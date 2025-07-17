Семечки вызывают аппендицит и другие мифы о здоровье из СССР

Шелуха от семечек и арбузные косточки могут забить аппендикс, от сквозняка продует, а проглоченная жвачка вызывает кишечную непроходимость — эти и другие мифы бытовали среди советских людей и продолжают жить в сознании тех, чья молодость и детство пришлись на ту эпоху. Разобрались, что на самом деле за ними стоит.

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Аппендицит от шелухи и мелких косточек

Суть мифа

Мелкие твёрдые частицы типа шелухи, арбузных, виноградных или гранатовых косточек категорически нельзя глотать. Они могут забить аппендикс (червеобразный отросток слепой кишки) и вызвать воспаление — аппендицит. Особенно часто этим пугали детей.

На самом деле

Аппендицит в первую очередь возникает из-за непроходимости просвета аппендикса, что приводит к воспалению. Его могут вызвать несколько причин: аппендиколит (кальцинированная масса внутри аппендикса, преимущественно состоящая из фекалий и солей кальция), опухоли аппендикса, кишечные паразиты или гипертрофия лимфатических тканей. Эти механические препятствия приводят к развитию острого аппендицита. У детей состояние чаще всего возникает из-за разрастания лимфоидной ткани.

Известно, что в аппендиксе в норме обитают аэробные и анаэробные бактерии, в том числе Escherichia coli и Bacteroides spp. Закупорка просвета аппендикса по любой причине приводит к избыточному росту бактерий, что и вызывает острое воспаление.

Согласно исследованию, 95% неперевариваемых фракций без проблем проходят через пищеварительный тракт, и частота обнаружения косточек и семян фруктов у пациентов, перенёсших аппендэктомию, минимальна (менее 0,5%). Но специально глотать косточки всё же не стоит.

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Простуда и воспаление лёгких от сквозняка

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Суть мифа

Движение холодного воздуха и воздействие его на грудь, спину и дыхательные пути могут вызвать простудное заболевание или воспаление лёгких. Со временем этот миф перешёл и на кондиционированный воздух.

На самом деле

Простудные заболевания вызывают вирусы и бактерии. Холодный воздух не может быть сам по себе причиной заболевания, если нет инфекционного агента. Переохлаждение действительно может вызывать снижение местного иммунитета, но это значимо, только если уже был контакт с патогенами.

В лёгких воспаление обычно вызывают патогены или воздействие токсинов, загрязняющих веществ, раздражителей и аллергенов. Либо оно возникает как осложнение после вирусной инфекции на фоне общего снижения иммунитета. Шансы подхватить простуду намного выше, если вы находитесь в тесном контакте с другими людьми в невентилируемом помещении.

В исследовании о влиянии холода на дыхательные пути и здоровье органов дыхания было выявлено негативное воздействие кондиционированного воздуха, но только для людей с уже имеющимися респираторными заболеваниями и гиперчувствительностью дыхательных путей (например, при астме). А в другом исследовании выяснили, что даже воздействие экстремально низких температур не влияет на здоровье лёгких.

Кишечная непроходимость из-за жвачки

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Суть мифа

Если проглотить жевательную резинку, она застрянет в кишечнике, его стенки слипнутся и разовьётся кишечная непроходимость. Детей особенно пугали тем, что жвачка может остаться в организме на несколько лет.

На самом деле

Жевательная резинка действительно не переваривается, но без проблем проходит через кишечник за стандартное количество времени и практически в неизменённом виде покидает организм. Определённую опасность может представлять большой комок жевательной резинки, проглоченный в сочетании с другими мелкими предметами, которые также не перевариваются (монеты, мелкие пластиковые детали). В таких обстоятельствах в кишечнике может образоваться большой плотный конгломерат — безоар, который вызывает непроходимость. Но такие случаи относятся к области психиатрии.

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Болезни почек и женских органов от сидения на холодном

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Суть мифа

Если сидеть на холодной поверхности (бетон, камень, земля), то можно «застудить почки», а у женщин могут развиться гинекологические заболевания («застудишь придатки»), воспаление мочевыводящих путей или цистит.

На самом деле

Внутренние органы не могут воспаляться от холода. Их температура постоянная и не зависит от окружающей среды. И почки, и репродуктивные органы находятся достаточно глубоко, и даже поверхностное охлаждение кожи не способно на них повлиять. Воспалительные процессы в этих органах не могут развиваться без инфекционного агента — микробов, бактерий или вирусов.

Воспалительные заболевания органов малого таза обычно представляют собой восходящую инфекцию, распространяющуюся из нижних отделов половых путей. Большинство случаев вызваны Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma genitalium, также часто встречается бактериальный вагиноз.

Воспаление почек тоже происходит из-за восходящей инфекции и не имеет никакого отношения к холоду. Бактерии попадают на область уретры из прямой кишки и сначала прикрепляются к эпителиальным клеткам слизистой оболочки, а потом попадают в мочевой пузырь. После этого бактерии должны преодолеть естественную защиту хозяина и размножаться достаточно быстро, чтобы обеспечить продвижение по мочеточнику к почкам. Инфекции мочевыводящих путей чаще возникают у женщин из-за более короткой уретры, гормональных изменений и близости уретры к анальному отверстию.

Сидение на холодной поверхности в худшем случае может вызвать дискомфорт и временный спазм сосудов.

Главное

В советское время были распространены представления, что определённые бытовые действия могут прямо приводить к болезням: глотание семечек или косточек — к аппендициту, сквозняк — к воспалению лёгких, сидение на холодном — к болезни почек и «женских органов», а проглоченная жвачка — к непроходимости кишечника. На самом деле почти все эти заболевания развиваются из-за инфекций или других объективных причин, а не от холода или твёрдых частиц самих по себе. Аппендицит чаще всего связан с закупоркой аппендикса каловыми камнями или разрастанием лимфоидной ткани и последующим воспалением из-за присутствующих в норме бактерий. «Продувание» и холод не вызывают простуду и воспаление лёгких без участия патогенов. Жвачка обычно беспрепятственно выходит из кишечника. От сидения на холодной поверхности нельзя «застудить почки» или органы малого таза — для инфекции нужен возбудитель. Эти мифы часто были способом контролировать поведение детей и объяснять болезни интуитивно при отсутствии источников информации.

Важные исследования