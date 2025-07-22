4 бесполезных товара для здоровья из магазина на диване

Эти приспособления якобы избавляют от всех болезней за считаные дни. Собрали топ «чудо-гаджетов», которые в лучшем случае станут пустой тратой денег, а в худшем — навредят.

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Электростимулятор на запястье для коррекции давления

Цена от 3500 до 14 000 руб.

Что обещают

Без лекарств снизить и нормализовать давление и сердечный ритм, уменьшить головную боль якобы за счёт воздействия «нейроподобных» импульсов. По словам производителя, они снижают тонус сосудов и улучшают общее состояние.

Что в реальности

Максимум, на что способны микротоки в подобных устройствах, — это незначительно воздействовать на кожные рецепторы. Они не могут достичь центральной нервной системы.

Существующие исследования по нейромодуляции в терапии гипертонии касаются совершенно других мишеней. Эти области требуют либо глубокой стимуляции, либо инвазивных методов и не имеют ничего общего с поверхностной стимуляцией.

Регуляция артериального давления — это многоуровневая система, включающая вегетативную нервную систему, гормональные механизмы, сосудистый тонус и сердечную деятельность. Локальное и слабое воздействие на один участок тела вроде запястья не способно повлиять на весь этот сложный физиологический каскад.

Магнитные пояса и повязки для разных частей тела

© «Крейт»

Цена от 500 до 6000 руб.

Что обещают

Магнитные пояса и повязки для спины, шеи, запястья и коленей позиционируют как средства, способные облегчить боль, снизить артериальное давление и уменьшить головные боли. Основной принцип действия, по заявлениям производителей, заключается в воздействии постоянного магнитного поля на ткани организма. Некоторые изделия дополнительно содержат турмалиновые вставки или напыление, которым приписывают способность улучшать микроциркуляцию, снимать боль, стимулировать обмен веществ и восстанавливать «энергетический баланс» организма. Заявлено, что турмалин активируется теплом тела, выделяя инфракрасное излучение и отрицательные ионы.

Что в реальности

На сегодняшний день нет убедительных научных данных, подтверждающих эффективность магнитных поясов и повязок в лечении боли и нарушений микроциркуляции.

Постоянные магниты в бытовых изделиях обычно создают поле порядка 0,01–0,05 Тесла (100–500 гаусс). Для сравнения: магнитное поле в современных МРТ-сканерах составляет 1,5–3 Тесла (15 000–30 000 гаусс) и выше. Такое слабое постоянное магнитное поле практически не проникает глубоко в ткани и не оказывает значимого физиологического воздействия.

Магнитные поля указанной мощности не влияют на кровоток или микроциркуляцию. Кровь и её компоненты обладают диамагнитными свойствами, то есть практически не реагируют на постоянное магнитное поле.

Турмалин действительно может излучать слабые инфракрасные волны при нагревании. Однако интенсивность этого излучения крайне низка, глубина проникновения минимальна, и лечебный эффект в клинических условиях не доказан.

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Вибромассажные пояса для похудения

Цена от 1000 до 12 000 руб.

Что обещают

«Разбить» жировые клетки и ускорить процесс их выведения из организма. Некоторые содержат встроенные магниты, которые, по утверждению производителей, улучшают обмен веществ и стимулируют движение клеток.

Что в реальности

Жировые клетки не разрушаются под воздействием вибрации. Процесс похудения происходит, когда организм начинает использовать жир в качестве источника энергии, а вибрация в лучшем случае лишь временно улучшает кровообращение и лимфоток в зоне воздействия. Что касается магнитов, то их влияние на метаболизм или расщепление жиров также не подтверждено исследованиями.

Массаж сам по себе не снижает вес. Локальное жиросжигание как с его помощью, так и упражнениями невозможно. Когда нет нужного уровня физической активности и не соблюдается режим питания, любые внешние воздействия бессмысленны.

Товары с электрическими витаминами

© Redox

Цена от 250 до 10 000 руб.

Что обещают

Это серия товаров — от биостикеров, массажёров и ковриков до столовых приборов. По заявлению производителя, взаимодействие потребителя с металлическими компонентами в предметах обеспечивает выработку неких витаминов и микротоков, которые якобы благоприятно влияют на целый спектр проблем со здоровьем. Например, цинк, входящий в состав зубных щёток и столовых приборов, постепенно растворяется в полости рта, защищая от окислительных процессов.

Что в реальности

Цинк, который входит в состав зубных паст и средств для ухода за полостью рта, действительно обладает полезными свойствами. Тем не менее в научной литературе нет доказательств, что цинк, интегрированный в зубную щётку, способен высвобождаться в количествах, которые могут оказать лечебный эффект. Для такого действия нужны специальные покрытия, например цинк-оксидные наночастицы, которые доказали эффективность в лабораторных условиях.

При контакте разнородных металлов в присутствии электролита (слюны, пота) действительно может возникнуть микроток, но его сила (10–60 µA) крайне мала. Это явление в медицине относится к побочным, а не лечебным эффектам. Чтобы ток проникал вглубь тканей и вызывал физиологические изменения, нужна направленная терапия (как в профессиональных микротоковых аппаратах).

«Электрические витамины» — это псевдонаучный термин. Электрический ток может стимулировать ткани или мышцы (в физиотерапии), но не вырабатывает витамины, так как это химические молекулы, а не энергоимпульсы.

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Потенциальный вред

Применение электростимуляторов вместо таблеток от давления может привести к обострению гипертонический болезни.

Использование магнитных поясов и повязок для лечения боли в спине и суставах может вызвать местное раздражение кожи от некачественных материалов. К тому же такие устройства нельзя использовать, если есть кардиостимулятор.

Слишком долгое и частое использование вибромассажных устройств может вызвать раздражение, покраснение и микротравмы мышц, а при неправильном использовании — усилить спазм. Интенсивное воздействие массажёра может повредить капилляры под кожей и стать причиной синяков, особенно у людей, принимающих антикоагулянты. Такой массаж противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, варикозной болезнью и тромбозами.

Главное

Телемагазины предлагают товары для здоровья, обещая быстрый эффект и избавление от боли. Электростимулятор на запястье обещает снизить давление и улучшить самочувствие с помощью нейроимпульсов, но в реальности его импульсы не могут достичь центральной нервной системы и не влияют на артериальное давление. Магнитные пояса и повязки якобы облегчают боль и улучшают микроциркуляцию за счёт магнитов и турмалина, но слабое магнитное поле не проникает в ткани и не даёт доказанного лечебного эффекта. Вибромассажные пояса для похудения обещают «разбивать» жир и ускорять метаболизм, но жир не уходит от вибрации, а массаж не способствует снижению веса без дефицита калорий. Товары с электрическими витаминами не могут оказать значимого лечебного эффекта, так как микротоки, которые могут образоваться при их использовании, крайне слабы и никак не влияют на организм.

Важные исследования