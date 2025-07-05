10-минутная прогулка после еды спасёт от диабета

Учёные выявили в сперме микропластик и создали ручку, с помощью которой можно обнаружить ранние признаки болезни Паркинсона, а ещё узнали, как алкоголь влияет на мужчин и женщин. Разобрались в открытиях недели.

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Короткая прогулка сразу после еды нормализует сахар

Исследователи из Азиатско-Тихоокеанского Университета Рицумейкан (Япония) показали, что короткая прогулка сразу после еды снижает уровень сахара. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследование проводили с участием добровольцев, на которых протестировали три режима активности после приёма глюкозы:

покой,

10-минутная прогулка сразу после приёма глюкозы,

30-минутная прогулка через 30 минут после приёма глюкозы.

Как и ожидалось, оба варианта прогулки снижали уровень сахара лучше, чем пребывание в покое. Но учёных удивило, что короткая (10-минутная) прогулка сразу после еды оказалась самой эффективной.

Исследователи также отметили, что участники легче и охотнее гуляли 10 минут сразу после еды, нежели полчаса через 30 минут после. Авторы исследования рекомендуют взять на заметку этот способ поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови.

Важно! В исследовании принимали участие молодые здоровые люди. В будущем эта группа учёных планирует повторить эксперимент с участием и пожилых людей, а также пациентов с метаболическими нарушениями (например, предиабетом, диабетом 2-го типа).

Алкоголь по-разному влияет на принятие решений у женщин и мужчин

К такому выводу пришли учёные из Техасского университета в Эль-Пасо. Работа опубликована в журнале Alcohol and Alcoholism.

Эксперимент проводили на животных. Самцам и самкам лабораторных крыс сначала предлагали сладкие напитки без алкоголя, фиксируя их предпочтения. Затем животным стали давать растворы с разной концентрацией алкоголя. Оказалось, что под воздействием спиртного самцы отказывались от сладких напитков в пользу креплёных. У самок же на фоне опьянения предпочтения почти не менялись.

Более того, у самцов некоторые изменения в поведении сохранялись до двух месяцев после эксперимента. Это указывает на возможный долговременный эффект от алкоголя. По словам авторов, эти результаты помогают понять, почему спиртное может по-разному влиять на рискованное поведение мужчин и женщин. Эта информация должна помочь врачам при разработке программ профилактики и лечения зависимостей.

Цельнозерновые продукты помогут снизить давление

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Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Метаанализ девяти когортных исследований с участием более 182 тысяч человек показал, что у людей, которые ели больше цельнозерновых продуктов, риск гипертензии был на 26% ниже по сравнению с теми, кто ел их мало. При этом каждые дополнительные 90 г в день (это, например, три ломтика хлеба или порция каши) дополнительно снижали риск на 14%.

Примечательно, что между употреблением переработанных зерновых продуктов (например, белого хлеба, шлифованного риса) и риском высокого давления связи не нашли. То есть употребление белого хлеба (вместо цельнозернового) не увеличивает риск заболеть.

Учёные отмечают, что положительный эффект связан с клетчаткой и антиоксидантами, которые положительно влияют на работу сосудов.

Умная ручка выявила ранние признаки болезни Паркинсона по почерку

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали диагностическую ручку, которая может распознавать малейшие двигательные нарушения. Работа опубликована в Nature Chemical Engineering.

Ручка оснащена мягким наконечником и чернилами с магнитными частицами. При движении по поверхности или в воздухе устройство фиксирует мельчайшие моторные колебания, преобразуя их в цифровые сигналы. Эти данные анализирует нейросеть, обученная распознавать характерные для Паркинсона паттерны движений.

В пилотном исследовании с участием 16 человек, трое из которых страдали болезнью Паркинсона, алгоритм распознал пациентов с точностью более 96%. Это особенно важно, поскольку к моменту появления заметных симптомов (дрожи, скованности) у человека уже погибает более половины нейронов, производящих дофамин.

По словам руководителя проекта профессора Джун Чена, новая технология позволяет выявить заболевание на ранней стадии. К тому же это доступная диагностика — врачу достаточно попросить пациента написать пару предложений.

Впервые микропластик обнаружили в мужских и женских половых жидкостях

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Учёные нашли микропластик в семенной жидкости мужчин и фолликулярной жидкости женщин (в которой созревают яйцеклетки). Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction.

Специалисты проанализировали образцы фолликулярной жидкости 25 женщин и семенной жидкости 18 мужчин. Все добровольцы были донорами и пациентами клиники репродуктивного здоровья в Испании. С помощью инфракрасной лазерной микроскопии учёные выявили частицы микропластика.

Более чем в половине образцов фолликулярной жидкости нашли полиамид, полиэтилен и полиуретан, а почти в трети — ПЭТ-пластик и тефлон. В семенной жидкости микропластик встречался реже — менее чем в 30% образцов (кроме тефлона, который обнаружили в 56% проб).

Учёные предполагают, что такая разница может свидетельствовать о большей уязвимости женской репродуктивной системы к воздействию микропластика. Попадание частиц в половые жидкости нарушает созревание яйцеклеток и сперматозоидов, что увеличивает риск бесплодия.

Главное

Короткая прогулка сразу после еды оказалась эффективным способом снизить уровень сахара, а цельнозерновые продукты — снизить риск артериальной гипертензии. Исследования также показали, что алкоголь по-разному влияет на принятие решений у мужчин и женщин.

На этой неделе впервые микропластик был обнаружен в половых жидкостях. Учёные уверяют, что это способствует бесплодию. Из хороших новостей — разработана умная ручка, которая выявляет ранние признаки болезни Паркинсона по почерку.

Важные исследования

Положительное влияние 10-минутной прогулки сразу после приёма глюкозы — о том, что короткая прогулка сразу после еды снижает уровень сахара эффективнее, чем прогулка через 30 минут после приёма пищи.

Влияние алкоголя на принятие решений у грызунов — о том, как алкоголь меняет пищевые предпочтения у самцов.

Потребление цельных злаков и риск гипертензии — о том, что высокий уровень потребления цельнозерновых продуктов связан со снижением риска гипертонии на 22%.

Анализ почерка для диагностики болезни Паркинсона — о создании диагностической ручки с магнитоэластичным наконечником и феррожидкостными чернилами, которая фиксирует движения письма и позволяет распознавать болезнь Паркинсона.

Микропластик в фолликулярной и семенной жидкости человека — о выявлении различных типов микропластика (PA, PTFE, PE и др.) в репродуктивных системах мужчин и женщин.