет причины дисменореи, а только помогает немного снять симптомы.

Причём частый секс не гарантирует результат. Исследование 2022 года показало: у женщин, у которых было больше 4 половых контактов в неделю, болевой синдром был более выражен, чем у тех, кто занимается сексом раз в неделю.

«У женщин с болезненными месячными секс иногда действительно помогает снизить интенсивность боли или даже полностью её устранить. Однако важно помнить: если боли очень сильные или сопровождаются другими симптомами (сильным кровотечением или необычными выделениями), необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причины и назначить адекватное лечение», — предупреждает акушер-гинеколог Елена Кряжева.

Менопауза

Менопауза начинается, когда иссякает запас яйцеклеток. Ключевое значение в этом процессе имеют генетика и образ жизни. Хотя есть мнение, что активная сексуальная жизнь может отсрочить наступление климакса.

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Исследование Университетского колледжа Лондона с участием почти трёх тысяч человек показало: у сексуально активных женщин риск ранней менопаузы ниже на 28%. Однако сами авторы подчёркивает, что их анализ демонстрирует только корреляцию, а не причинно-следственную связь. Возможно, секс и время начала менопаузы как-то связаны, но не обязательно одно вызывает другое. Не исключено, что есть третий неизвестный или неучтённый фактор.

«Подтверждённых научных доказательств, что секс может отсрочить менопаузу, нет. Однако регулярные половые контакты помогают сохранять здоровье влагалища и мышц тазового дна, что может способствовать более комфортному прохождению этого периода жизни женщины, — считает врач. — Кроме того, секс помогает поддерживать психологическое состояние и качество жизни в период менопаузы».

Главное

Секс — важный компонент женского здоровья, но лечебные свойствами не обладает. Интимная близость может облегчить болевой синдром при дисменорее, но не устранить её причину. На регулярность и продолжительность цикла частота сексулаьных конактов не влияет. Существует мнение, что у сексуально активных женщин менопауза наступает позже, но научных данных, которые бы подтверждали это, нет. Вместе с тем секс улучшает кровообращение в органах малого таза и укрепляет мышцы тазового дна, что важно для здоровья женщин после родов или в менопаузе.

Важные исследования