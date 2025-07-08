Учёные нашли новый способ снизить тягу к алкоголю

Препараты на основе GLP-1, семаглутид и лираглутид, известны как эффективные средства для снижения веса. Но сейчас исследователи замечают: у некоторых пациентов вместе с аппетитом снижается и тяга к спиртному. Разобрались, как действуют препараты на основе GLP-1 и действительно ли они помогают пить меньше.

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Как алкоголь влияет на мозг

Национальный институт по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом США напоминает, что спиртное активирует так называемую систему вознаграждения — область, отвечающую за удовольствие и мотивацию. После употребления в мозге повышается уровень дофамина — гормона, связанного с чувством удовлетворения. Появляется расслабленность и кратковременная эйфория, эти ощущения формируют желание повторить этот опыт.

При регулярном приёме мозг адаптируется. Чтобы достичь прежнего эффекта, нужна всё большая доза — формируется толерантность. Постепенно система вознаграждения теряет чувствительность и удовольствие становится слабее. Одновременно снижается активность префронтальной коры — зоны, отвечающей за самоконтроль, принятие решений и планирование. Управление переходит к более примитивным структурам, которые формируют автоматические привычки. Отказ от алкоголя становится всё труднее, даже если последствия очевидны.

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Так формируется зависимость. Это заболевание, при котором теряется контроль над поведением. В таких случаях необходима профессиональная помощь — усилий воли уже недостаточно.

«Доктор, я алкоголик?» Можно ли выпивать без вреда для здоровьяКак действуют препараты GLP-1

Они имитируют действие гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике после еды. Он помогает контролировать уровень сахара в крови и влияет на чувство насыщения. Гормон замедляет опорожнение желудка, за счёт чего глюкоза поступает в кровь медленнее, и активирует участки мозга, отвечающие за контроль аппетита. В результате человек ест меньше и дольше не чувствует голода. Поэтому препараты GLP-1 оказались эффективны не только при диабете, но и при ожирении.

Поскольку эти препараты влияют на центры голода и насыщения, а также на систему вознаграждения в мозге, учёные предположили: возможно, они снижают тягу не только к еде, но и к другим формам удовольствия, в том числе к алкоголю. Сейчас эту гипотезу активно изучают.

Что показывают исследования

Первоначально влияние препаратов GLP-1 на потребление алкоголя изучали на животных. В одном из таких экспериментов семаглутид снижал выработку дофамина в ответ на приём алкоголя. Это могло ослаблять чувство удовольствия. У крыс, которым вводили препарат, потребление спиртного было ниже, чем в контрольной группе.

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Позже начали появляться данные и о действии этих препаратов на людей. В одном из исследований, представленном на Европейском конгрессе по ожирению, участвовали 262 человека с избыточным весом или ожирением, которым назначили лираглутид или семаглутид для снижения веса. Их разделили на три группы по уровню потребления алкоголя до начала терапии: совсем не употребляющие, пьющие редко (менее 10 единиц в неделю) и регулярно употребляющие (более 10 единиц). За четыре месяца приёма препаратов ни в одной из групп не было зафиксировано увеличения потребления алкоголя.

Общий уровень употребления среди всех участников снизился почти на 62% — с 11,3 до 4,3 единицы в неделю. У тех, кто пил регулярно, сокращение оказалось ещё более заметным: с 23,2 до 7,8 единицы — на 68 %. По оценке исследователей, такой результат сопоставим с эффектом от налмефена — препарата от алкогольной зависимости.

Исследование проводили в условиях клинической практики, а данные о потреблении алкоголя собирали со слов пациентов. Хотя у такого подхода есть ограничения, он даёт первые представления о возможном дополнительном эффекте препаратов GLP-1.

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В другом исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry, приняли участие 48 взрослых с алкогольной зависимостью. Половине из них назначили еженедельные инъекции семаглутида, остальные получали плацебо. Участники не пытались сознательно сократить потребление, но те, кто получал препарат, выпивали меньше за один раз и чувствовали меньшую тягу к спиртному. Частота употребления осталась прежней, но общее количество алкоголя за один приём было заметно ниже.

Все эти данные позволяют предположить, что препараты GLP-1 могут снижать тягу к алкоголю. Но для окончательных выводов нужны более крупные и длительные исследования.

Главное

Препараты на основе GLP-1 (семаглутид и лираглутид) могут снижать интерес к алкоголю, это подтверждают первые исследования. Участники начинали пить меньше, даже не ставя перед собой такой цели. Учёные предполагают, что препараты влияют на систему вознаграждения в мозге, ослабляя удовольствие от спиртного. Но этих данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать препараты GLP-1 для лечения зависимости. Большинство исследований были небольшими и длились всего несколько месяцев. Точные механизмы действия также остаются неясными. Если препарат уже назначен по медицинским показаниям, снижение тяги к спиртному может быть приятным бонусом. Но тем, кто столкнулся с зависимостью, важно обратиться за доказанной помощью.

Важные исследования