Терапевт рассказала, как уговорить мужа пойти к врачу
После 40 лет мужской организм начинает меняться — часто незаметно, но с далеко идущими последствиями. Это время, когда профилактика и внимательное отношение к себе необходимы. Врач-терапевт Ирина Окольникова рассказала «Рамблеру», на что именно стоит обратить внимание.
Что происходит в организме после 40
«К возрасту 40+ организм мужчины сталкивается с двойным ударом: с одной стороны, начинаются естественные процессы старения, с другой — сказывается накопленный багаж привычек. Часто на этом этапе проявляются последствия истощения запаса прочности, на котором многие мужчины живут десятилетиями, игнорируя сигналы тела, откладывая визиты к врачу и не меняя образ жизни».Окольникова Иринаврач-терапевт, пульмонолог
Риск развития хронических заболеваний в этом возрасте начинает расти быстрее, чем у женщин. У мужчин чаще диагностируют гипертонию, инфаркты и диабет 2-го типа именно в этом возрасте. Мужская физиология устроена так, что резервы тестостерона и метаболическая устойчивость начинают снижаться раньше, чем женские гормональные ресурсы (до наступления менопаузы). Это влияет на:
- общий тонус, мышечную массу, либидо;
- регуляцию жиров и сахара;
- эмоциональное состояние и стрессоустойчивость.
Важнейшую роль играет поведение. Женщины, как правило, ведут более здоровый образ жизни, внимательнее относятся к своему самочувствию и охотнее обращаются за медицинской помощью. К возрасту 40+ мужчина может накопить целый набор вредных факторов:
- хронический стресс;
- сидячая работа и минимум движения;
- несбалансированное питание, алкоголь, курение;
- лишний вес.
Всё это на фоне физиологических изменений резко увеличивает нагрузку на сердце, печень, сосуды, эндокринную систему. Что важно, долгое время нет внешних симптомов.
«Тихие» риски
«Многие заболевания, с которыми мужчины сталкиваются после 40, не проявляются сразу — они развиваются медленно и "молча", пока ситуация не становится критической. Из-за сложившихся социокультурных стереотипов мужчины часто склонны преуменьшать сигналы организма. Со временем это может стать большой проблемой», — говорит терапевт.
Сердечно-сосудистые заболевания
Гипертония и атеросклероз — одни из самых распространённых проблем.
- Повышенное давление может не ощущаться годами, но постепенно разрушает сосуды, сердце и почки.
- Атеросклеротические бляшки формируются незаметно, но в какой-то момент могут привести к инфаркту или инсульту.
Решение: хотя бы раз в год измеряйте давление и проверяйте липидный профиль (холестерин и его фракции).
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Проблемы с простатой
С возрастом у мужчин часто развивается доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит и даже рак простаты.
- Нарушения мочеиспускания, частые ночные позывы и слабая струя мочи могут восприниматься как мелкие неудобства, но это симптомы, которые нельзя игнорировать.
- Рак простаты на ранних стадиях почти всегда бессимптомен.
Решение: УЗИ простаты, анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) по показаниям, визит к урологу раз в год.
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Диабет 2-го типа и метаболический синдром
- Повышенный уровень глюкозы в крови, инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, повышенное давление и высокий «плохой» холестерин вместе формируют метаболический синдром, который резко увеличивает риск инфаркта и инсульта.
- Симптомов может не быть совсем, кроме лишнего веса и лёгкой утомляемости.
Решение: контроль сахара (глюкоза натощак, гликированный гемоглобин), окружности талии, анализы крови на инсулин и липидный профиль.
Снижение либидо
- Снижается либидо, мышечная масса и общий жизненный тонус.
- Проблемы с эрекцией могут быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний.
Решение: анализ на тестостерон, липидный профиль, витамин D, биоимпедансный анализ состава тела, физическая активность.
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Повышенный риск онкологических заболеваний
- С возрастом у мужчин увеличивается риск рака кишечника, лёгких, предстательной железы.
- Часто эти заболевания начинаются бессимптомно, и только профилактический скрининг может выявить проблему на ранней стадии.
Решение: ежегодная диспансеризация, колоноскопия — без факторов риска в 45 лет и далее каждые 10 лет, с факторами риска — с 40 лет каждые 5 лет или по назначению врача.
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Образ жизни
«Это сфера, на которую человек может влиять сам. Если говорить о профилактике возрастных заболеваний, сон — главный элемент, с которого всё начинается. После 40 лет организм становится менее устойчивым к перегрузкам, и именно хронический дефицит сна может спровоцировать много проблем со здоровьем. Надо понимать, что это не просто пассивный отдых, а активный процесс восстановления, его невозможно ничем компенсировать. Сначала сон, потом всё остальное», — предупреждает специалист.
Что важно:
- Режим сна: минимум 7 часов, качество сна важнее.
- Питание: отказаться от ультрапереработанных продуктов, соблюдать норму потребления белка и клетчатки, снизить потребление сахара, контролировать вес.
- Физическая активность: минимум 150 минут в неделю.
- Отказаться от вредных привычек: алкоголя, курения, сидячего образа жизни.
- Соблюдать умственную гигиену: работа со стрессом, при необходимости психотерапия.
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Мифы и отговорки
«Здоровье в этом возрасте можно сравнить с инвестиционным проектом. Чем раньше начнёшь, тем больше дивидендов получишь. К сожалению, у мужчин часто включаются механизмы психологической защиты, которые мешают идти на обследование», — рассказывает врач.
«Я здоров, зачем проверяться?»
В этом и есть смысл профилактики — проверяться, пока ничего не болит. Большинство хронических болезней (гипертония, диабет, рак) развиваются незаметно. Многие проблемы достаточно легко решаются именно на начальной стадии, а симптомы появляются, когда процесс уже зашёл далеко.
«Простату проверяют только старикам»
Проблемы с простатой могут появиться до пожилого возраста. Уже после 40 лет может развиться гиперплазия предстательной железы, а у части мужчин — рак простаты. Простой анализ ПСА + УЗИ снимают множество вопросов.
«Это просто усталость»
Когда она не проходит неделями, это не просто усталость, а возможный симптом нарушений гормонального фона, проблем с щитовидкой, начальной стадии диабета или апноэ сна. Если вы чувствуете себя хуже, чем в 30, это сигнал, а не норма.
«Спортзал всё исправит»
Физическая активность — важный инструмент, но она не заменяет диагностику. Для полноценной пользы спорт должен быть осознанным — с учётом состояния сердечно-сосудистой системы и суставов.
Главное
После 40 лет мужской организм начинает меняться. Эти изменения часто незаметны, но у них есть последствия. Уровень тестостерона и метаболическая устойчивость снижаются, растёт нагрузка на сердце, сосуды, печень, эндокринную систему. В это время резко увеличиваются риски: гипертонии, инфаркта, диабета 2-го типа, рака простаты и кишечника, снижения либидо и общего тонуса. Многие болезни развиваются бессимптомно. Важны регулярные обследования и изменение образа жизни. Среди ключевых исследований — контроль давления, сахара, холестерина, анализ ПСА, УЗИ простаты и колоноскопия. Мужчины часто игнорируют сигналы организма, ссылаясь на отговорки, но диагностика необходима. Образ жизни — главный фактор: достаточно сна (не менее 7 часов), сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, физическая активность и забота о психическом здоровье — это базовые условия здоровой жизни.