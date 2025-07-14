Учёные выяснили секрет эффективных тренировок

Исследование показало, что для продуктивных нагрузок важен контекст — то, в какой обстановке и окружении они проходят.

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Учёные из Университета Джорджии выяснили, действительно ли регулярная физическая активность улучшает психическое здоровье. Результаты опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. Исследователи проанализировали данные Американского колледжа спортивной медицины. Они выбрали три типа исследований: крупномасштабные эпидемиологические, в которых изучали состояние здоровья населения, контролируемые, в которых одни группы получали лечебную физкультуру, а другие нет, а также исследования, сосредоточенные на сопутствующих тренировкам факторах.

Крупные работы показали, что люди, регулярно практикующие естественную физическую активность (прогулки, подвижные игры, активность в быту), меньше подвержены тревоге и депрессии. Контролируемые исследования среди людей, уже имеющих проблемы с психическим здоровьем, показали неоднозначные результаты.

В большинстве эпидемиологических исследований внимание уделялось количеству физической нагрузки, времени и расходу калорий. При этом контекст — атмосферу, погоду и окружение — не принимали во внимание. Учёные пришли к выводу, что ключ к улучшению настроения — это не сама тренировка, а её восприятие. Упражнения ради удовольствия и общения дают гораздо больший эффект, чем активность ради самой активности.

Чтобы улучшить настроение, стоит выбирать занятия, которые приносят радость, а не вызывают стресс. Социальная составляющая, например с друзьями или в группе, усиливает эффект. Кроме того, на эмоциональный отклик влияет среда — прогулка в парке в этом смысле гораздо полезнее ходьбы на беговой дорожке.