Знакомая многим специя может остановить превращение доброкачественной опухоли в злокачественную.

Сотрудники Университета Лестера в Великобритании выяснили, что куркума воздействует на клетки, которые предшествуют колоректальному раку. Результаты опубликованы в журнале Cancer Letters.

Исследователи изучали, как куркумин влияет на аденому, полипы и другие опухоли толстой кишки, которые со временем могут привести к раку кишечника — одному из самых смертоносных видов рака. Они взяли образцы тканей у 66 добровольцев с доброкачественными опухолями и добавляли к ним куркумин.

Выяснилось, что вещество избирательно воздействует на те клетки, из которых со временем развивается рак. Эксперимент на мышах подтвердил: у грызунов с аденомой и предраковыми опухолями кишечника, которым вводили куркумин, злокачественный процесс начинался позже.

Авторы подчёркивают, что куркумин не влияет на уже существующий рак, но в будущем эти данные можно будет использовать для разработки стратегии по профилактике колоректального рака.