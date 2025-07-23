Терапевт рассказала, как уговорить мужа пойти к врачу

После 40 лет мужской организм начинает меняться — часто незаметно, но с далеко идущими последствиями. Это время, когда профилактика и внимательное отношение к себе необходимы. Врач-терапевт Ирина Окольникова рассказала «Рамблеру», на что именно стоит обратить внимание.

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Что происходит в организме после 40

«К возрасту 40+ организм мужчины сталкивается с двойным ударом: с одной стороны, начинаются естественные процессы старения, с другой — сказывается накопленный багаж привычек. Часто на этом этапе проявляются последствия истощения запаса прочности, на котором многие мужчины живут десятилетиями, игнорируя сигналы тела, откладывая визиты к врачу и не меняя образ жизни». Окольникова Ирина врач-терапевт, пульмонолог

Риск развития хронических заболеваний в этом возрасте начинает расти быстрее, чем у женщин. У мужчин чаще диагностируют гипертонию, инфаркты и диабет 2-го типа именно в этом возрасте. Мужская физиология устроена так, что резервы тестостерона и метаболическая устойчивость начинают снижаться раньше, чем женские гормональные ресурсы (до наступления менопаузы). Это влияет на:

общий тонус, мышечную массу, либидо;

регуляцию жиров и сахара;

эмоциональное состояние и стрессоустойчивость.

Важнейшую роль играет поведение. Женщины, как правило, ведут более здоровый образ жизни, внимательнее относятся к своему самочувствию и охотнее обращаются за медицинской помощью. К возрасту 40+ мужчина может накопить целый набор вредных факторов:

хронический стресс;

сидячая работа и минимум движения;

несбалансированное питание, алкоголь, курение;

лишний вес.

Всё это на фоне физиологических изменений резко увеличивает нагрузку на сердце, печень, сосуды, эндокринную систему. Что важно, долгое время нет внешних симптомов.

«Тихие» риски

«Многие заболевания, с которыми мужчины сталкиваются после 40, не проявляются сразу — они развиваются медленно и "молча", пока ситуация не становится критической. Из-за сложившихся социокультурных стереотипов мужчины часто склонны преуменьшать сигналы организма. Со временем это может стать большой проблемой», — говорит терапевт.

Сердечно-сосудистые заболевания

Гипертония и атеросклероз — одни из самых распространённых проблем.

Повышенное давление может не ощущаться годами, но постепенно разрушает сосуды, сердце и почки.

Атеросклеротические бляшки формируются незаметно, но в какой-то момент могут привести к инфаркту или инсульту.

Решение: хотя бы раз в год измеряйте давление и проверяйте липидный профиль (холестерин и его фракции).

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Проблемы с простатой

С возрастом у мужчин часто развивается доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит и даже рак простаты.

Нарушения мочеиспускания, частые ночные позывы и слабая струя мочи могут восприниматься как мелкие неудобства, но это симптомы, которые нельзя игнорировать.

частые ночные позывы и слабая струя мочи могут восприниматься как мелкие неудобства, но это симптомы, которые нельзя игнорировать. Рак простаты на ранних стадиях почти всегда бессимптомен.

Решение: УЗИ простаты, анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) по показаниям, визит к урологу раз в год.

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Диабет 2-го типа и метаболический синдром

Повышенный уровень глюкозы в крови, инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, повышенное давление и высокий «плохой» холестерин вместе формируют метаболический синдром, который резко увеличивает риск инфаркта и инсульта.

повышенное и высокий «плохой» холестерин вместе формируют который резко увеличивает риск инфаркта и инсульта. Симптомов может не быть совсем, кроме лишнего веса и лёгкой утомляемости.

Решение: контроль сахара (глюкоза натощак, гликированный гемоглобин), окружности талии, анализы крови на инсулин и липидный профиль.

Снижение либидо

Снижается либидо, мышечная масса и общий жизненный тонус.

и общий жизненный тонус. Проблемы с эрекцией могут быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

Решение: анализ на тестостерон, липидный профиль, витамин D, биоимпедансный анализ состава тела, физическая активность.

