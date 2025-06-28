Фрукты оказались не так полезны, как вы думали

Открытия недели: бактерии превращают пластик в парацетамол, а травма мозга — в преступника
А ещё учёные узнали, как фрукты вредят здоровью, куркума защищает от рака, а недоедание помогает забеременеть в «старости». Разобрались в самых интересных открытиях недели.
Кишечную палочку научили есть пластик и производить парацетамол
Международной группе учёных удалось создать кишечную палочку (E. coli), которая питается пластиком. При этом продуктом жизнедеятельности бактерии оказалось обезболивающее парацетамол. Работа опубликована в журнале Nature Chemistry.
Химики уже давно умеют получать биологически активные вещества из продуктов разложения полимеров. Достигается это благодаря особому процессу — реакции перегруппировки Лоссена. Однако проводить её можно было только в лабораторных условиях.
На первом этапе исследования учёные превратили полиэтилентерефталат (ПЭТ — пластик, из которого делают бутылки) в терефталевую кислоту. Последнюю добавили в питательную среду для кишечной палочки, которую предварительно модифицировали (для протекания в ней реакции Лоссена). В результате бактерии превратили терефталевую кислоту в парааминобензойную (РАВА).
Затем в E. coli встроили дополнительные гены из грибов и других микроорганизмов, позволяющие превратить РАВА в парацетамол. Учёные полагают, что их открытие в будущем позволит производить не только парацетамол, но и другие лекарства, витамины, биологически активные вещества и топливо.
Фрукты оказались вредными для иммунитета
Исследователи из Венского университета выяснили, что фруктоза усиливает чувствительность иммунных клеток к бактериальным токсинам. Работа опубликована в журнале Redox Biology.
Провели два независимых рандомизированных исследования с участием здоровых добровольцев. Учёные сравнивали влияние напитков с фруктозой и глюкозой на работу иммунной системы. Оказалось, что даже кратковременное употребление напитков с фруктозой повышает уровень Toll-подобных рецепторов (TLR2) иммунных клеток, распознающих бактериальные токсины. Проблема в том, что высокая концентрация TLR2 усиливает воспалительную реакцию.
Чтобы это проверить, добровольцам дали небольшое количество липотейхоевой кислоты (бактериальный токсин). У тех, кто принимал фруктозу, уровень воспалительных молекул (интерлейкины IL-6, IL-1β и фактор некроза опухоли-альфа) был заметно выше, чем у людей, принимавших раствор с глюкозой.
По словам руководителя исследования Ины Бергхайм, эти данные помогают понять, как отдельные компоненты пищи (в частности, фруктоза) могут провоцировать воспаление даже у здоровых людей.
Отметим, что больше всего фруктозы содержится в мёде и сухофруктах. Свежие фрукты и ягоды также её содержат, но в 5–8 раз меньше. Помните, что обычный сахар (сахароза) на 50% состоит из фруктозы. Когда сахар попадает в организм, он поровну расщепляется на глюкозу и фруктозу.
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Недоедание продлевает сексуальную активность
Умеренное ограничение калорийности поможет сохранить репродуктивную функцию с возрастом. К такому выводу пришли учёные из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго. Работа опубликована в журнале Aging-US.
В исследовании участвовали самки макак-резусов. Их биология размножения очень похожа на человеческую. Животных в возрасте от 10 до 26 лет разделили на две группы. Одни в течение трёх лет получали обычный рацион, другие — ограниченный по калорийности на 30%.
У пожилых обезьян (в возрасте 19–26 лет), которые ели меньше, сохранилось больше примордиальных фолликулов. Это ключевой показатель резерва яичников. Кроме того, в яичниках таких животных обнаружили меньше признаков фиброза, который обычно усиливается с временем.
Авторы подчёркивают, что снижение общего числа фолликулов с возрастом неизбежно, однако диета замедляет этот процесс. С большой долей вероятности можно утверждать, что подобное сработает и на людях.
Куркума уничтожает раковые клетки
Куркумин (активное вещество куркумы) угнетает клетки, запускающие рост опухоли толстого кишечника. Об этом говорится в статье журнала Cancer Letters, опубликованной международной группой учёных. Специя не просто тормозит рост опухоли, но и перепрограммирует клетки, из-за чего последние теряют агрессивные свойства.
В лабораторных условиях учёные вырастили небольшие опухоли из клеток, полученных от 66 пациентов. Исследование также проводилось и на мышах. Внимание учёных было сосредоточено на особых стволоподобных клетках, которые запускают рост опухоли. Выяснилось, что даже в низких дозах куркумин существенно снижает их количество.
В экспериментах на мышах с ослабленным иммунитетом вещество замедляло развитие опухолей и увеличивало продолжительность жизни. У животных, получавших куркумин, опухоли появлялись позже, а доля злокачественных клеток была вдвое ниже по сравнению с контрольной группой.
Анализ показал, что куркумин напрямую воздействует на гены, запускающих злокачественное перерождение. При этом здоровые клетки кишечника оставались нетронутыми, что указывает на высокую избирательность действия.
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Травма мозга увеличивает склонность к насилию
Исследователи из университетов Колорадо, Гарварда и университета Бригама Янга выяснили, что при повреждении определённого участка мозга человек может стать преступником. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.
Учёные проанализировали МРТ 17 пациентов, которые начали совершать преступления после перенесённой травмы мозга (в результате инсульта, опухоли или черепно-мозговой травмы). Их сравнили с 706 пациентами с другими неврологическими нарушениями, например депрессией или потерей памяти.
Оказалось, что у людей с приобретённой склонностью к насилию чаще всего повреждён унцинатный пучок. Это скопление клеток белого вещества в правом полушарии, которое соединяет области мозга, отвечающие за эмоции и принятие решений. Соавтор исследования, профессор Кристофер Филли из Университета Колорадо, отмечает, что, если эта связь нарушается, у человека снижается способность контролировать эмоции и делать моральный выбор.
Следует отметить, что не все люди с такой травмой становятся опасными. Однако понимание этой связи полезно как для медицины, так и для юриспруденции. Например, врачам это поможет раньше выявлять пациентов с риском девиантного поведения, а юристам — учитывать неврологические факторы при оценке вины.
Главное
Учёные научили кишечную палочку превращать пластик в парацетамол, обнаружили, что фруктоза усиливает воспаление, а куркума подавляет рост опухолей. Новые исследования также показали, что умеренное недоедание может продлить репродуктивный возраст, а травма мозга — спровоцировать преступное поведение.
Важные исследования
- Биосовместимая перегруппировка Лоссена у кишечной палочки — о внедрении синтетической органической реакции (перегруппировки Лоссена) в клетки E. coli для преобразования пластиковых отходов в парааминобензойную кислоту и парацетамол.
- Фруктоза усиливает иммунный ответ на липотейхоевую кислоту в моноцитах здоровых людей — о том, что фруктоза, в отличие от глюкозы, повышает экспрессию TLR2 и продукцию провоспалительных цитокинов в моноцитах.
- Умеренное ограничение калорий у макак снижает маркеры старения яичников — о том, что диета с умеренным снижением калорий частично сохраняет структуру и резерв фолликулов у стареющих самок макак.
- О воздействии куркумина на стволоподобные клетки колоректального рака и аденомы — о том, что куркумин снижает количество пролиферирующих клеток с экспрессией NANOG и Ki67 в предраковых и ранних опухолевых тканях кишечника.
- Нарушение связей в белом веществе и преступное поведение — о том, что повреждения мозга, затрагивающие правый унцинатный пучок, увеличивают склонность к преступному поведению.