Россиянам рассказали, что поможет дожить до 110 лет
Активное долголетие возможно, если вы знаете особенности своего организма, слабые месте и работаете над ними.
Из нового видео «Открытой клиники» вы узнаете о «Протоколе долголетия», который помогает оценить биологический возраст, скорость старения, риски и предлагает персональный план действий по сохранению здоровья. Он включает анализ всех систем организма, от сердечно-сосудистой до нервной, глубокий генетический анализ для выявления предрасположенностей, рисков и персонализированных рекомендаций и работу с врачом, который поможет применить все эти данные с пользой.
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