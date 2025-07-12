Собаки и кошки улучшают память хозяев

Учёные также выяснили, почему потерянный лишний вес возвращается, а мечты улучшают процесс обучения. А исследователи из Германии и Великобритании вплотную приблизились к получению искусственной крови.

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Похудение омолаживает жировую ткань, но оставляет иммунные «шрамы»

Учёные из Великобритании выяснили, что при похудении в жировой ткани уменьшается количество стареющих клеток. Однако память об ожирении остаётся в иммунитете. Это ещё один механизм, который объясняет, почему многим так трудно удержать вес после диеты. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Авторы проанализировали состояние жировой ткани у пациентов с ожирением до и после бариатрической операции (по уменьшению объёма желудка, что позволяет человеку худеть). Исследователи изучили более 170 тысяч клеток, на основании чего создали подробнейший атлас изменений в жировой ткани.

Работа показала, что похудение устраняет клеточное старение и воспаление в жировых клетках и сосудах. Однако иммунные клетки (в частности, макрофаги) даже после потери веса сохраняли признаки воспалительной активности. Это так называемая память ожирения, которая может приводить к повторному набору веса.

По мнению учёных, это исследование позволяет иначе взглянуть на проблему тучности. В будущем одним из компонентов лечения ожирения могут стать противовоспалительные препараты.

Домашние животные улучшают умственные способности своих хозяев

Собственники котов и собак с возрастом реже сталкиваются с ухудшением умственных способностей. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Швейцарские учёные проанализировали данные крупного европейского исследования, где в течение 18 лет отслеживали снижение познавательных функций у 16,5 тысячи людей старше 50 лет. Около 40% участников были владельцами домашних животных. Исследователи оценивали кратковременную и долговременную память, а также способность свободно выражать мысли (например, количество слов, которые человек может вспомнить за ограниченное время).

Выяснилось, что у владельцев собак память сохранялась лучше, чем у участников без питомцев. Хозяева кошек лучше остальных выражали свои мысли. А вот владельцы птиц и аквариумных рыбок такого преимущества не показали. Учёные предполагают, что это связано с более короткой продолжительностью жизни этих питомцев (эмоциональная связь с ними не успевает сформироваться).

Авторы исследования считают, что кошки или собаки могут быть одним из способов профилактики деменции.

Учёные нашли ключевое вещество для создания искусственной крови

Группа исследователей из Университета Констанца (Германия) и Королевского колледжа Лондона вплотную приблизилась к созданию искусственной крови. Работа опубликована в Scientific Reports.

Нехватка донорской крови — одна из острых проблем современной медицины. Исследования по её разработке ведутся десятилетиями. Главный вызов в том, что процесс образования крови в организме изучен не до конца. В частности, это образование эритроцитов — красных кровяных телец, в которых содержится гемоглобин.

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Учёные выяснили, что сигналом для ключевого этапа созревания эритроцитов служит вещество CXCL12. Если добавить его в культуру предшественников красных кровяных клеток, то запускается процесс их созревания в полноценные эритроциты. Этот шаг крайне важен, так как именно он позволяет клеткам накапливать гемоглобин и транспортировать кислород.

Ранее получить зрелые эритроциты из индуцированных стволовых клеток удавалось только в 40% случаев. Исследователи надеются, что использование CXCL12 сильно повысит эффективность этого процесса и позволит производить редкие группы крови.

Зачем нужен гемоглобин и что делать, если его слишком много или мало

Мечты помогают лучше учиться

Считается, что отвлечение на мечты мешает сосредоточиться и только вредит обучению. Однако новое исследование учёных из Университета Этвёша Лоранда (Венгрия) показывает обратное. Работа опубликована в The Journal of Neuroscience.

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В исследовании молодые добровольцы выполняли простые задачи на обучение. В это время их мозговую активность отслеживали с помощью электроэнцефалографии. Часть участников периодически отвлекалась на другие размышления, другие же постоянно были сосредоточены.

Учёные выяснили, что «мечтающие» участники выполнили задачи с таким же успехом, как и другие добровольцы. Руководитель исследования Петер Симор отмечает, что такой эффект связан с активацией другого типа обучения. Когда человек отвлекается, это не значит, что он забывает про задачу и попросту теряет время. Мозг продолжает перерабатывать информацию в фоновом режиме. В некоторых случаях этот процесс эффективнее, чем полное погружение в задачу.

Вирус герпеса использовали для лечения рака кожи

Учёные показали, что вирус герпеса, который обычно вызывает простуду на губах, может стать оружием против рака кожи. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Oncology.

В клиническом испытании приняли участие 140 человек с меланомой, которая не поддаётся стандартному лечению. Пациентам вводили модифицированный вирус герпеса RP1 прямо в опухоли, а также препарат ниволумаб для стимуляции иммунной системы. В результате у каждого шестого опухоли полностью исчезли, а у трети — уменьшились как минимум на 30%. Примечательно, что вирус активировал иммунные клетки, которые уничтожали даже те опухоли, куда RP1 не вводили напрямую.

Новый метод оказался безопасным для пациентов. Сейчас уже стартовало масштабное исследование третьей фазы с участием более 400 человек, которое подтвердит (как считают учёные) эффективность терапии.

Главное

Исследования показали, что даже после похудения иммунная система хранит «память» об ожирении, из-за чего вес может возвращаться. Общение с собаками или кошками защищает мозг от возрастных изменений, снижая риск деменции. Учёные из Венгрии доказали, что мечты повышают эффективность обучения. На этой неделе учёные сделали рывок в области лечения рака кожи и создания искусственной крови.

Важные исследования