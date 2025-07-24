10 тысяч шагов в день оказались мифом

Проходить в день 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать здоровье, необязательно. Систематический обзор и метаанализ Сиднейского университета показал: можно ходить меньше и достичь тех же результатов.

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Авторы проанализировали 57 научных статей с участием 160 тысяч человек и пришли к выводу, что полезна даже минимальная физическая активность в 2 тысячи шагов. Ощутимый эффект появляется после 4 тысяч шагов и достигает пика при 7 тысячах. А вот после этой отметки прирост эффективности замедляется и становится несущественным.

Например, 7 тысяч шагов снижают риск смертности от всех причин на 47%. Такой же показатель у тех, кто проходит 10 тысяч шагов. Также несущественной оказалась разница в количестве шагов для профилактики деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Авторы статьи подчёркивают, что 7 тысяч шагов — более реалистичная цель для большинства людей. Её проще достичь и принять психологически. Поэтому не исключено, что в будущем рекомендации по физической активности изменятся.