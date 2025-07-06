Спорт вместо таблеток: как упражнения помогают телу и разуму

Физическая активность — обязательное условие для профилактики хронических болезней и общего здоровья. Но видов спорта много, и у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Разобрались, какие упражнения самые полезные и как выбрать тренировки для тела и души.

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Зачем нужно заниматься спортом

Международные сообщества врачей и ВОЗ рекомендуют заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю. Столько нужно, чтобы снизить риск артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа и ожирения. А ещё спорт помогает улучшить психологическое состояние и наладить социальные связи.

Физическое здоровье

Исследование 2025 года показало: регулярная физическая активность снижает риск заболеваний не только за счёт снижения массы тела, но и через молекулярные процессы.

Во время тренировки увеличивается уровень оксида азота, который расширяет сосуды и снижает давление. За счёт этого уменьшается воспаление и улучшается функция эндотелия — слоя клеток, которые выстилают внутреннюю часть сосудов.

который расширяет сосуды и снижает давление. За счёт этого уменьшается воспаление и улучшается функция эндотелия — слоя клеток, которые выстилают внутреннюю часть сосудов. Физическая активность снижает уровень цитокинов. Это маркер хронического воспаления, которое участвует в развитии атеросклероза и диабета 2-го типа.

Это маркер хронического воспаления, которое участвует в развитии атеросклероза и диабета 2-го типа. Во время упражнения активируются антиоксиданты. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки. Чем лучше они работают, тем меньше последствий оксидативного стресса.

Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки. Чем лучше они работают, тем меньше последствий оксидативного стресса. Упражнения стимулируют образование новых митохондрий — энергетических станций, которые питают клетки, — и повышают их качество. Это улучшает энергетический баланс и контроль за уровнем глюкозы.

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Психологическое состояние

Спорт полезен и для психики. Исследование Кембриджского университета показало: у людей, которые регулярно занимаются спортом, риск развития депрессии на 25% ниже. Авторы подсчитали: если бы взрослые соблюдали рекомендации по физической активности, можно было бы предотвратить 11,5% случаев этого заболевания.

Систематический обзор 2024 года подтвердил, что упражнения запускают сразу несколько механизмов, которые влияют на психоэмоциональное состояние.

Увеличивают выработку эндорфинов, гормонов радости.

гормонов радости. Снижают уровень цитокинов: они запускают процесс воспаления, а он, в свою очередь, связан с депрессией.

они запускают процесс воспаления, а он, в свою очередь, связан с депрессией. Регулируют циркадные ритмы — внутренние биологические часы, по которым человек спит и бодрствует.

А ещё упражнения снижают тревожность и повышают чувство благополучия.

Топ-5 самых полезных видов спорта

Любая физическая активность полезна, будь то ходьба, танцы или настольный теннис. Однако воздействие и результаты могут быть разными. В основном тренировки делят на аэробные и анаэробные, или кардио и силовые.

Во время кардиотренировок (аэробных) растёт потребление кислорода. Расход энергии увеличивается, и в качестве топлива организм начинает использовать жиры и углеводы. Это улучшает работу сердечно-сосудистой системы и повышает выносливость.

При силовых тренировках (анаэробных) мышцы работают почти без участия кислорода. Для энергии используют запасы гликогена (глюкозы в мышцах). Такие упражнения направлены на укрепление мышц и силу.

Ещё есть тренировки на гибкость и нейромоторику, когда тренируют не только тело, но и мозг. Например, решают простые примеры во время отжиманий или жонглируют во время ходьбы. Американский колледж спортивной медицины рекомендует комбинировать разные виды тренировок.

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Плавание

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Большой систематический анализ 2018 года показал: плавание увеличивает кардиореспираторную выносливость, то есть укрепляет и сердце, и лёгкие. Этот эффект достигается за счёт увеличения максимального потребления кислорода во время занятий. Другое исследование 2024 года подтвердило, что плавание снижает процент жира в организме и помогает держать баланс между «плохим» и «хорошим» холестерином.

Главное преимущество плавания — отсутствие ударной нагрузки, поэтому занятия в бассейне подходят практически всем, даже пациентам с артритом, травмами и ожирением, которым трудно бегать или делать упражнения на суше.

