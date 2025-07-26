Создана универсальная вакцина от рака

Учёные разработали взрывающиеся капсулы с инсулином, разгадали секрет свекольного сока и выяснили, почему детям до 13 лет нельзя пользоваться смартфонами.

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Альтернатива уколам инсулина

Американские учёные разработали капсулу с инсулином, которая взрывается в кишечнике, после чего препарат поступает в кровь. Для миллионов людей с сахарным диабетом это может стать альтернативой уколам. Исследование опубликовано в Journal of Controlled Release.

До сих пор инсулин и другие белковые препараты невозможно было принимать в таблетках, поскольку белки либо разрушались в желудке, либо плохо всасывались в кишечнике. Инновационная капсула состоит из желатиновой оболочки и двух внутренних отсеков — с пищевой содой и лимонной кислотой. После того как она попадает в кишечник, кислота вступает в реакцию с содой. Выделяется газ, который создаёт давление, и в нужный момент капсула взрывается. При этом инсулин, содержащийся в другом отсеке капсулы, вдавливается через слизистую оболочку кишечника, после чего всасывается в кровь.

В экспериментах на крысах такая форма доставки снижала уровень глюкозы в крови так же эффективно, как инъекция, при этом повреждения слизистой были минимальными. Авторы подчёркивают, что технологию можно использовать не только для инсулина, но и для других белковых препаратов, например семаглутида (который применяют при ожирении и сахарном диабете 2-го типа).

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Новая вакцина помогает иммунной системе побороть рак

Учёные из Университета Флориды разработали экспериментальную mRNA-вакцину, которая усиливает противоопухолевый эффект иммунотерапии. Результаты работы опубликованы в Nature Biomedical Engineering.

В исследовании на мышах новая вакцина запустила мощный иммунный ответ против опухолей. При этом мишенью стал не специфический белок раковой клетки (стандартные мишени для вакцин), а сама иммунная система. Вакцина её «разбудила», заставив реагировать на опухоль как на вирус. Базой для разработки стала технология, аналогичная мРНК-вакцинам против COVID-19.

Руководитель исследовательской группы онколог Элиас Саюр отмечает, что такая стратегия может стать основой для создания универсальной вакцины против разных видов рака. Ведь в данном случае отпадает необходимость в поиске препарата против конкретного вида опухоли. Учёные уже готовят новые формулы вакцины для перехода к клиническим испытаниям на людях.

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Учёные выяснили, как свекольный сок снижает давление у пожилых людей

Это происходит благодаря изменениям в составе микробиоты ротовой полости. К такому выводу пришли учёные из Университета Эксетера. Исследование опубликовано в журнале Free Radical Biology and Medicine.

В эксперименте приняли участие молодые и пожилые добровольцы. В течение двух недель участники принимали концентрированный свекольный сок или плацебо, из которого были удалены нитраты (компонент, отвечающий за нормализацию давления). Выяснилось, что у пожилых людей сок способствовал снижению давления. При этом у молодых участников такого эффекта не было.

Учёные объясняют результат тем, что с возрастом снижается способность организма самостоятельно вырабатывать оксид азота — соединение, необходимое для поддержания тонуса сосудов и регуляции давления. Одна из причин — микробиом полости рта. У пожилых людей во рту чаще обнаруживаются бактерии, мешающие преобразованию пищевых нитратов в оксид азота.

Авторы исследования выяснили, что при употреблении свекольного сока у пожилых уменьшалась доля потенциально вредных бактерий, например Prevotella, и возрастала доля полезных, таких как Neisseria. Такие изменения в микробиоме ротовой полости способствуют увеличению уровня оксида азота и улучшению сосудистого тонуса.

Четырёхдневная рабочая неделя улучшила самочувствие сотрудников

Переход на четырёхдневную рабочую неделю снизил уровень выгорания, а также улучшил психическое здоровье работников. Об этом свидетельствует международное исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior.

Учёные проанализировали данные почти 2900 сотрудников из 141 компании в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и США, которые в течение полугода работали по сокращённому графику (4 дня вместо 5 за ту же зарплату). Их показатели сравнивали с данными, полученными от 290 работников из 12 компаний, где сохранялся стандартный пятидневный режим.

Исследование показало, что при четырёхдневке у сотрудников улучшается сон, а также снижается уровень утомляемости и выгорания. Примечательно, что эти изменения способствовали и повышению эффективности работы.

Чтобы подтвердить универсальность результатов, авторы хотят провести дополнительные исследования на более широкой выборке сотрудников.

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Детям до 13 лет нельзя пользоваться смартфонами

Первый смартфон до 13 лет связан с ухудшением психического здоровья. Об этом свидетельствует исследование с участием более 100 тысяч людей. Результаты опубликованы в Journal of Human Development and Capabilities.

Учёные проанализировали данные опроса, проведённого в рамках проекта Global Mind Project. Молодые люди в возрасте 18–24 лет, получившие смартфон в 13 лет или раньше, чаще сообщали о суицидальных мыслях, агрессии, оторванности от реальности, слабом самоконтроле и низкой самооценке.

Анализ указывает, что ухудшение психического состояния связано не столько с самим смартфоном, сколько с его функциями:

ранним доступом к соцсетям,

кибербуллингом,

нарушением сна,

ослаблением связей внутри семьи.

Исследование показало: чем раньше ребёнок получал смартфон, тем ниже были в дальнейшем его показатели по шкале психического здоровья MHQ (Mental Health Quotient). У девушек чаще всего снижается самооценка, а у юношей — эмоциональное равновесие.

На основании полученных данных исследователи предлагают ввести обязательное обучение цифровой грамотности, ограничить доступ к соцсетям для детей, усилить ответственность платформ за соблюдение возрастных правил.

Главное

На этой неделе учёные создали капсулы с инсулином, способные заменить уколы, и разработали универсальную мРНК-вакцину против рака. Британские исследователи выяснили, как именно свекольный сок снижает давление у пожилых людей. Одновременно появились и тревожные данные: раннее владение смартфоном связано с ухудшением психического здоровья. А вот переход на четырёхдневную рабочую неделю улучшает самочувствие сотрудников и повышает эффективность работы.