Россиянам рассказали, как бороться с храпом и в чём его опасность

Как бороться с храпом: 6 действенных способов
Храп может быть сигналом о серьёзных нарушениях в организме. Разобрались, почему с возрастом он становится сильнее и что можно с этим сделать.
Анатомия храпа
Горло — это сложный участок дыхательных путей, через которые проходит воздух, когда человек дышит. В нём есть несколько важных частей, которые играют ключевую роль в появлении храпа:
- Мягкое нёбо — это часть на верхнем нёбе, которая легко может колебаться.
- Язычок (увула) — маленький придаток, свисающий в задней части горла над корнем языка.
- Мышцы глотки — удерживают дыхательные пути открытыми.
- Язык — во время сна может западать назад.
Когда человек спит, мышцы глотки расслабляются и мягкое нёбо с язычком могут спадать и мешать прохождению воздуха. Из-за этого воздух, проходя через суженное пространство, заставляет ткани колебаться — так и появляется храп.
Иногда храп — временное явление, но, если он возникает регулярно и человек просыпается уставшим и вялым, это может говорить о нарушениях дыхания во сне.
Возраст и храп
С годами ткани горла постепенно меняются:
- мягкое нёбо удлиняется и становится более рыхлым;
- мышцы глотки ослабевают;
- дыхательные пути сужаются и хуже держат форму во время сна.
Когда человек засыпает, эти ослабленные ткани легче провисают и вибрируют при прохождении воздуха.
С возрастом у многих людей появляется склонность к набору лишнего веса. Избыточные жировые отложения, особенно вокруг шеи и верхних дыхательных путей, сужают глотку. Лишняя ткань в этой области значительно увеличивает риск храпа и обструктивного апноэ сна, особенно если окружность шеи превышает 43 см у мужчин и 40,5 см у женщин.
У женщин в период после менопаузы уровень эстрогена и прогестерона заметно снижается. Эти гормоны участвуют в регуляции тонуса мышц дыхательных путей. Исследования показывают, что женщины среднего возраста с низким уровнем эстрогена и прогестерона чаще храпят и жалуются на симптомы обструктивного апноэ сна.
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Что ещё вызывает храп
Основные причины храпа, помимо возраста и избыточного веса:
- Анатомические особенности. Удлинённое мягкое нёбо или большой язычок, увеличенные миндалины или аденоиды, искривлённая перегородка носа, полипы в носу.
- Курение. Вызывает хроническое воспаление и отёк слизистой оболочки дыхательных путей. Усиливает сужение просвета горла.
- Алкоголь. Расслабляет мышцы глотки сильнее, чем обычный сон. Мягкие ткани провисают и перекрывают дыхание.
- Приём некоторых лекарств. Снотворные и седативные препараты (например, бензодиазепины) ослабляют мышечный тонус горла.
- Хроническая заложенность носа. Аллергический ринит, синусит, искривлённая перегородка приводят к затруднённому носовому дыханию. Вынужденное дыхание через рот усиливает храп.
- Положение тела во сне. Сон на спине способствует западению языка и мягких тканей в просвет глотки.
Синдром обструктивного апноэ сна
Храп может быть признаком серьёзного и распространённого заболевания — синдрома обструктивного апноэ во сне. При этом во сне дыхательные пути частично или полностью перекрываются и человек на несколько секунд перестаёт дышать. Это состояние связано со множеством проблем — от постоянной усталости и раздражительности до повышенной вероятности развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом чем сильнее храп с возрастом, тем выше риск таких осложнений.
Что ещё хуже — многие даже не подозревают, что страдают апноэ. Поэтому, если партнёр жалуется на ваш храп, а вы сами чувствуете усталость, перепады настроения или стресс, не стоит игнорировать эти симптомы. Лучше пройти обследование и убедиться, что с вашим сном всё в порядке.
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6 способов избавиться от храпа
- Поддерживайте здоровый вес. Снизьте вес с помощью правильного питания и регулярных физических упражнений — это поможет уменьшить давление на дыхательные пути и значительно сократить храп или полностью избавиться от него.
- Измените позы во сне. Как мы уже сказали, сон на спине часто усиливает храп, потому что язык и мягкие ткани горла могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Чтобы избежать этого, спите на боку. Для удобства можно использовать специальные подушки или небольшие приспособления, которые не позволяют ложиться на спину.
- Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя, особенно перед сном. Это поможет сохранить тонус мышц горла и улучшить дыхание во время сна.
- Укрепляйте мышцы горла с помощью специальных упражнений. По ограниченным данным, они помогают повысить тонус мышц глотки, языка и мягкого нёба, улучшая стабильность дыхательных путей во время сна.
- Используйте специальные устройства — стоматологические аппликаторы (капы), которые удерживают нижнюю челюсть и язык в правильном положении, не давая им западать. Такие устройства изготавливаются индивидуально, их назначает врач-сомнолог. Они могут быть эффективны при лёгком и среднем храпе и апноэ.
- Обратитесь к врачу, если храп связан с анатомическими особенностями или сопровождается остановками дыхания (апноэ). Врач проведёт обследование и назначит лечение, которое может включать использование аппарата СИПАП (подача постоянного положительного давления в дыхательные пути), хирургические операции или другие методы терапии.
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Главное
С возрастом храп усиливается из-за ослабления мышц горла и изменений тканей, которые становятся длиннее и рыхлее, а также из-за набора лишнего веса, особенно вокруг шеи, что сужает дыхательные пути. У женщин после менопаузы снижение гормонов дополнительно снижает тонус мышц дыхательных путей. Помимо возраста, храп провоцируют анатомические особенности, курение, алкоголь, лекарства, заложенность носа и сон на спине. Храп может быть признаком опасного синдрома обструктивного апноэ сна, который требует лечения. Чтобы уменьшить храп, рекомендуется сохранять здоровый вес, не спать на спине, отказаться от курения и алкоголя, укреплять мышцы гортани, использовать специальные капы и при необходимости пройти лечение у врача.