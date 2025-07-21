Учёные назвали риски употребления чая в пакетиках

Многие заваривают чай в пакетиках: это удобно и быстро. Но если опустить его в горячую воду, вместе с чаем в кружку могут попасть миллионы микрочастиц пластика. Разобрались, какие чайные пакетики выделяют больше всего микропластика, что происходит с ним в организме и как можно снизить вред.

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Почему чайные пакетики выделяют микропластик

Их делают из полимеров: полипропилена, нейлона или их смеси с целлюлозой. Эти материалы прочные и выдерживают кипяток, но при нагревании начинают выделять микропластик — частицы размером от 1 микрометра до 5 миллиметров, — а иногда и нанопластик (менее 100 нанометров).

Исследователи из Университета Альберты обнаружили:

пакетики из полипропилена выделяют около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр;

из целлюлозы с примесями — 135 миллионов;

из нейлона 6 — 8,18 миллиона частиц.

Эти данные подтверждает и более раннее исследование канадских учёных, опубликованное в авторитетном журнале Environmental Science & Technology. Тогда при заваривании одного пластикового пакетика в воду попадали в среднем 11,6 миллиарда микрочастиц и 3,1 миллиарда наночастиц.

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Гранулы полипропилена

Что происходит потом

После подсчёта количества микропластика учёные проверили, как такие частицы взаимодействуют с организмом. В 2023 году они протестировали чайные пакетики из биоразлагаемой полимолочной кислоты. Даже этот материал выделял около 1 миллиона наночастиц, что поставило под сомнение его безопасность.

В 2024 году исследователи провели более масштабный эксперимент: заварили пакетики из полипропилена, нейлона и целлюлозы, собрали частицы и изучили их поведение в лабораторных условиях. Изучив микропластик с помощью передовых методов, учёные поместили его в клетки кишечника человека и проследили за их взаимодействием.

Клетки поглощали микропластик, причём клетки слизистой оболочки — в наибольшем объёме. Уже через сутки частицы оказывались внутри ядра, где находится ДНК. Это значит, что микропластик из чая не просто проходит через организм, а накапливается в тканях.

Почему это может быть опасно

В исследованиях на животных нанопластик вызывал воспаление, повреждал слизистую оболочку и мешал всасыванию питательных веществ. Это влияло на пищеварение и ослабляло иммунную защиту.

Некоторые частицы содержат токсичные добавки и тяжёлые металлы: свинец, ртуть, кадмий. Кроме того, микропластик может переносить токсины и вредные бактерии, нарушая состав микрофлоры. Всё это увеличивает нагрузку на организм.

Учёные подчёркивают: микропластик не просто безвредная пыль. Его взаимодействие с клетками и накопление в тканях требует дальнейшего изучения.

Как снизить риски

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Чтобы не пить чай с микропластиком, лучше отказаться от одноразовых пакетиков, даже тех, что выглядят как бумажные. Во многие из них добавляют пластик для прочности или герметизации.

Безопаснее всего использовать листовой чай. Его можно заваривать в чайнике с металлическим ситом или многоразовом фильтре из нержавеющей стали. Также подойдут стеклянные или керамические заварники.

Биоразлагаемые пакетики из растительного пластика тоже не всегда решение. Некоторые из них выделяют нанопластик при высоких температурах, как и обычные полимерные материалы.

Дополнительно снизить воздействие микропластика можно, если:

не пить из пластиковых бутылок;

не хранить еду в пластиковой упаковке;

не греть еду в пластиковой посуде.

Даже простые привычки снижают контакт с пластиком и уменьшают потенциальные риски для здоровья.

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Главное

При заваривании в кипятке в чай попадают миллионы частиц, некоторые из них настолько малы, что проникают в клетки кишечника и накапливаются в тканях. Исследования на животных показывают, что микропластик может вызывать воспаление, нарушать работу кишечника и влиять на иммунную систему. Учёные уже доказали его присутствие в организме человека, но пока не могут точно сказать, насколько серьёзно он влияет на здоровье. Этот вопрос ещё изучается. Пока нет причин для паники, но есть основания быть внимательнее и по возможности снижать контакт с микропластиком, в том числе в чае.

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