Россиянам рассказали, с чего начать путь к долголетию

Здоровое долголетие — амбициозная задача, которая требует системного подхода. Имеет смысл начать с исследований, которые расскажут о состоянии организма, и уже по их результатам менять образ жизни.

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В новом видео «Открытой клиники» четыре героя получили свои «Протоколы долголетия», в которые входит:

оценка биологического возраста,

риски для здоровья,

анализ персональных факторов, способствующих ускоренному старению,

индивидуальный план по снижению рисков и замедлению старения.

Герои поделились своими мыслями по результатам тестов и рассказали, как теперь планируют поменять свою жизнь.

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