Почему кристаллы, водород и ионизирующие кружки не улучшают воду

Вокруг обычной питьевой воды существует целый рынок устройств, которые обещают превратить её в эликсир: зарядить энергией, очистить от вредных примесей и даже структурировать на молекулярном уровне. Разобрались, что это за приспособления и имеет ли смысл тратить на них деньги.

© Freepik

Серебряный ионизатор для воды

Цена на маркетплейсе от 1500 до 12 000 рублей.

Это изделие в виде подвески или стержня из серебра, которое кладут в кувшин или бутылку, чтобы обогащать воду ионами этого металла, уничтожать бактерии и придавать ей особые целебные свойства. Производители утверждают, что такой ионизатор способен заменить кипячение или фильтрацию. Действительно, есть исследования, подтверждающие антимикробные свойства серебра, но они относятся к наночастицам (размером от ~1 до 100 нанометров) в составе специальных фильтров и покрытий.

Почему это не работает:

Без электролиза (электрического тока для разложения вещества в растворе) серебро почти не растворяется. Сам по себе серебряный предмет в воде выделяет мизерное количество ионов (в тысячи раз меньше, чем нужно для дезинфекции). Эффективная ионизация требует тока и контроля концентрации.

(электрического тока для разложения вещества в растворе) серебро почти Сам по себе серебряный предмет в воде выделяет (в тысячи раз меньше, чем нужно для дезинфекции). Эффективная ионизация и контроля концентрации. Научных доказательств пользы нет. Нет качественных исследований, подтверждающих, что такие устройства улучшают свойства питьевой воды, здоровье или продлевают жизнь. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать серебро как единственный метод очистки.

© Wirestock/iStock.com

Горный хрусталь, кварц и другие кристаллы для очистки воды

Цена от 250 до 1500 рублей.

Это изделие — кристаллы или камни (например, горный хрусталь, кварц, шунгит), которые помещают в ёмкость с водой, чтобы якобы «очищать», «структурировать» или «наполнять энергией». Производители и сторонники утверждают, что такие кристаллы способны улучшить вкус, придать воде целебные свойства и даже менять её молекулярную структуру.

Почему это не работает:

Научных доказательств существования долговременной «структуры воды» в бытовых условиях нет. Идеи о том, что кристалл способен перестраивать молекулы или «информировать» воду, основаны на псевдонаучных концепциях и не подтверждаются физикой и химией.

и физикой и химией. Не происходит значимой очистки. Горный хрусталь и кварц в воде не могут обеззараживать или удалять загрязнения. Это просто силикатные минералы, химически инертные в холодной воде. Они не уничтожают бактерии, не связывают тяжёлые металлы и не заменяют фильтрацию.

Горный хрусталь и кварц в воде не могут обеззараживать или удалять загрязнения. Это просто силикатные минералы, химически инертные в холодной воде. Они не уничтожают бактерии, не связывают тяжёлые металлы и не заменяют фильтрацию. Риск загрязнения при неправильном применении. Если кристаллы плохо промыты или хранятся в антисанитарных условиях, они могут стать источником бактериального загрязнения. Особенно это важно при длительном нахождении камней в воде без кипячения.

при неправильном применении. Если кристаллы плохо промыты или хранятся в антисанитарных условиях, они источником бактериального Особенно это важно при длительном нахождении камней в воде без кипячения. Отсутствие доказательств пользы. Нет качественных исследований, которые показали бы, что употребление воды с кристаллами влияет на здоровье, самочувствие или «энергетику». Авторитетные организации (Всемирная организация здравоохранения, Роспотребнадзор) не рекомендуют использовать методы без научного обоснования для очистки или «оздоровления» воды.

Чашка или кувшин для ионизированной водородом воды

Цена от 1500 за кружку до 50 000 рублей за кувшин.

Это изделие — чашка или бутылка со встроенными электродами, минерализующими картриджами или мембранами, которые «обогащают воду водородом», делают её антиоксидантной и придают целебные свойства. Производители утверждают, что регулярное употребление такой воды якобы защищает от старения, нормализует обмен веществ и предотвращает болезни.