Повышенный риск онкологических заболеваний

С возрастом у мужчин увеличивается риск рака кишечника, лёгких, предстательной железы.

рака кишечника, лёгких, предстательной железы. Часто эти заболевания начинаются бессимптомно, и только профилактический скрининг может выявить проблему на ранней стадии.

Решение: ежегодная диспансеризация, колоноскопия — без факторов риска в 45 лет и далее каждые 10 лет, с факторами риска — с 40 лет каждые 5 лет или по назначению врача.

Образ жизни

«Это сфера, на которую человек может влиять сам. Если говорить о профилактике возрастных заболеваний, сон — главный элемент, с которого всё начинается. После 40 лет организм становится менее устойчивым к перегрузкам, и именно хронический дефицит сна может спровоцировать много проблем со здоровьем. Надо понимать, что это не просто пассивный отдых, а активный процесс восстановления, его невозможно ничем компенсировать. Сначала сон, потом всё остальное», — предупреждает специалист.

Что важно:

Режим сна: минимум 7 часов, качество сна важнее.

минимум 7 часов, качество сна важнее. Питание: отказаться от ультрапереработанных продуктов, соблюдать норму потребления белка и клетчатки, снизить потребление сахара, контролировать вес.

отказаться от ультрапереработанных продуктов, соблюдать норму потребления белка и клетчатки, снизить потребление сахара, контролировать вес. Физическая активность: минимум 150 минут в неделю.

минимум в неделю. Отказаться от вредных привычек: алкоголя, курения, сидячего образа жизни.

алкоголя, курения, сидячего образа жизни. Соблюдать умственную гигиену: работа со стрессом, при необходимости психотерапия.

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Мифы и отговорки

«Здоровье в этом возрасте можно сравнить с инвестиционным проектом. Чем раньше начнёшь, тем больше дивидендов получишь. К сожалению, у мужчин часто включаются механизмы психологической защиты, которые мешают идти на обследование», — рассказывает врач.

«Я здоров, зачем проверяться?»

В этом и есть смысл профилактики — проверяться, пока ничего не болит. Большинство хронических болезней (гипертония, диабет, рак) развиваются незаметно. Многие проблемы достаточно легко решаются именно на начальной стадии, а симптомы появляются, когда процесс уже зашёл далеко.

«Простату проверяют только старикам»

Проблемы с простатой могут появиться до пожилого возраста. Уже после 40 лет может развиться гиперплазия предстательной железы, а у части мужчин — рак простаты. Простой анализ ПСА + УЗИ снимают множество вопросов.

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«Это просто усталость»

Когда она не проходит неделями, это не просто усталость, а возможный симптом нарушений гормонального фона, проблем с щитовидкой, начальной стадии диабета или апноэ сна. Если вы чувствуете себя хуже, чем в 30, это сигнал, а не норма.

«Спортзал всё исправит»

Физическая активность — важный инструмент, но она не заменяет диагностику. Для полноценной пользы спорт должен быть осознанным — с учётом состояния сердечно-сосудистой системы и суставов.

Главное

После 40 лет мужской организм начинает меняться. Эти изменения часто незаметны, но у них есть последствия. Уровень тестостерона и метаболическая устойчивость снижаются, растёт нагрузка на сердце, сосуды, печень, эндокринную систему. В это время резко увеличиваются риски: гипертонии, инфаркта, диабета 2-го типа, рака простаты и кишечника, снижения либидо и общего тонуса. Многие болезни развиваются бессимптомно. Важны регулярные обследования и изменение образа жизни. Среди ключевых исследований — контроль давления, сахара, холестерина, анализ ПСА, УЗИ простаты и колоноскопия. Мужчины часто игнорируют сигналы организма, ссылаясь на отговорки, но диагностика необходима. Образ жизни — главный фактор: достаточно сна (не менее 7 часов), сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, физическая активность и забота о психическом здоровье — это базовые условия здоровой жизни.

Важные исследования