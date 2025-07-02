Учёные объяснили, почему перед дождём ноют суставы

Многие замечают, что в дождливую или холодную погоду начинают болеть суставы. Разобрались, что об этом говорят исследования, действительно ли погода влияет на самочувствие или это просто совпадение.

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Что говорит наука

Несмотря на распространённое мнение, крупные научные работы не подтвердили прямую связь между погодными условиями и усилением боли в суставах. Одно из самых масштабных исследований на эту тему провели в Гарвардской медицинской школе.

Учёные проанализировали данные более чем 11 миллионов обращений пожилых пациентов в поликлиники США за период с 2008 по 2012 год. Они использовали ежедневную информацию о количестве осадков с тысяч метеостанций по всей стране, чтобы выяснить, увеличивается ли число жалоб на боль в суставах или спине в дождливые дни.

Результаты показали, что частота таких жалоб была практически одинаковой в сухую и дождливую погоду: около 6,35% обращений в дождливые дни и 6,39% — в сухие. Авторы сделали вывод, что на популяционном уровне нет достоверной связи между осадками и болевыми ощущениями. Даже среди людей с диагностированным артритом заметной разницы не выявили.

Однако есть работы, в которых взаимосвязь нашли. В 2015 году в The Journal of Rheumatology было опубликовано исследование с участием 810 человек с остеоартритом коленных, тазобедренных суставов и кистей. Учёные оценивали данные о погоде и жалобах на боль в течение двух недель. Результаты показали, что при повышенной влажности и более низкой температуре пациенты чаще отмечали усиление болевых ощущений. Эта зависимость была особенно заметна у людей с более выраженным остеоартритом.

Аналогичный вывод сделан в исследовании 2019 года, где использовали данные 2658 человек с хроническими болевыми синдромами. Участники фиксировали уровень боли через мобильное приложение, а погодные условия учёные отслеживали по GPS. Они обнаружили, что боль усиливалась при повышенной влажности, изменениях атмосферного давления и сильном ветре, но температура значимого влияния не оказывала.

Хотя отдельные исследования показывают возможную связь между метеоусловиями и болевыми ощущениями, доказательств того, что погода объективно вызывает усиление боли в суставах, недостаточно. Это может зависеть от индивидуальной чувствительности, общего состояния здоровья и других факторов.

Почему боль усиливается

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Даже если погода напрямую не вызывает боль в суставах, есть несколько возможных причин, почему она становится сильнее.

Атмосферное давление

Перед дождём атмосферное давление снижается, а влажность повышается. По одной из теорий, это может способствовать лёгкому отёку мягких тканей вокруг суставов. Даже незначительное увеличение объёма усиливает давление на чувствительные нервные окончания.

Холод

При низкой температуре мышцы напрягаются, суставная жидкость становится более вязкой, уменьшается подвижность. Всё это может провоцировать ощущение скованности и боли.

Малоподвижность

В холодную или дождливую погоду люди часто меньше двигаются и проводят больше времени дома. Недостаток движения ухудшает питание тканей, усиливает скованность и может вызывать дискомфорт в суставах.

Ожидание боли

Если человек уверен, что в дождь у него обязательно заболит колено, то при первых неприятных ощущениях он связывает их с погодой. Такое ожидание может усиливать восприятие боли и закреплять ощущение связи между погодой и симптомами.

Как облегчить боль

Если суставы начинают болеть в холодную или сырую погоду, есть способы уменьшить дискомфорт.

Регулярно двигайтесь. Физическая активность укрепляет мышцы и снижает нагрузку на суставы. Подойдут простые упражнения: прогулки, йога, плавание. Главное — двигаться регулярно и без перегрузок.

Разминайтесь перед выходом. Перед прогулкой сделайте несколько простых упражнений на растяжку. Это разогреет мышцы и подготовит суставы к движению.

Следите за весом. Лишний вес даёт дополнительную нагрузку на суставы, особенно на колени. Даже небольшое снижение веса может облегчить боль.

Принимайте лекарства, если нужно. При сильной боли можно использовать безрецептурные противовоспалительные препараты, например ибупрофен. Но лучше заранее обсудить это с врачом.

Сохраняйте спокойствие. Плохая погода может влиять на настроение. Тревожность и раздражение могут усиливать восприятие боли.

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Когда стоит обратиться к врачу

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Если боль в суставах появляется только в дождливую погоду и быстро проходит, скорее всего, повода для беспокойства нет. Но лучше не откладывать визит к врачу, если:

боль сохраняется в течение долгого времени и не проходит после отдыха или обезболивающих;

в течение долгого времени и не проходит после отдыха или обезболивающих; суставы отекают, становятся горячими на ощупь или краснеют;

становятся горячими на ощупь или краснеют; вы заметили утреннюю скованность, которая длится дольше 30 минут;

которая длится дольше 30 минут; боль усиливается ночью или мешает спать;

ночью или мешает спать; появились другие симптомы, например повышение температуры, слабость.

Такие симптомы могут указывать на воспалительное заболевание суставов, они требуют обследования.

Как и чем лечат суставы и почему важно об этом знать

Главное

Научных доказательств того, что дождь или холод напрямую вызывают боль в суставах, на сегодняшний день недостаточно. Однако в некоторых исследованиях показана возможная связь между погодными условиями и усилением боли. Обострение может быть связано с понижением давления, влажностью, холодом, снижением активности и индивидуальной чувствительностью. Если суставы начинают беспокоить в сырую или холодную погоду, важно поддерживать подвижность, контролировать вес и при необходимости выпить обезболивающие. А при постоянной или нарастающей боли лучше обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные причины.

Важные исследования: