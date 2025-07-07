Сколько стоит приём у кардиолога — и как сэкономить без вреда для здоровья

Забота о сердце — важный элемент здоровой жизни. С возрастом визит к кардиологу становится не прихотью, а необходимостью — особенно при скрытых симптомах или наследственной предрасположенности. Рассказываем, сколько стоит приём и к каким расходам стоит быть готовым.

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Регулярные визиты к кардиологу помогают вовремя выявлять проблемы с сердцем и сосудами, которые могут долго развиваться без явных симптомов. Профилактический осмотр снижает риск инфарктов и инсультов, особенно при наследственной предрасположенности или хронических заболеваниях. Врач подберёт обследования, даст рекомендации по образу жизни и при необходимости назначит лечение. Даже если вы чувствуете себя хорошо, профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение запущенных проблем.

Если заболевания уже есть, регулярные визиты к кардиологу становятся рутиной и основой долгосрочных отношений с врачом. Специалист будет контролировать динамику вашего состояния и корректировать лечение по мере необходимости.

Когда рекомендуется посетить кардиолога

Визиты к кардиологу показаны в случаях:

Если есть жалобы на боли в груди, одышку, сердцебиение или сильную утомляемость.

на боли в груди, одышку, сердцебиение или сильную утомляемость. При повышенном артериальном давлении или подозрении на гипертензию.

или подозрении на гипертензию. Если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркты, инсульты, аритмии.

сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркты, инсульты, аритмии. Если есть хронические заболевания — сахарный диабет, ожирение, повышенный холестерин.

— сахарный диабет, ожирение, повышенный холестерин. Для контроля и коррекции уже диагностированных сердечных заболеваний.

уже диагностированных сердечных заболеваний. После перенесённых инфарктов, инсультов или операций на сердце.

инсультов или операций на сердце. В профилактических целях при возрасте от 40–45 лет и старше, даже если жалоб нет.

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Сколько стоит приём

В Москве приём кардиолога в частных клиниках в 2025 году стоит примерно:

Первичный приём:

от ~2 000 ₽ в семейных/сетевых клиниках,

в семейных/сетевых клиниках, до ~3 500 ₽ в клиниках среднего сегмента,

в клиниках среднего сегмента, эксперт-уровень — 4 000–6 500 ₽ и дороже.

Повторный приём обычно дешевле: ~1 800–3 000 ₽ в зависимости от квалификации врача.

Выезд врача на дом стоит дороже — 5 000–6 000 ₽ и выше.

Стоимость приёма кардиолога в регионах России обычно ниже, чем в Москве, и зависит от города и клиники. В среднем:

Первичный приём в крупных региональных центрах стоит около 1 000–2 500 ₽.

В небольших городах цена может быть ниже — от 800 до 1 500 ₽.

Повторный приём обычно обходится дешевле — примерно 700–1 500 ₽.

Дополнительные расходы

На приёме кардиолог обычно назначает ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование, анализ крови на холестерин, сахар и другие показатели.

ЭКГ — проверяет ритм и работу сердца, помогает найти нарушения.

— проверяет ритм и работу сердца, помогает найти нарушения. УЗИ сердца — показывает состояние сердечных клапанов и работу камер.

— показывает состояние сердечных клапанов и работу камер. Холтеровское мониторирование — записывает работу сердца в течение суток, чтобы увидеть редкие сбои.

— записывает работу сердца в течение суток, чтобы увидеть редкие сбои. Анализ крови на холестерин — измеряет уровень плохого холестерина (ЛПНП), который могут сужать сосуды.

— измеряет уровень плохого холестерина (ЛПНП), который могут сужать сосуды. Анализ крови на сахар — выявляет диабет, который повышает нагрузку на сердце.

Эти услуги оплачиваются отдельно, но необходимы для того, чтобы составить полную и объективную картину состояния сердца и сосудов. Такой подход помогает врачу правильно поставить диагноз и подобрать эффективное лечение.

Средняя стоимость основных исследований в Москве примерно такая:

ЭКГ — от 700 до 1 200 ₽,

УЗИ сердца — 2 000–4 000 ₽,

холтеровское мониторирование — 3 000–5 500 ₽,

анализ крови на холестерин — 500–1 000 ₽,

анализ на сахар — 300–700 ₽.

В регионах цены обычно ниже:

ЭКГ стоит около 400–900 ₽,

УЗИ сердца — 1 200–2 500 ₽,

холтер — 2 000–4 000 ₽,

анализы на холестерин и сахар — примерно 200–700 ₽.

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Как сэкономить без потери качества

Чтобы не переплачивать, воспользуйтесь телемедициной — многие вопросы можно решить дистанционно. Онлайн-консультации особенно удобны, если все анализы уже сданы: врач оценит результаты, скорректирует лечение и ответит на вопросы в комфортном формате.

Например, на платформе СберЗдоровье можно выбрать специалиста, записаться на онлайн-приём и получить рекомендации, не выходя из дома. А с подпиской СберПрайм такая консультация обойдется на 25% дешевле. Дополнительно подписка даёт скидки на лабораторные исследования и кешбэк — удобно и выгодно, если вы проходите комплексную диагностику.

Такой подход помогает не откладывать важные визиты к врачу и при этом экономить — без компромиссов для здоровья.

Кроме телемедицины есть и другие способы сэкономить на приёме у кардиолога и обследованиях:

Ищите акции и пакетные предложения в частных клиниках — обычно можно получить скидки на комплекс обследований.

и пакетные предложения в частных клиниках — обычно можно получить скидки на комплекс обследований. Обязательно уточняйте стоимость всех процедур заранее, чтобы избежать неожиданных расходов.

всех процедур заранее, чтобы избежать неожиданных расходов. Некоторые лаборатории и диагностические центры предлагают анализы по сниженным ценам при заказе онлайн.

Главное

Приём кардиолога стоит от 2 000 ₽ в Москве и от 800 ₽ в регионах. Дополнительно оплачиваются обследования (ЭКГ, УЗИ, холтер, анализы). Чтобы сэкономить, используйте акции и комплексные программы. Повторные консультации по результатам обследований можно пройти с помощью телемедицины.

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