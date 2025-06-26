Популярный препарат оказался полезен против деменции — кому он поможет

У популярного препарата для похудения нашли новое полезное свойство. Исследование с участием 1,7 млн человек показало: семаглутид снижает риск деменции у пациентов с сахарным диабетом на 33-46%. Но эффект есть только в отношении двух видов слабоумия.

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Деменция бывает разной

Под деменцией понимают группу симптомов, связанных с познавательными (когнитивными) функциями. Причиной слабоумия могут стать множество заболеваний.

Чаще всего оно развивается на фоне болезни Альцгеймера — на её долю приходится до 70% всех случаев деменции. В мозге накапливаются фрагменты белка бета-амилоида, а тау-белок, который в норме помогает клеткам держать форму, сворачивается. В результате этих изменений разрушаются ткани мозга.

на её долю приходится до 70% всех случаев деменции. В мозге накапливаются фрагменты белка бета-амилоида, а тау-белок, который в норме помогает клеткам держать форму, сворачивается. В результате этих изменений разрушаются ткани мозга. Деменция с тельцами Леви тоже связана с накоплением в мозге фрагментов белков, но не бета-амилоида, а альфа-синуклеина. Его отложения называют тельцами Леви, они тоже повреждают нейроны и провоцируют нарушение когнитивных функций.

тоже связана с накоплением в мозге фрагментов белков, но не бета-амилоида, а альфа-синуклеина. Его отложения называют тельцами Леви, они тоже повреждают нейроны и провоцируют нарушение когнитивных функций. Сосудистая деменция развивается, когда нарушается кровоснабжение мозга. Такое обычно бывает после инсульта и из-за атеросклероза сосудов.

развивается, когда нарушается кровоснабжение мозга. Такое обычно бывает после инсульта и из-за атеросклероза сосудов. При лобно-височной деменции поражаются нейроны в тех областях, которые отвечают за контроль поведения, эмоции, речи и планирование. Поэтому для пациентов с такой деменцией характерно изменение поведения, например, вспышки агрессии.

Препараты на основе семаглутида оказались эффективны в отношении сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. А вот связи с лобно-височной деменцией и деменцией с тельцами Леви исследователи не нашли.

Ожирение и диабет — факторы риска

Влияние семаглутида на риски деменции не случайны. Препарат назначают для лечения ожирения и сахарного диабета 2-го типа. А эти заболевания сами по себе — факторы риска старческого слабоумия. Есть данные, что диабет на 50% повышает вероятность развития деменции от всех причин. А ещё на риск слабоумия влияют сердечно-сосудистые заболевания, например, артериальная гипертензия.

Как работает семаглутид

Это синтетический аналог гормона глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Он помогает поджелудочной железе синтезировать больше инсулина, когда уровень глюкозы в крови повышается. А ещё влияет на мозг, подавляя чувство голода. Поэтому человек ест меньше и теряет вес.

Однако семаглутид не чудо-лекарство для похудения. Его назначают, если помимо ожирения есть сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет) и при условии, что другие методы лечения пациенту не помогли.

У этого вещества есть побочные эффекты, в том числе связанные с серьезными нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Например, панкреатит, кишечная непроходимость, желчнокаменная болезнь и другие.

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