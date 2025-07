Учёные определили максимальную температуру для человека

Эксперимент, проведённый в Отделе исследований физиологии человека и окружающей среды Университета Оттавы, показал: пределы терморегуляции человека — способности поддерживать стабильную температуру тела в условиях экстремальной жары — ниже, чем считалось ранее.

© bymuratdeniz/iStock.com

Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные использовали протоколы температурного шага — метод, применяемый для определения пределов терморегуляции человека. Они подвергали 12 добровольцев сочетанию разных температур и влажности, чтобы определить момент, когда терморегуляция становится невыносимой. Верхним пределом стали 42 °C и влажность 57%, что ощущается примерно как 62 °C. В этих условиях температура тела участников продолжала расти, и многие не смогли выдержать 9-часовое воздействие.

«Эти результаты особенно актуальны, так как предполагаемые пределы терморегуляции всё чаще включаются в крупномасштабном моделировании климата, — говорит ведущий автор исследования Роберт Мид. — Они также подчёркивают физиологическую нагрузку, испытываемую при длительном воздействии экстремальной жары, которая становится всё более распространённой в связи с изменением климата».

