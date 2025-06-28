Фрукты оказались не так полезны, как вы думали

А ещё учёные узнали, как фрукты вредят здоровью, куркума защищает от рака, а недоедание помогает забеременеть в «старости». Разобрались в самых интересных открытиях недели.

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Кишечную палочку научили есть пластик и производить парацетамол

Международной группе учёных удалось создать кишечную палочку (E. coli), которая питается пластиком. При этом продуктом жизнедеятельности бактерии оказалось обезболивающее парацетамол. Работа опубликована в журнале Nature Chemistry.

Химики уже давно умеют получать биологически активные вещества из продуктов разложения полимеров. Достигается это благодаря особому процессу — реакции перегруппировки Лоссена. Однако проводить её можно было только в лабораторных условиях.

На первом этапе исследования учёные превратили полиэтилентерефталат (ПЭТ — пластик, из которого делают бутылки) в терефталевую кислоту. Последнюю добавили в питательную среду для кишечной палочки, которую предварительно модифицировали (для протекания в ней реакции Лоссена). В результате бактерии превратили терефталевую кислоту в парааминобензойную (РАВА).

Затем в E. coli встроили дополнительные гены из грибов и других микроорганизмов, позволяющие превратить РАВА в парацетамол. Учёные полагают, что их открытие в будущем позволит производить не только парацетамол, но и другие лекарства, витамины, биологически активные вещества и топливо.

Фрукты оказались вредными для иммунитета

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Исследователи из Венского университета выяснили, что фруктоза усиливает чувствительность иммунных клеток к бактериальным токсинам. Работа опубликована в журнале Redox Biology.

Провели два независимых рандомизированных исследования с участием здоровых добровольцев. Учёные сравнивали влияние напитков с фруктозой и глюкозой на работу иммунной системы. Оказалось, что даже кратковременное употребление напитков с фруктозой повышает уровень Toll-подобных рецепторов (TLR2) иммунных клеток, распознающих бактериальные токсины. Проблема в том, что высокая концентрация TLR2 усиливает воспалительную реакцию.

Чтобы это проверить, добровольцам дали небольшое количество липотейхоевой кислоты (бактериальный токсин). У тех, кто принимал фруктозу, уровень воспалительных молекул (интерлейкины IL-6, IL-1β и фактор некроза опухоли-альфа) был заметно выше, чем у людей, принимавших раствор с глюкозой.

По словам руководителя исследования Ины Бергхайм, эти данные помогают понять, как отдельные компоненты пищи (в частности, фруктоза) могут провоцировать воспаление даже у здоровых людей.

Отметим, что больше всего фруктозы содержится в мёде и сухофруктах. Свежие фрукты и ягоды также её содержат, но в 5–8 раз меньше. Помните, что обычный сахар (сахароза) на 50% состоит из фруктозы. Когда сахар попадает в организм, он поровну расщепляется на глюкозу и фруктозу.

Недоедание продлевает сексуальную активность

Умеренное ограничение калорийности поможет сохранить репродуктивную функцию с возрастом. К такому выводу пришли учёные из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго. Работа опубликована в журнале Aging-US.

В исследовании участвовали самки макак-резусов. Их биология размножения очень похожа на человеческую. Животных в возрасте от 10 до 26 лет разделили на две группы. Одни в течение трёх лет получали обычный рацион, другие — ограниченный по калорийности на 30%.

У пожилых обезьян (в возрасте 19–26 лет), которые ели меньше, сохранилось больше примордиальных фолликулов. Это ключевой показатель резерва яичников. Кроме того, в яичниках таких животных обнаружили меньше признаков фиброза, который обычно усиливается с временем.

Авторы подчёркивают, что снижение общего числа фолликулов с возрастом неизбежно, однако диета замедляет этот процесс. С большой долей вероятности можно утверждать, что подобное сработает и на людях.

Куркума уничтожает раковые клетки

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Куркумин (активное вещество куркумы) угнетает клетки, запускающие рост опухоли толстого кишечника. Об этом говорится в статье журнала Cancer Letters, опубликованной международной группой учёных. Специя не просто тормозит рост опухоли, но и перепрограммирует клетки, из-за чего последние теряют агрессивные свойства.

В лабораторных условиях учёные вырастили небольшие опухоли из клеток, полученных от 66 пациентов. Исследование также проводилось и на мышах. Внимание учёных было сосредоточено на особых стволоподобных клетках, которые запускают рост опухоли. Выяснилось, что даже в низких дозах куркумин существенно снижает их количество.

В экспериментах на мышах с ослабленным иммунитетом вещество замедляло развитие опухолей и увеличивало продолжительность жизни. У животных, получавших куркумин, опухоли появлялись позже, а доля злокачественных клеток была вдвое ниже по сравнению с контрольной группой.

Анализ показал, что куркумин напрямую воздействует на гены, запускающих злокачественное перерождение. При этом здоровые клетки кишечника оставались нетронутыми, что указывает на высокую избирательность действия.

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Травма мозга увеличивает склонность к насилию

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Исследователи из университетов Колорадо, Гарварда и университета Бригама Янга выяснили, что при повреждении определённого участка мозга человек может стать преступником. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Учёные проанализировали МРТ 17 пациентов, которые начали совершать преступления после перенесённой травмы мозга (в результате инсульта, опухоли или черепно-мозговой травмы). Их сравнили с 706 пациентами с другими неврологическими нарушениями, например депрессией или потерей памяти.

Оказалось, что у людей с приобретённой склонностью к насилию чаще всего повреждён унцинатный пучок. Это скопление клеток белого вещества в правом полушарии, которое соединяет области мозга, отвечающие за эмоции и принятие решений. Соавтор исследования, профессор Кристофер Филли из Университета Колорадо, отмечает, что, если эта связь нарушается, у человека снижается способность контролировать эмоции и делать моральный выбор.

Следует отметить, что не все люди с такой травмой становятся опасными. Однако понимание этой связи полезно как для медицины, так и для юриспруденции. Например, врачам это поможет раньше выявлять пациентов с риском девиантного поведения, а юристам — учитывать неврологические факторы при оценке вины.

Главное

Учёные научили кишечную палочку превращать пластик в парацетамол, обнаружили, что фруктоза усиливает воспаление, а куркума подавляет рост опухолей. Новые исследования также показали, что умеренное недоедание может продлить репродуктивный возраст, а травма мозга — спровоцировать преступное поведение.

Важные исследования