Россиян предупредили: без этих справок и прививок отпуск сорвётся

Если вы принимаете лекарства или собираетесь в страну с экзотическими инфекциями, стоит заранее проверить, можно ли провозить препараты через границу и нужна ли прививка. Разобрались, какие лекарства нельзя вывозить без рецепта, как подготовить документы и какие вакцины помогут обезопасить себя на отдыхе.

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Какие лекарства можно провозить без рецепта

Лекарства, не содержащие наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых компонентов, можно свободно брать с собой в поездку. Это, например, обезболивающие (ибупрофен), препараты от аллергии (лоратадин), средства от боли в животе или диареи. Такие препараты разрешены к перевозке для личного использования. Чтобы избежать лишних вопросов, желательно не брать с собой слишком большое количество упаковок.

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Какие лекарства нужно декларировать

Если препарат содержит вещества, которые в России отнесены к наркотическим, психотропным, их прекурсорам, а также к сильнодействующим или ядовитым, его нельзя провозить через границу без соответствующих документов. К таким лекарствам относят сильные обезболивающие (например, с трамадолом), снотворные, некоторые противоэпилептические и противоопухолевые средства. Они обязательно подлежат декларированию.

Нужно иметь при себе:

медицинское заключение или выписку, в которой указаны диагноз, фамилия пациента, название препарата и необходимое количество с подписью и печатью врача;

заверенную копию рецепта;

чек на покупку.

Как ввозить лекарства в другие страны

Даже если лекарство можно свободно вывозить из России, это не значит, что его разрешено ввозить в страну назначения. У каждого государства свой перечень запрещённых или ограниченных к ввозу препаратов. Иногда туда попадают средства, которые в России считают безрецептурными.

Например, в составе корвалола есть фенобарбитал — вещество, которое во многих странах отнесено к категории контролируемых. В Таиланде, Турции и странах ЕС для ввоза таких препаратов нужны не только медицинские документы, но и специальное разрешение, которое нужно оформить через органы здравоохранения страны назначения.

Перед поездкой важно заранее:

проверить правила ввоза лекарств на сайте Консульского информационного портала;

выяснить, нужны ли документы на препарат и в каком объёме его можно ввозить;

узнать, нужно ли разрешение от Минздрава страны назначения (например, как в Таиланде).

Зачем делать прививки перед поездкой

Некоторые инфекции передаются ещё до появления симптомов, а значит, человек может заразить окружающих, не подозревая об этом.

Минимальный набор прививок для взрослых:

гепатит B — курс из трёх доз, защищает от вируса, передающегося через кровь, слизистые и половые контакты;

— курс из трёх доз, защищает от вируса, передающегося через кровь, слизистые и половые контакты; дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет;

— ревакцинация каждые 10 лет; коклюш — хотя бы одна доза в зрелом возрасте, особенно при контакте с младенцами;

— хотя бы одна доза в зрелом возрасте, особенно при контакте с младенцами; корь, краснуха, паротит — полная схема включает две дозы;

— полная схема включает две дозы; грипп — ежегодно, особенно в сезон с октября по апрель;

— ежегодно, особенно в сезон с октября по апрель; ветряная оспа — если человек не болел в детстве.

Эти вакцины входят в национальный календарь прививок России, а также рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как базовые перед поездками. Даже если цель поездки — пляжный отдых, контакт с инфекцией возможен в любом общественном месте.

Какие прививки нужны для поездок по России

Даже при путешествии внутри страны стоит заранее уточнить эпидемиологическую обстановку в регионе, особенно если поездка запланирована в лесные, сельские или горные районы.

Клещевой энцефалит

Это вирусное заболевание поражает центральную нервную систему. Риск возникает после укуса заражённого клеща, который может обитать не только в лесу, но и в городских парках. Особенно опасны регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и Ленинградской области.

Схема вакцинации:

стандартно — две дозы с интервалом 1–7 месяцев (лучше делать осенью или зимой);

экстренно — с интервалом в 14 дней (если поездка уже близко);

иммунитет формируется через 2 недели после второй дозы.

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Гепатит A

Инфекция передаётся через загрязнённую воду, еду и немытые руки. Чаще всего встречается в южных регионах, где затруднено соблюдение санитарных норм. Особенно актуальна вакцинация при проживании в кемпингах, поездках на природу.

Схема вакцинации:

две дозы с интервалом 6 месяцев;

после полного курса иммунитет формируется примерно на 25 лет.

Какие прививки нужны при поездках за границу

Список необходимых прививок зависит от страны, длительности поездки, условий проживания и местных эпидемиологических рисков. Уточнить актуальные рекомендации можно на сайте CDC — достаточно выбрать страну, и появится список вакцин, которые рекомендуют для въезда.

Среди прививок, которые чаще всего требуются:

брюшной тиф;

менингококковая инфекция;

жёлтая лихорадка;

бешенство.

Важно: в некоторых странах без сертификата о прививке не выдадут визу или могут отказать во въезде.

Часть прививок перед поездкой можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства, если они входят в национальный календарь. Прививки, не входящие в календарь, например от брюшного тифа, жёлтой лихорадки или менингококковой инфекции, делают платно в коммерческих клиниках.

Когда нужно делать прививку

Прививки стоит планировать заранее:

После вакцинации защита от инфекции формируется не сразу — организму нужно время, чтобы выработать иммунный ответ. В среднем на это уходит от 10 дней до 4 недель, в зависимости от конкретной вакцины.

в зависимости от конкретной вакцины. Некоторые прививки делают в несколько этапов, например от гепатита B или клещевого энцефалита. Если до поездки осталось мало времени, желательно успеть хотя бы первую и вторую дозу.

например от гепатита B или клещевого энцефалита. Если до поездки осталось мало времени, желательно успеть хотя бы первую и вторую дозу. После прививки возможны реакции: температура, слабость, болезненность в месте укола. Поэтому лучше не откладывать вакцинацию на последний момент и провести её хотя бы за 2 недели до выезда.

Если времени в запасе нет, привиться всё равно имеет смысл. Даже одна доза может дать частичную защиту, а риск заражения в поездке всегда выше, чем дома.

Главное

Перед поездкой важно подумать о здоровье. Если вы принимаете лекарства, заранее уточните, можно ли провозить их через границу и какие документы для этого нужны. А если планируете отдых в другой стране или регионе с повышенным риском инфекций, не забудьте про прививки. Одни можно сделать бесплатно, другие — только в частных клиниках. Главное, не откладывать: правильно оформленные препараты и вовремя проведённая вакцинация помогут избежать проблем на границе и сделать отпуск спокойным и безопасным.

Важные исследования: