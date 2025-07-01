Как порно влияет на здоровье и сексуальную жизнь: научные данные

Сайты с порно входят в топ-50 самых посещаемых в мире. При этом подобный контент может влиять на поведение и физическое состояние. Разобрались, как просмотр порнографии связан со здоровьем и когда это становится проблемой.

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Насколько распространён просмотр порно

По разным оценкам, порно смотрят около 70% мужчин и 30% женщин. При этом оценить влияние таких фильмов и изображений на жизнь сложно. Большинство исследований опираются на анонимные результаты опросов, которые нельзя назвать объективными. Тем не менее имеющиеся данные говорят, что умеренное потребление порно безвредно, а в некоторых случаях даже полезно.

Медицинский университет в Познани провёл опрос 6 тысяч студентов. Почти 80% из них сообщили, что смотрят эротические фильмы. Большинство не отметили никаких изменений после такого опыта.

Четверть студентов заявили, что порно повысило качество их сексуальной жизни. Примерно столько же сообщили, что порнография негативно сказалась на их сексуальной жизни и отношениях. Чаще всего они жаловались на необходимость более длительной стимуляции перед сексом, снижение сексуального удовлетворения и потребность в бо́льших сексуальных стимулах для достижения оргазма.

Когда порно становится проблемой

Считается, что негативные последствия возникают при слишком частом просмотре или когда есть зависимость от порно (проблемное потребление).

При этом точно определить допустимую «дозу» нельзя — многое зависит от возраста, пола, физического состояния, личного опыта и психоэмоционального статуса. Хотя попытки найти безопасный рубеж были. Например, исследователи из Каролинского института изучили данные 14 тысяч человек и пришли к выводу, что проблемы с сексуальным здоровьем начинаются у тех, кто смотрит порно чаще трёх раз в неделю.

Установить критерии зависимости от порно тоже непросто. Чаще всего для оценки используют тест CYPAT (Cyber Pornography Addiction Test). Это опросник, который оценивает не только частоту, но и эмоциональную вовлечённость во время просмотра.

На каждый из вопросов (например, «Я смотрю порно дольше, чем планировал(а)» или «Я чувствую вину после просмотра») нужно выбрать вариант ответа от «совсем не про меня» (1 балл) до «совершенно точно про меня» (5 баллов). Чем больше сумма баллов, тем сильнее признаки зависимости.

Важно: результаты теста CYPAT не считаются диагнозом, но могут служить поводом для консультации с врачом.

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Как порно влияет на сексуальную жизнь

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Частый и патологический просмотр порно может спровоцировать эректильную дисфункцию (когда невозможно достичь или поддерживать эрекцию). Международное онлайн-исследование 2021 года с участием почти двух тысяч человек показало: у мужчин с зависимостью от порно чаще бывают проблемы с потенцией. Каждый дополнительный балл по шкале CYPAT повышал вероятность развития эректильной дисфункции на внушительные 6%.

Также проблемное потребление порно связано с другими проявлениями сексуальной дисфункции:

снижением полового влечения;

трудностями с получением оргазма;

преждевременной эякуляцией.

Исследование Военно-морского медицинского центра Сан-Диего показало: у мужчин, которые предпочитают мастурбировать за просмотром порно, риск развития таких проблем почти в 4 раза выше, чем у тех, кто занимается сексом с партнёром после этого.

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Такое влияние объясняется тем, что порно создаёт нереалистичные условия. Такой контекст усиливает сексуальное желание, но его трудно перенести на жизнь. Когда реальность слишком часто не совпадает с ожиданием, уровень влечения и возбуждения снижается.

Как порно влияет на психику

На психоэмоциональное состояние порнографический контент тоже влияет, причём негативно. Согласно исследованию 2022 года, чем больше мужчины и женщины смотрят подобные видео и фото, тем хуже они воспринимают своё тело в целом и гениталии в частности. Как и в случае с сексуальной дисфункцией, это происходит потому, что образ тела из фильмов не соответствует реальному.

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Проблемное потребление порно может быть связано и с более серьёзными психическими заболеваниями. Исследование Университета Джонсона и Уэльса показало: зависимые от порно мужчины больше склонны к депрессии и в два раза чаще сообщают о суицидальных мыслях. Это не значит, что просмотр порно — первопричина этих состояний, но, вероятно, зависимость от эротических видео усугубляет их.

Также порно может подталкивать к рискованному сексуальному поведению. Анализ Университета Темпл показал: люди, которые умеренно и часто смотрели порнографию в подростковом возрасте, чаще практикуют незащищённый секс или имеют нескольких сексуальных партнёров.

Главное о влиянии порно на здоровье

Просмотр порно в умеренном количестве безвреден. Негативные последствия встречаются при проблемном потреблении такого контента.

Оценить, есть ли зависимость от порнографии, можно по опроснику CYPAT. Исследования показывают, что сильнее всего порно влияет на сексуальную жизнь.

Зависимость от порнографии может вызвать эректильную дисфункцию у мужчин и снижение либидо у женщин. Также потребители фильмов категории «18+» чаще сталкиваются с депрессией и суицидальными мыслями. Однако есть и те, кому просмотр порно идёт на пользу. Обычно это мужчины и женщины в отношениях.

Важные исследования