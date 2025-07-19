Учёные нашли неожиданный эффект музыки на здоровье

А ещё пересадка сердца стала более доступной благодаря новой технологии обработки органа. Крупное исследование в Дании вновь не показало никакой связи между вакцинами и аутизмом. Из тревожных новостей — вирус птичьего гриппа набирает обороты и всё ближе подбирается к человеку.

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Пересадка сердца от доноров стала эффективнее и проще

Американские исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта разработали новый метод, который позволит пересаживать сердца от доноров с остановкой кровообращения. Работа опубликована в New England Journal of Medicine.

Существующие методы требуют повторно запустить сердце в теле умершего (что вызывает этические споры и запрещено в некоторых странах) либо использовать дорогие системы для поддержания сердца вне тела донора. Новый подход гораздо проще. Сердце промывают холодным кислородсодержащим раствором сразу после смерти. Это защищает ткани от повреждений и позволяет сохранить орган до восьми часов.

По словам автора исследования Аарона Уильямса, таким способом уже успешно пересадили 20 сердец, и результаты ничем не уступают стандартным методам. Учёные уверяют, что новая технология поможет увеличить число донорских сердец по всему миру и впоследствии её можно будет применить для других органов — лёгких, почек и печени.

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Вакцины не вызывают аутизм — новое крупное исследование

Новое масштабное исследование с участием 1,2 миллиона детей из Дании развенчало один из самых стойких мифов о вакцинации. Учёные не нашли связи между прививками в раннем возрасте и риском аутизма, астмы или других хронических заболеваний. Результаты опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Безопасность вакцин доказывали неоднократно. Однако последним доводом антипрививочников оставались содержащиеся в вакцинах соли алюминия (их считали опасными для здоровья детей).

Соли алюминия действительно используются как адъюванты — вещества, которые усиливают иммунный ответ на прививку. Однако исследование показало, что даже суммарная доза алюминия, которую дети получают с прививками до двух лет, слишком мала, чтобы причинить какой-либо вред.

Анализ данных за 1997–2020 годы подтвердил: у привитых детей не было повышенного риска 50 хронических болезней. Более того, у некоторых из них риск был даже немного ниже. Авторы работы подчёркивают, что выводы исследования однозначны: вакцинация безопасна и не связана с аутизмом или другими нарушениями.

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Птичий грипп стал ещё опаснее

Учёные обнаружили, что вирус птичьего гриппа H5N1 продолжает быстро распространяться среди других видов животных. Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что за последние годы вирус заметно расширил свой ареал и стал более заразным.

Анализ почти трёх тысяч геномов вируса, собранных у диких и домашних птиц в Канаде в 2021–2024 годах, показал, что H5N1 приобрёл множество новых комбинаций генов. Это происходит благодаря процессу, который называется реассортацией. Когда два и более вируса заражают одну клетку, они обмениваются участками генетического материала. Так создаются вирусы с новыми свойствами. В результате появляются штаммы, способные заражать больше видов животных и распространяться на новые территории.

Авторы исследования зафиксировали передачу вируса от птиц к млекопитающим и обратно. Это тревожный сигнал, поскольку у H5N1 достаточно высокая смертность — по некоторым данным, до 50%. Пока вирус не передаётся от человека к человеку, но, учитывая его стремительную эволюцию, это может произойти уже в обозримом будущем.

Высокие цены на вредную еду меняют пищевые привычки в лучшую сторону

Сделать фрукты и овощи дешевле, а сладости и газировку — дороже — такие меры помогут улучшить качество питания и снизить риск хронических болезней. Так считают учёные из Института глобального здравоохранения Джорджа, исследование которых опубликовано в Nature Food.

Исследование провели в Австралии. Учёные анализировали покупки 10 тысяч домохозяйств в течение пяти лет. Выяснилось, что снижение цен на свежие фрукты и овощи на 20% приводит к росту их покупок на 20%. А повышение цен на сладкие напитки на 20% сокращает их продажи на 24%. Что интересно, эти изменения одинаково сильно влияют на людей из разных социальных групп.

Сегодня в некоторых районах Австралии уже действуют госпрограммы субсидирования свежих продуктов. По мнению авторов, расширение таких мер на другие регионы и введение налогов на вредные продукты могли бы улучшить здоровье населения и снизить расходы на лечение диабета, болезней сердца и рака.

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Занятия музыкой замедлили старение мозга

Занятия музыкой замедляют возрастное ухудшение слуха и когнитивных функций — мышления, памяти, внимания. Так считают учёные из Канады и Китая, исследование опубликовано в PLOS Biology.

В работе приняли участие пожилые музыканты, пожилые люди без музыкального образования и молодые добровольцы. Всем участникам нужно было различать слова и слоги на фоне шума. В это время учёные с помощью МРТ отслеживали работу мозга добровольцев.

Оказалось, что активность мозга пожилых музыкантов ближе к уровню активности мозга молодых людей. Они лучше распознавали речь в шумной обстановке. Кроме того, они реже демонстрировали типичные возрастные компенсаторные изменения, когда мозг начинает работать с перегрузкой, чтобы удерживать когнитивные способности на прежнем уровне.

Авторы считают, что музыкальные занятия формируют так называемый когнитивный резерв — запас прочности мозга, который помогает легче переносить возрастные изменения. При этом учёные подчёркивают, что взять инструмент в руки никогда не поздно.

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Учёные доказали, что музыка помогает замедлить старение мозга, а налоги на продукты могут кардинально изменить привычки людей и снизить риск хронических болезней. Медики из США предложили новый метод, который позволит спасти больше жизней при пересадке сердца, а масштабное исследование на миллионе детей окончательно развенчало миф о связи вакцинации и аутизма.

Тем временем птичий грипп продолжает мутировать, заражая всё больше животных и расширяя ареал, что повышает риск передачи вируса от человека к человеку.

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