Велоспорт

Велоспорт полезен для общего здоровья и сердца. Метаанализ международной группы учёных показал, что езда на велосипеде снижает риск ишемической болезни сердца на 16%, а риск смертности от всех причин — на 21%.

Также велоспорт полезен для мозга. В журнале JAMA Network исследователи из Китая и Австралии опубликовали данные, что риск развития деменции на 19% ниже у тех, кто регулярно ездит на велосипеде.

Бег

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Это классический вариант кардиотренировки. Такая активность сжигает калории и улучшает состав тела. Исследование Амстердамского университета показало: год регулярных тренировок снижает содержание жира в организме на 2,7%.

Бег полезен и для сердца: во время такой нагрузки увеличивается максимальное потребление кислорода и снижаются показатели «плохого» холестерина. Интересно, что быстрая ходьба тоже полезна, но результат виден не так быстро. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ходить хотя бы 150 минут в неделю, или 20 минут в день.

Бег или ходьба: что лучше для сердца и фигуры

А ещё бег поднимает настроение, в науке даже есть термин для этого эффекта — «эйфория бегуна». Исследование с ПЭТ-сканированием мозга бегунов показало: после аэробной нагрузки в лимбической системе и префронтальной коре мозга повышается уровень β-эндорфинов. Это эндогенные опиоиды, которые организм вырабатывает самостоятельно, а не получает извне.

Йога

Это не совсем тренировка, скорее умственно-телесная практика. При регулярных занятиях мышцы и ткани, которые окружают кости и суставы, расслабляются, улучшается кровоток к хрящам. Это повышает гибкость и улучшает здоровье суставов.

Также йогу можно применять как технику расслабления. Метаанализ Мельбурнского университета показал: асаны (позы в йоге) влияют на симпатическую нервную систему, которая контролирует реакцию организма на стресс. Другие исследования тоже подтверждают, что йога повышает психологическое благополучие.

Командные виды спорта

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Это варианты аэробных тренировок, но более разнообразных с точки зрения активности мышц. Метаанализ показал, что футбол и гандбол благотворно влияют на состав тела и уровень липидов, а ещё снижают уровень глюкозы и помогают контролировать артериальное давление.

Во время командных игр повышается потребление кислорода и вентиляция лёгких. Это полезно для сердца и органов дыхания. Недавнее исследование Ольденбургского университета подтвердило, что даже людям после инфаркта полезно играть в футбол для профилактики повторных сердечно-сосудистых катастроф.

Командные виды спорта укрепляют социальные связи и повышают мотивацию: для пропуска командой тренировки отговорку найти сложнее.

А ещё игроки в футбол, волейбол или баскетбол чаще получают позитивную обратную связь, это улучшает их самооценку. Исследование Калифорнийского университета показало: участие в командных играх связано с меньшим количеством проблем с психическим здоровьем, чем участие в индивидуальных видах спорта.

Как выбрать подходящий вид спорта

Выбор зависит от целей, возможностей здоровья и личных предпочтений. Когда нужно похудеть, лучше подойдут аэробные тренировки, например бег, скакалка или футбол, а когда хочется набрать мышечную массу — силовые тренировки.

Необходимость полностью исключить физическую активность — большая редкость в медицине. Даже для пациентов с кардиостимуляторами есть рекомендуемый минимум упражнений. Однако, если есть хронические заболевания или ограничения здоровья, нагрузку желательно подбирать вместе с врачом.

Важно, чтобы тренировки доставляли удовольствие. Не обязательно мучить себя бегом, если не нравится. Можно попробовать другие варианты кардиотренировок: велосипед, танцы, ролики, бокс.

Ещё один критерий выбора — доступность. Мотивация падает, если ради плавания нужно ехать в бассейн на другой конец города. Лучше выбирать секции или фитнес-центры поближе к дому и работе или начать с домашних тренировок.

Главное

Врачи рекомендуют уделять физической активности минимум 150 минут в неделю. Это могут быть кардиотренировки или силовые упражнения, но желательно комбинировать разные виды нагрузок. Бег, плавание и велоспорт повышают выносливость сердца и лёгких. Командные виды спорта помогают налаживать социальные связи и повышают самооценку, это важно для психоэмоционального состояния. Йога помогает расслабиться и повышает гибкость суставов. Нет одного универсального и самого полезного вида спорта — выбор зависит от целей, личных предпочтений и возможностей здоровья.

Важные исследования