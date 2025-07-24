Мужская таблетка от беременности прошла клинические испытания на людях

Противозачаточные таблетки для мужчин прошли первые испытания на людях. Создатели химического препарата YCT-529 опубликовали результаты эксперимента в журнале Communications Medicine.

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Оральный негормональный контрацептив YCT-529 временно останавливает синтез сперматозоидов. Он блокирует рецептор ретиноевой кислоты альфа — белка, без которого невозможна их выработка. Эффект у лекарства временный и обратимый — после того, как действующее вещество выводится из организма, фертильность восстанавливается.

В исследовании принимали участие 16 мужчин в возрасте от 32 до 59 лет. Все они не планировали заводить детей и ранее сделали вазэктомию. Это операция по перевязке семявыводящих протоков. Она не влияет на выработку сперматозоидов (сперматогенез продолжается), но они больше не попадают в эякулят. Такая выборка была сделана из соображений безопасности: на случай, если действие препарата оказалось бы необратимым.

Задача эксперимента была только подтвердить безопасность таблеток, поэтому эффективность оценивали косвенно. Мужчин поделили на две группы: одни принимали настоящее лекарство в разной дозировке, другие — плацебо. У добровольцев из первой группы концентрация действующего вещества в организме достигла значений, которые в испытаниях на мышах и обезьянах обеспечивали контрацептивный эффект.

При этом серьёзных побочных эффектов не наблюдалось. Лекарство не повлияло на гормональный фон, сердечный ритм, настроение или либидо. Только у одного испытуемого была кратковременная аритмия, но врачи пришли к выводу, что она не связана с приёмом препарата.

Успех первой фазы испытаний даёт учёным возможность испытать YCT-529 на большем количестве людей. Следующий этап — проверить его эффективность и безопасность при длительном приёме.