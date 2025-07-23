Учёные из Гарварда назвали 12 полезных для мозга привычек

Работа мозга с возрастом меняется, а познавательные функции снижаются. Однако это не значит, что когнитивные нарушения неизбежны. Сотрудники Гарвардской медицинской школы опубликовали список привычек, которые помогают сохранить здоровье мозга.

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Стимулировать умственную способность

Любая деятельность, которая требует интеллектуальных усилий, помогает генерировать новые нейронные связи и создавать резерв нервных клеток. Чтение, головоломки, творчество, игры — всё это стимулирует работу мозга.

Заниматься физической активностью

Упражнения тоже стимулируют развитие новых нервных клеток и усиливают связь между ними. Кроме того, исследования на мышах показывают, что регулярные тренировки увеличивают количество мелких кровеносных сосудов, питающих гиппокамп — часть мозга, которая отвечает за память.

Сбалансированно питаться

Правильный рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой, растительным белком и ненасыщенными маслами, полезен не только для тела, но и для ума. Исследования показывают, что у приверженцев средиземноморского типа питания (он как раз богат овощами и рыбой) реже бывает деменция и когнитивные нарушения.

Следить за артериальным давлением

Между артериальной гипертензией и когнитивными нарушениями есть связь. Риск развития деменции в пожилом возрасте выше у тех, кто в среднем возрасте страдал от высокого давления.

Нормализовать уровень сахара

Ещё один фактор развития деменции — сахарный диабет. У пациентов с таким диагнозом чаще встречается старческое слабоумие. Поэтому важно контролировать показатели глюкозы и при необходимости начать лечение.

Контролировать уровень холестерина

В первую очередь это касается «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности, которые переносят холестерин из печени к клеткам. Высокий уровень ЛПНП повышает (ссылка открывается с VPN) вероятность когнитивных нарушений в старости. Контролировать холестерин можно с помощью питания и образа жизни. Если это не помогает, стоит рассмотреть возможность медикаментозного лечения.

Принимать аспирин

Некоторые исследования показывают, что аспирин в низких дозах снижает риск сосудистой деменции у пациентов с артериальной гипертензией. Однако такой метод профилактики подходит не всем — нужна консультация врача, чтобы определить дозировку и длительность приёма.

Отказаться от курения

Табак в любой форме вреден для здоровья. Он негативно влияет на все органы, включая мозг.

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Не злоупотреблять алкоголем

Безопасной дозы алкоголя не существует. Любое количество спиртного наносит урон здоровью. А частое употребление алкоголя — один из факторов развития деменции.

Следить за эмоциональным состоянием

Люди, которые испытывают тревогу или переживают стресс, хуже справляются с тестами на когнитивные способности. Это подтверждает, что эмоциональное состояние и психическое здоровье играют важную роль в работе мозга.

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Беречь голову от травм

Ушибы головы могут спровоцировать слабоумие. Причём сотрясение мозга для этого необязательно — иногда для необратимых последствий достаточно травмы средней степени тяжести. Поэтому нужно беречь голову от ударов, например надевать шлем во время езды на велосипеде.

Укреплять социальные связи

Одиночество и изоляция от общества официально признаны ВОЗ фактором риска старческого слабоумия. У пожилых людей, которые не общаются с внешним миром, познавательные способности падают. Поэтому им полезно в том числе вести социальные сети и общаться в мессенджерах.