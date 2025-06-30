Россиянам рассказали, с чего начать путь к долголетию
Здоровое долголетие — амбициозная задача, которая требует системного подхода. Имеет смысл начать с исследований, которые расскажут о состоянии организма, и уже по их результатам менять образ жизни.
В новом видео «Открытой клиники» четыре героя получили свои «Протоколы долголетия», в которые входит:
- оценка биологического возраста,
- риски для здоровья,
- анализ персональных факторов, способствующих ускоренному старению,
- индивидуальный план по снижению рисков и замедлению старения.
- Герои поделились своими мыслями по результатам тестов и рассказали, как теперь планируют поменять свою жизнь.
Смотрите здесь другие видео о том, как долго оставаться здоровым и бодрым.
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