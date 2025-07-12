Собаки и кошки улучшают память хозяев

Открытия недели: собаки улучшают память, а герпес излечил от рака
Учёные также выяснили, почему потерянный лишний вес возвращается, а мечты улучшают процесс обучения. А исследователи из Германии и Великобритании вплотную приблизились к получению искусственной крови.
Похудение омолаживает жировую ткань, но оставляет иммунные «шрамы»
Учёные из Великобритании выяснили, что при похудении в жировой ткани уменьшается количество стареющих клеток. Однако память об ожирении остаётся в иммунитете. Это ещё один механизм, который объясняет, почему многим так трудно удержать вес после диеты. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Авторы проанализировали состояние жировой ткани у пациентов с ожирением до и после бариатрической операции (по уменьшению объёма желудка, что позволяет человеку худеть). Исследователи изучили более 170 тысяч клеток, на основании чего создали подробнейший атлас изменений в жировой ткани.
Работа показала, что похудение устраняет клеточное старение и воспаление в жировых клетках и сосудах. Однако иммунные клетки (в частности, макрофаги) даже после потери веса сохраняли признаки воспалительной активности. Это так называемая память ожирения, которая может приводить к повторному набору веса.
По мнению учёных, это исследование позволяет иначе взглянуть на проблему тучности. В будущем одним из компонентов лечения ожирения могут стать противовоспалительные препараты.
Домашние животные улучшают умственные способности своих хозяев
Собственники котов и собак с возрастом реже сталкиваются с ухудшением умственных способностей. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Швейцарские учёные проанализировали данные крупного европейского исследования, где в течение 18 лет отслеживали снижение познавательных функций у 16,5 тысячи людей старше 50 лет. Около 40% участников были владельцами домашних животных. Исследователи оценивали кратковременную и долговременную память, а также способность свободно выражать мысли (например, количество слов, которые человек может вспомнить за ограниченное время).
Выяснилось, что у владельцев собак память сохранялась лучше, чем у участников без питомцев. Хозяева кошек лучше остальных выражали свои мысли. А вот владельцы птиц и аквариумных рыбок такого преимущества не показали. Учёные предполагают, что это связано с более короткой продолжительностью жизни этих питомцев (эмоциональная связь с ними не успевает сформироваться).
Авторы исследования считают, что кошки или собаки могут быть одним из способов профилактики деменции.
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Учёные нашли ключевое вещество для создания искусственной крови
Группа исследователей из Университета Констанца (Германия) и Королевского колледжа Лондона вплотную приблизилась к созданию искусственной крови. Работа опубликована в Scientific Reports.
Нехватка донорской крови — одна из острых проблем современной медицины. Исследования по её разработке ведутся десятилетиями. Главный вызов в том, что процесс образования крови в организме изучен не до конца. В частности, это образование эритроцитов — красных кровяных телец, в которых содержится гемоглобин.
Учёные выяснили, что сигналом для ключевого этапа созревания эритроцитов служит вещество CXCL12. Если добавить его в культуру предшественников красных кровяных клеток, то запускается процесс их созревания в полноценные эритроциты. Этот шаг крайне важен, так как именно он позволяет клеткам накапливать гемоглобин и транспортировать кислород.
Ранее получить зрелые эритроциты из индуцированных стволовых клеток удавалось только в 40% случаев. Исследователи надеются, что использование CXCL12 сильно повысит эффективность этого процесса и позволит производить редкие группы крови.
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Мечты помогают лучше учиться
Считается, что отвлечение на мечты мешает сосредоточиться и только вредит обучению. Однако новое исследование учёных из Университета Этвёша Лоранда (Венгрия) показывает обратное. Работа опубликована в The Journal of Neuroscience.
В исследовании молодые добровольцы выполняли простые задачи на обучение. В это время их мозговую активность отслеживали с помощью электроэнцефалографии. Часть участников периодически отвлекалась на другие размышления, другие же постоянно были сосредоточены.
Учёные выяснили, что «мечтающие» участники выполнили задачи с таким же успехом, как и другие добровольцы. Руководитель исследования Петер Симор отмечает, что такой эффект связан с активацией другого типа обучения. Когда человек отвлекается, это не значит, что он забывает про задачу и попросту теряет время. Мозг продолжает перерабатывать информацию в фоновом режиме. В некоторых случаях этот процесс эффективнее, чем полное погружение в задачу.
Вирус герпеса использовали для лечения рака кожи
Учёные показали, что вирус герпеса, который обычно вызывает простуду на губах, может стать оружием против рака кожи. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Oncology.
В клиническом испытании приняли участие 140 человек с меланомой, которая не поддаётся стандартному лечению. Пациентам вводили модифицированный вирус герпеса RP1 прямо в опухоли, а также препарат ниволумаб для стимуляции иммунной системы. В результате у каждого шестого опухоли полностью исчезли, а у трети — уменьшились как минимум на 30%. Примечательно, что вирус активировал иммунные клетки, которые уничтожали даже те опухоли, куда RP1 не вводили напрямую.
Новый метод оказался безопасным для пациентов. Сейчас уже стартовало масштабное исследование третьей фазы с участием более 400 человек, которое подтвердит (как считают учёные) эффективность терапии.
Главное
Исследования показали, что даже после похудения иммунная система хранит «память» об ожирении, из-за чего вес может возвращаться. Общение с собаками или кошками защищает мозг от возрастных изменений, снижая риск деменции. Учёные из Венгрии доказали, что мечты повышают эффективность обучения. На этой неделе учёные сделали рывок в области лечения рака кожи и создания искусственной крови.
Важные исследования
- Избирательное ремоделирование жировой ткани при ожирении и снижении веса — о том, что похудение может обращать вспять процессы клеточного старения, но иммунные клетки остаются частично активированными, что может способствовать возврату веса.
- Домашние питомцы и когнитивные функции у пожилых людей — о том, что владение собаками и кошками связано с более медленным снижением памяти и исполнительных функций у людей старше 50 лет.
- Внутриклеточная и ядерная сигнальная активность CXCR4 способствует дифференцировке эритробластов — о том, что CXCL12-CXCR4 сигнализация в костном мозге стимулирует созревание эритробластов и образование эритроцитов.
- Отвлечение во время обучения связано с усилением периодической ЭЭГ-активности и лучшим извлечением скрытых вероятностных закономерностей — о том, что спонтанные отвлечённые мысли способствуют неявному обучению и помогают выявлять скрытые вероятностные паттерны.
- RP1 в комбинации с ниволумабом при меланоме — о применении онколитической иммунотерапии на основе вируса герпеса в сочетании с ниволумабом у пациентов с меланомой.