Почему это не работает:

Недостаточная концентрация водорода. Большинство портативных устройств выделяют очень малое количество молекулярного водорода, которое быстро улетучивается при контакте с воздухом. Даже если водород образуется, в реальных условиях его концентрация в воде обычно в десятки раз ниже, чем в экспериментах, на которые ссылаются продавцы. Водород — это летучий газ. Он быстро покидает воду при хранении и наливании. Идея, что вода надолго «запоминает» или сохраняет водородные свойства, не имеет научного обоснования.

Большинство портативных устройств выделяют очень малое количество молекулярного водорода, которое быстро улетучивается при контакте с воздухом. Даже если водород образуется, в реальных условиях его чем в экспериментах, на которые ссылаются продавцы. Он быстро покидает воду при хранении и наливании. Идея, что вода надолго «запоминает» или сохраняет водородные свойства, Не доказана польза для здоровья. Пока нет качественных клинических исследований, которые бы подтвердили, что употребление воды с растворённым водородом оказывает значимый антиоксидантный или лечебный эффект у здоровых людей. Большинство рекламируемых эффектов основано на небольших лабораторных экспериментах.

Пока нет качественных клинических исследований, которые бы подтвердили, что употребление воды с растворённым водородом оказывает значимый антиоксидантный или лечебный эффект у здоровых людей. Большинство рекламируемых эффектов Не заменяет очистку и дезинфекцию. Водородная чашка не очищает воду от бактерий, вирусов, тяжёлых металлов или химических загрязнителей. Использование такой чашки вместо сертифицированных фильтров или кипячения может быть небезопасным.

© Jian Fan/iStock.com

Бутылка с минеральными шариками для очистки и минерализации воды

Цена от 600 за минеральные шарики до 6000 рублей за бутылку.

Это изделие — бутылка с наполнителем из минеральных или керамических шариков (например, турмалин, шунгит, цеолит, кварц). Производители утверждают, что они насыщают воду микроэлементами, изменяют её pH, структурируют молекулы и придают целебные свойства.

Почему это не работает:

Не происходит значимой очистки. Большинство минеральных наполнителей слабо впитывают загрязнения. Чтобы связывать тяжёлые металлы или удалять бактерии, нужны сертифицированные фильтры с контролем срока службы и подтверждённой эффективностью. Простое нахождение шариков в воде почти не влияет на содержание вредных веществ. В одном из исследований было установлено, что шунгитовая вода с содержанием углерода обладает слабой антибактериальной активностью и не уничтожает все виды бактерий.

Большинство минеральных наполнителей слабо впитывают загрязнения. Чтобы связывать тяжёлые металлы или удалять бактерии, нужны сертифицированные фильтры с контролем срока службы и подтверждённой эффективностью. Простое на содержание вредных веществ. В одном из исследований было установлено, что шунгитовая вода с содержанием углерода обладает и не уничтожает все виды бактерий. Нет надёжного контроля состава. Концентрация выделяемых минералов и ионов зависит от состава наполнителя, времени контакта и температуры воды. В бытовых условиях невозможно проверить, сколько веществ реально попадает в воду и безопасно ли их регулярное употребление.

Откуда берутся положительные отзывы

Положительное восприятие таких устройств может быть связано с эффектом плацебо — явлением, при котором вера в полезные свойства воды вызывает субъективное улучшение самочувствия или вкуса. Это не означает, что вода действительно меняет свои свойства, но объясняет, почему у некоторых людей может возникать ощущение, что она стала «мягче» или «живее».

Главное

На рынке существует множество устройств — серебряные ионизаторы, кристаллы (горный хрусталь, кварц), чашки для обогащения водородом, бутылки с минеральными шариками, — которые обещают улучшить качество питьевой воды, сделав её целебной, структурированной или антиоксидантной. Однако без электролиза серебро почти не растворяется, выделяя слишком мало ионов для дезинфекции. Кристаллы и минералы химически инертны в воде, не очищают и не структурируют её молекулы, а неправильное использование может привести к бактериальному загрязнению. Чашки с водородом выделяют недостаточное количество водорода, который быстро улетучивается, и не имеют доказанной пользы для здоровья. Минеральные шарики не обеспечивают значимой очистки и не гарантируют безопасность из-за отсутствия контроля состава. Положительные отзывы чаще всего связаны с эффектом плацебо — субъективным восприятием улучшения вкуса и самочувствия, — а не с реальными изменениями качества воды. Такие устройства не заменяют проверенные методы очистки и фильтрации.

Важные исследования