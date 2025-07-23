Учёные из Гарварда назвали 12 полезных для мозга привычек
Работа мозга с возрастом меняется, а познавательные функции снижаются. Однако это не значит, что когнитивные нарушения неизбежны. Сотрудники Гарвардской медицинской школы опубликовали список привычек, которые помогают сохранить здоровье мозга.
Стимулировать умственную способность
Любая деятельность, которая требует интеллектуальных усилий, помогает генерировать новые нейронные связи и создавать резерв нервных клеток. Чтение, головоломки, творчество, игры — всё это стимулирует работу мозга.
Заниматься физической активностью
Упражнения тоже стимулируют развитие новых нервных клеток и усиливают связь между ними. Кроме того, исследования на мышах показывают, что регулярные тренировки увеличивают количество мелких кровеносных сосудов, питающих гиппокамп — часть мозга, которая отвечает за память.
Сбалансированно питаться
Правильный рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой, растительным белком и ненасыщенными маслами, полезен не только для тела, но и для ума. Исследования показывают, что у приверженцев средиземноморского типа питания (он как раз богат овощами и рыбой) реже бывает деменция и когнитивные нарушения.
Следить за артериальным давлением
Между артериальной гипертензией и когнитивными нарушениями есть связь. Риск развития деменции в пожилом возрасте выше у тех, кто в среднем возрасте страдал от высокого давления.
Нормализовать уровень сахара
Ещё один фактор развития деменции — сахарный диабет. У пациентов с таким диагнозом чаще встречается старческое слабоумие. Поэтому важно контролировать показатели глюкозы и при необходимости начать лечение.
Контролировать уровень холестерина
В первую очередь это касается «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности, которые переносят холестерин из печени к клеткам. Высокий уровень ЛПНП повышает (ссылка открывается с VPN) вероятность когнитивных нарушений в старости. Контролировать холестерин можно с помощью питания и образа жизни. Если это не помогает, стоит рассмотреть возможность медикаментозного лечения.
Принимать аспирин
Некоторые исследования показывают, что аспирин в низких дозах снижает риск сосудистой деменции у пациентов с артериальной гипертензией. Однако такой метод профилактики подходит не всем — нужна консультация врача, чтобы определить дозировку и длительность приёма.
Отказаться от курения
Табак в любой форме вреден для здоровья. Он негативно влияет на все органы, включая мозг.
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Не злоупотреблять алкоголем
Безопасной дозы алкоголя не существует. Любое количество спиртного наносит урон здоровью. А частое употребление алкоголя — один из факторов развития деменции.
Следить за эмоциональным состоянием
Люди, которые испытывают тревогу или переживают стресс, хуже справляются с тестами на когнитивные способности. Это подтверждает, что эмоциональное состояние и психическое здоровье играют важную роль в работе мозга.
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Беречь голову от травм
Ушибы головы могут спровоцировать слабоумие. Причём сотрясение мозга для этого необязательно — иногда для необратимых последствий достаточно травмы средней степени тяжести. Поэтому нужно беречь голову от ударов, например надевать шлем во время езды на велосипеде.
Укреплять социальные связи
Одиночество и изоляция от общества официально признаны ВОЗ фактором риска старческого слабоумия. У пожилых людей, которые не общаются с внешним миром, познавательные способности падают. Поэтому им полезно в том числе вести социальные сети и общаться в мессенджерах.