Россиянам рассказали, как бороться с храпом и в чём его опасность

Храп может быть сигналом о серьёзных нарушениях в организме. Разобрались, почему с возрастом он становится сильнее и что можно с этим сделать.

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Анатомия храпа

Горло — это сложный участок дыхательных путей, через которые проходит воздух, когда человек дышит. В нём есть несколько важных частей, которые играют ключевую роль в появлении храпа:

Мягкое нёбо — это часть на верхнем нёбе, которая легко может колебаться.

— это часть на верхнем нёбе, которая легко может колебаться. Язычок (увула) — маленький придаток, свисающий в задней части горла над корнем языка.

— маленький придаток, свисающий в задней части горла над корнем языка. Мышцы глотки — удерживают дыхательные пути открытыми.

— удерживают дыхательные пути открытыми. Язык — во время сна может западать назад.

Когда человек спит, мышцы глотки расслабляются и мягкое нёбо с язычком могут спадать и мешать прохождению воздуха. Из-за этого воздух, проходя через суженное пространство, заставляет ткани колебаться — так и появляется храп.

Иногда храп — временное явление, но, если он возникает регулярно и человек просыпается уставшим и вялым, это может говорить о нарушениях дыхания во сне.

Возраст и храп

С годами ткани горла постепенно меняются:

мягкое нёбо удлиняется и становится более рыхлым;

и становится более мышцы глотки ослабевают;

дыхательные пути сужаются и хуже держат форму во время сна.

Когда человек засыпает, эти ослабленные ткани легче провисают и вибрируют при прохождении воздуха.

С возрастом у многих людей появляется склонность к набору лишнего веса. Избыточные жировые отложения, особенно вокруг шеи и верхних дыхательных путей, сужают глотку. Лишняя ткань в этой области значительно увеличивает риск храпа и обструктивного апноэ сна, особенно если окружность шеи превышает 43 см у мужчин и 40,5 см у женщин.

У женщин в период после менопаузы уровень эстрогена и прогестерона заметно снижается. Эти гормоны участвуют в регуляции тонуса мышц дыхательных путей. Исследования показывают, что женщины среднего возраста с низким уровнем эстрогена и прогестерона чаще храпят и жалуются на симптомы обструктивного апноэ сна.

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Что ещё вызывает храп

Основные причины храпа, помимо возраста и избыточного веса:

Анатомические особенности. Удлинённое мягкое нёбо или большой язычок, увеличенные миндалины или аденоиды, искривлённая перегородка носа, полипы в носу.

Удлинённое мягкое нёбо или большой язычок, увеличенные миндалины или аденоиды, искривлённая перегородка носа, полипы в носу. Курение. Вызывает хроническое воспаление и отёк слизистой оболочки дыхательных путей. Усиливает сужение просвета горла.

Вызывает хроническое воспаление и отёк слизистой оболочки дыхательных путей. Усиливает сужение просвета горла. Алкоголь. Расслабляет мышцы глотки сильнее, чем обычный сон. Мягкие ткани провисают и перекрывают дыхание.

Расслабляет мышцы глотки сильнее, чем обычный сон. Мягкие ткани провисают и перекрывают дыхание. Приём некоторых лекарств. Снотворные и седативные препараты (например, бензодиазепины) ослабляют мышечный тонус горла.

Снотворные и седативные препараты (например, бензодиазепины) ослабляют мышечный тонус горла. Хроническая заложенность носа. Аллергический ринит, синусит, искривлённая перегородка приводят к затруднённому носовому дыханию. Вынужденное дыхание через рот усиливает храп.

Аллергический ринит, синусит, искривлённая перегородка приводят к затруднённому носовому дыханию. Вынужденное дыхание через рот усиливает храп. Положение тела во сне. Сон на спине способствует западению языка и мягких тканей в просвет глотки.

Синдром обструктивного апноэ сна

Храп может быть признаком серьёзного и распространённого заболевания — синдрома обструктивного апноэ во сне. При этом во сне дыхательные пути частично или полностью перекрываются и человек на несколько секунд перестаёт дышать. Это состояние связано со множеством проблем — от постоянной усталости и раздражительности до повышенной вероятности развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом чем сильнее храп с возрастом, тем выше риск таких осложнений.

Что ещё хуже — многие даже не подозревают, что страдают апноэ. Поэтому, если партнёр жалуется на ваш храп, а вы сами чувствуете усталость, перепады настроения или стресс, не стоит игнорировать эти симптомы. Лучше пройти обследование и убедиться, что с вашим сном всё в порядке.

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6 способов избавиться от храпа

Поддерживайте здоровый вес. Снизьте вес с помощью правильного питания и регулярных физических упражнений — это поможет уменьшить давление на дыхательные пути и значительно сократить храп или полностью избавиться от него.

Снизьте вес с помощью правильного питания и регулярных физических упражнений — это поможет уменьшить давление на дыхательные пути и значительно сократить храп или полностью избавиться от него. Измените позы во сне. Как мы уже сказали, сон на спине часто усиливает храп, потому что язык и мягкие ткани горла могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Чтобы избежать этого, спите на боку. Для удобства можно использовать специальные подушки или небольшие приспособления, которые не позволяют ложиться на спину.

Как мы уже сказали, сон на спине часто усиливает храп, потому что язык и мягкие ткани горла могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Чтобы избежать этого, спите на боку. Для удобства можно использовать специальные подушки или небольшие приспособления, которые не позволяют ложиться на спину. Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя, особенно перед сном. Это поможет сохранить тонус мышц горла и улучшить дыхание во время сна.

и особенно перед сном. Это поможет сохранить тонус мышц горла и улучшить дыхание во время сна. Укрепляйте мышцы горла с помощью специальных упражнений. По ограниченным данным, они помогают повысить тонус мышц глотки, языка и мягкого нёба, улучшая стабильность дыхательных путей во время сна.

с помощью специальных упражнений. По ограниченным данным, они помогают повысить тонус мышц глотки, языка и мягкого нёба, улучшая стабильность дыхательных путей во время сна. Используйте специальные устройства — стоматологические аппликаторы (капы), которые удерживают нижнюю челюсть и язык в правильном положении, не давая им западать. Такие устройства изготавливаются индивидуально, их назначает врач-сомнолог. Они могут быть эффективны при лёгком и среднем храпе и апноэ.

— стоматологические аппликаторы (капы), которые и язык в правильном положении, не давая им западать. Такие устройства изготавливаются их назначает врач-сомнолог. Они могут быть эффективны при лёгком и среднем храпе и апноэ. Обратитесь к врачу, если храп связан с анатомическими особенностями или сопровождается остановками дыхания (апноэ). Врач проведёт обследование и назначит лечение, которое может включать использование аппарата СИПАП (подача постоянного положительного давления в дыхательные пути), хирургические операции или другие методы терапии.

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Главное

С возрастом храп усиливается из-за ослабления мышц горла и изменений тканей, которые становятся длиннее и рыхлее, а также из-за набора лишнего веса, особенно вокруг шеи, что сужает дыхательные пути. У женщин после менопаузы снижение гормонов дополнительно снижает тонус мышц дыхательных путей. Помимо возраста, храп провоцируют анатомические особенности, курение, алкоголь, лекарства, заложенность носа и сон на спине. Храп может быть признаком опасного синдрома обструктивного апноэ сна, который требует лечения. Чтобы уменьшить храп, рекомендуется сохранять здоровый вес, не спать на спине, отказаться от курения и алкоголя, укреплять мышцы гортани, использовать специальные капы и при необходимости пройти лечение у врача.

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