Названо лучшее время, чтобы принимать лекарства от давления

Учёные из Китая сравнили утренний и вечерний приём таблеток. Результаты исследования показали: если принимать таблетки вечером, ночное давление снижается сильнее, лучше держится, а ещё улучшает циркадный ритм.

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Работа опубликована в JAMA Network. В мультицентровом рандомизированном исследовании приняли участие 720 человек с гипертензией. Они принимали комбинацию олмесартана и амлодипина на протяжении 12 недель. Участников поделили на две группы: тех, кто принимал таблетки в промежуток с 6 до 10 часов утра и с 6 до 10 часов вечера. По сравнению с дневной группой в ночной систолическое (верхнее) давление снижалось на 3 мм рт. ст. больше, а диастолическое (нижнее) — на 1,4 мм рт. ст.

Исследователи заключили, что приём препаратов перед сном обеспечивает лучший контроль ночного артериального давления и улучшает циркадный ритм, при этом не снижает эффективность воздействия на среднее дневное или суточное артериальное давление и не увеличивает риск ночной гипотонии.

При лечении гипертонической болезни главная цель — удерживать давление в норме, чтобы избежать осложнений, инфарктов и инсультов, сердечной и почечной недостаточности. Целевым давлением при гипертонической болезни считается 140/90.

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